星對話／AKB48 Team TP歡慶本隊20周年 蔡亞恩挑戰C位收超狂生日禮物
日本國民女團AKB48迎來出道20週年，海外姐妹團AKB48 Team TP獻上全中文翻唱的〈Oh my pumpkin!〉TP 版，向本隊致敬，另外也發行新單曲〈你會等我嗎？〉，由蔡亞恩擔任C位，這是她入圍7年首度當C位，與同團的劉曉晴、伊品、黃奕霖一同接受時報周刊CTWANT專訪，蔡亞恩坦言站上C位心情很緊張，「站在中間要非常自信，一旦錯了沒人能幫你！」
蔡亞恩提到自己剛好在日本總本隊20周年擔任C位，是個相當難得的機會，而她也算是團中比較年長的成員，覺得有一種真的長大的感覺。問及何時覺得自己真的是個前輩了？她表示由於團員人數接近40人，每一次發單曲前都要評比，某次有位後輩第一次被選上可以唱單曲，竟洋洋灑灑寫了兩張紙的感謝信給她，讓她感動地說：「突然覺得我也是個大姐姐了，希望自己的經歷可以幫到一些人。」
AKB48 Team TP一路走來，粉絲的支持絕對是她們最大的後盾，蔡亞恩說每一年生日粉絲都比她們更認真看待，她的粉絲除了做捷運燈箱，甚至把她的故事設計成遊戲，由於她很喜歡《庫洛魔法使》，粉絲把遊戲的主角設計成魔法師，遊戲中的NPC全都是粉絲的名字，如果想破完全部的關卡大概要花近一個多小時，超級有心的禮物讓她感動不已。
來自香港的劉曉晴先前受邀擔任AKB48香港站的嘉賓，這是她首度回到家鄉開唱，也是媽媽第一次看她的演出，對她來說意義非凡，而最令她感動的，是有不少台灣粉絲特地飛到香港支持她，「公布我是特別嘉賓後，有粉絲因為我而去買票，飛到香港看演出，當天也很多粉絲跟我說加油，真的很感動。」並說粉絲的支持就是她最大的底氣。
黃奕霖表示自己的粉絲很多都已經在工作，可能沒辦法每場活動都到場支持，不過粉絲們到哪裡都會帶著她的小卡，例如出去玩時帶她的小卡與美食美景合照，讓她覺得非常可愛。伊品則說最難忘的是第一次看到粉絲幫自己應援，「那時候才出道一個月，還不太認識自己的粉絲，卻聽到台下在喊我的名字，聽到有人這樣喊很震撼。」
雖然目前的本業是偶像，但不少團員都想往其他領域發展，蔡亞恩表示日本創始人希望這個團是團員們的跳板，因為偶像不該只侷限於唱歌跳舞，而她自己加入AKB48 Team TP也是希望得到更多的資源與培訓機會。先前蔡亞恩參演了音樂劇《神明便利商店》，飾演一位嚴厲的媽媽，對才25歲的她來說是一大突破，並說將來若有機會，想挑戰看看「貓咪」的角色。
伊品提到自己曾擔任過團員生日會的主持人，最近也在接觸學校校慶的主持工作，坦言在外面主持比在團內壓力大很多，不過也讓她學習到寶貴的經驗，將來不排斥往主持方面發展。劉曉晴則創作了不少歌曲，希望有機會發行個人音樂作品，對於演戲她雖然沒什麼經驗，但若有機會也會想嘗試看看。
看更多 CTWANT 文章
與繼父同框1／小哈利跟秦昊上節目 他眼神洩父愛感動網友
快訊／范姜彥豐怒控「粿粿劈腿王子」！ 婚變傳3月自曝被戴綠帽
交往1個月喜當爸！男擺20桌滿月酒才知「娃非親生」 連女友都已婚
其他人也在看
粿粿當小S面喊「不會出軌」！片段被挖出太經典 星座專家下秒狠打臉
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成了戴著綠帽的小丑。」王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網友挖出兩人過去上小S節目《小姐不熙娣》時，粿粿相當肯定自己不會出軌，被星座專家當場打臉，大批網友瘋狂朝聖該片段。三立新聞網 setn.com ・ 23 分鐘前
獨家／費玉清震撼宣布復出歌壇？封麥過來人孫情吐2句話 曾消失20年
81歲「痛苦歌王」孫情迎來出道60周年，將於11月8、9日在台中舉辦《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》，連唱三場創下高齡紀錄。接受《三立新聞網》專訪時，他透露自己曾淡出演藝圈長達20年，沒想到因為「喉嚨癢」而重燃歌癮，笑說：「藝人都有一種表現慾，沒唱久了還是會想回來。」另外也被問到小哥費玉清是否有可能回歸歌壇，孫情也以過來人的身份分析。三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前
爆范姜彥豐找徵信社！瘋傳談離婚過程 他曝多條線索：女方毫不尊重老公
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成了戴著綠帽的小丑。」王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今有網友找出「徵信執行長」謝智博錄製節目片段，雖未指名，疑似稱綠帽夫可討到上看3000萬的賠償。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前
