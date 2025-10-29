星對話／AKB48 Team TP歡慶本隊20周年 蔡亞恩挑戰C位收超狂生日禮物

AKB48 Team TP伊品（左起）、劉曉晴、蔡亞恩、黃奕霖接受本刊專訪。（圖／楊澍攝）

日本國民女團AKB48迎來出道20週年，海外姐妹團AKB48 Team TP獻上全中文翻唱的〈Oh my pumpkin!〉TP 版，向本隊致敬，另外也發行新單曲〈你會等我嗎？〉，由蔡亞恩擔任C位，這是她入圍7年首度當C位，與同團的劉曉晴、伊品、黃奕霖一同接受時報周刊CTWANT專訪，蔡亞恩坦言站上C位心情很緊張，「站在中間要非常自信，一旦錯了沒人能幫你！」

蔡亞恩提到自己剛好在日本總本隊20周年擔任C位，是個相當難得的機會，而她也算是團中比較年長的成員，覺得有一種真的長大的感覺。問及何時覺得自己真的是個前輩了？她表示由於團員人數接近40人，每一次發單曲前都要評比，某次有位後輩第一次被選上可以唱單曲，竟洋洋灑灑寫了兩張紙的感謝信給她，讓她感動地說：「突然覺得我也是個大姐姐了，希望自己的經歷可以幫到一些人。」

廣告 廣告

蔡亞恩首度挑戰C位，坦言相當緊張。（圖／楊澍攝）

AKB48 Team TP一路走來，粉絲的支持絕對是她們最大的後盾，蔡亞恩說每一年生日粉絲都比她們更認真看待，她的粉絲除了做捷運燈箱，甚至把她的故事設計成遊戲，由於她很喜歡《庫洛魔法使》，粉絲把遊戲的主角設計成魔法師，遊戲中的NPC全都是粉絲的名字，如果想破完全部的關卡大概要花近一個多小時，超級有心的禮物讓她感動不已。

粉絲曾設計遊戲當蔡亞恩的生日禮物讓她很感動。（圖／楊澍攝）

來自香港的劉曉晴先前受邀擔任AKB48香港站的嘉賓，這是她首度回到家鄉開唱，也是媽媽第一次看她的演出，對她來說意義非凡，而最令她感動的，是有不少台灣粉絲特地飛到香港支持她，「公布我是特別嘉賓後，有粉絲因為我而去買票，飛到香港看演出，當天也很多粉絲跟我說加油，真的很感動。」並說粉絲的支持就是她最大的底氣。

來自香港的劉曉晴先前首度回家鄉開唱。（圖／楊澍攝）

黃奕霖表示自己的粉絲很多都已經在工作，可能沒辦法每場活動都到場支持，不過粉絲們到哪裡都會帶著她的小卡，例如出去玩時帶她的小卡與美食美景合照，讓她覺得非常可愛。伊品則說最難忘的是第一次看到粉絲幫自己應援，「那時候才出道一個月，還不太認識自己的粉絲，卻聽到台下在喊我的名字，聽到有人這樣喊很震撼。」

黃奕霖的粉絲到哪都會帶著她的小卡。（圖／楊澍攝）

雖然目前的本業是偶像，但不少團員都想往其他領域發展，蔡亞恩表示日本創始人希望這個團是團員們的跳板，因為偶像不該只侷限於唱歌跳舞，而她自己加入AKB48 Team TP也是希望得到更多的資源與培訓機會。先前蔡亞恩參演了音樂劇《神明便利商店》，飾演一位嚴厲的媽媽，對才25歲的她來說是一大突破，並說將來若有機會，想挑戰看看「貓咪」的角色。

出道後首度聽到粉絲應援讓伊品相當印象深刻。（圖／楊澍攝）

伊品提到自己曾擔任過團員生日會的主持人，最近也在接觸學校校慶的主持工作，坦言在外面主持比在團內壓力大很多，不過也讓她學習到寶貴的經驗，將來不排斥往主持方面發展。劉曉晴則創作了不少歌曲，希望有機會發行個人音樂作品，對於演戲她雖然沒什麼經驗，但若有機會也會想嘗試看看。

AKB48 Team TP許多團員都想往不同領域發展。（圖／楊澍攝）

蔡亞恩曾在音樂劇挑戰演媽媽。（圖／翻攝自《神明便利商店》IG）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

與繼父同框1／小哈利跟秦昊上節目 他眼神洩父愛感動網友

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿劈腿王子」！ 婚變傳3月自曝被戴綠帽

交往1個月喜當爸！男擺20桌滿月酒才知「娃非親生」 連女友都已婚