范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境
范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，稍早范姜彥豐二度發聲，28字感謝好友蔡瑞雪關心。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 11 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
粿粿爆劈腿王子？范姜彥豐控訴「婚內出軌」道德淪喪
粿粿與范姜彥豐近期婚變消息頻傳，沒想到29日范姜彥豐突然爆炸性發言，直接標註粿粿與王子邱勝翊，表示粿粿自從和王子一行人前往美國後，態度就產生180度轉變：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」粿粿則於下午一點左右打破沉默回應：「我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」，認了3年婚變。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 16 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
與繼父同框1／小哈利跟秦昊上節目 他眼神洩父愛感動網友
據悉，當時網友看見的劇組是大陸的冒險真人秀《快樂趣吹風》，秦昊就是主要的常駐嘉賓，也可推測是秦昊帶著庾恩利上節目。由照片看來，當時秦昊打扮樸素走在庾恩利後面，目光始終看著庾恩利，此舉動被說是把高光時刻留給孩子，讓網友感動直呼秦昊真的有把庾恩利當作一家人。...CTWANT ・ 1 天前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班可能人選曝光
坤達因為閃兵役引發風波，由於他過往形象良好，手中握有多個代言，若遭裁定涉案，可能被6品牌求償高額的形象違約金，粗估超過千萬元。而稍早製作單位也證實，坤達暫時退出《綜藝玩很大》。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
范冰冰「開大洞戰袍」登影展 「精修過猛」被抓包！
娛樂中心／江姿儀報導44歲中國女星范冰冰2018年陷入逃稅風波後，被中國演藝圈封殺7年，昔日頂流明星跌落神壇。近年她轉往國際舞台重返大螢幕，力拼復出，扭轉負面形象，新作入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。她時隔15年再次登上東京影展，盛裝走紅毯，王者歸來的絕美造型、強大氣場驚豔眾人。民視 ・ 1 天前
郭富城歡慶60大壽！方媛生完三胎首露面 產後狀態超驚人
天王郭富城2017年和大陸網紅方媛結婚，接連生下兩個寶貝女兒，近日迎來第三胎小公主，讓他開心直呼：「我是全世界最幸運的男人，被四位女神深深的愛著」，昨天（26日）正逢他的60歲大壽，老婆方媛在凌晨曬出慶生照，只見剛生產完的她，立刻恢復過往的窈窕身材，讓網友驚呼連連。中時新聞網 ・ 2 天前
威廉小杰爆閃兵「王子又被控出軌粿粿」網嚇喊：棒棒堂怎麼了
2025年棒棒堂睽違15年合體，讓當年的粉絲們陷入回憶殺，六棒合體錄製的節目還受到金鐘獎的肯定，未料卻爆出閃兵風波，今（29）日范姜彥豐更是直接點名老婆粿粿和王子婚內出軌，讓網友們大感震驚，直呼「棒棒堂是集體中邪嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
2025全球最愛韓國演員TOP 10公布：車銀優竟然只排第10名！IU李知恩第9、宋慧喬第3、冠軍是這位長腿男神！
最近公開了一份榜單為「2025韓流白皮書」放榜「全世界最喜歡的韓國演員」調查報告，一起來看那些韓國演員入榜了呢？以及他們最近有什麼新作消息嗎？趕緊來看你喜愛的韓國演員入榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
76歲許紹雄傳病危！佘詩曼受訪落淚 急取消行程奔醫院探視
根據《香港01》報導，許紹雄從影逾50年，憑藉深厚演技與溫厚形象深植人心，突如其來的病況，令影迷錯愕。《延禧攻略》女星佘詩曼曾與許紹雄合作多部作品，27日她現身活動，被媒體問及許紹雄近況時，數度哽咽泛淚。她坦言早已得知對方病情，本計畫前往北京工作，但為了探望許...CTWANT ・ 2 天前