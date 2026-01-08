星展上修今年台GDP 人均GDP可達4.2萬美元

▲星展銀行上修台灣2026年經濟成長預測至4.8%，領先香港、新加坡與韓國，人均GDP與日韓之間的差距亦持續擴大，亞洲僅次新加坡及香港。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 儘管面臨川普第二任期的關稅政策不確定性與匯率波動等不利因素，台灣經濟在去（2025）年仍在全球人工智慧熱潮帶動下展現強勁動能，經濟成長率（GDP）預估達7.2%，與印度、越南並列亞洲前3，人均GDP預估3.8萬美元，史上首次同時超越日本與韓國。展望2026年，星展銀行今（8）日上修台灣今年經濟成長預測至4.8%，不僅領先香港、新加坡與韓國，人均GDP與日韓之間的差距亦持續擴大，今年可達4.2萬美元，在亞洲僅次新加坡及香港。

廣告 廣告

星展銀行今日舉行2026年第1經濟展望記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，在基本情境下，假設全球人工智慧相關硬體需求仍維持強勁，但較2025年的異常高成長有所放緩，美國半導體關稅處於溫和水準，對台對等關稅略為下調，預估台灣2026年經濟成長率成長率約落在4%-5%。

在樂觀情境下，若人工智慧驅動的技術週期發展為持續性的超級週期，美國半導體關稅持續獲得豁免，對等關稅顯著下降，則台灣 2026 年 GDP 成長率有望維持在6%-7%的強勁水準。在悲觀情境下，若人工智慧的成長循環動能減弱，半導體關稅與對等關稅維持高檔，台灣 GDP 成長率可能放緩至2%-3%。

馬鐵英更預期，2026年台灣經濟將持續呈現K型結構，科技產業的出口與投資可望維持強勁成長。全球人工智慧競賽仍在進行中，但在獲利預期趨於務實、股市估值偏高，以及企業槓桿率上升的背景下，其成長動能可能較2025年的高速擴張有所降溫。台灣擁有全球最完整、最成熟的資訊通訊技術（ICT）供應鏈之一，涵蓋先進晶片製造、伺服器ODM，以及電源元件與散熱系統，能在全球人工智慧硬體需求中持續受惠。

相較之下，非科技製造業預期仍將承壓。來自美國的關稅風險依然存在。儘管依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所施加的關稅正面臨法律挑戰，川普政府仍保留「B計畫」，透過其他替代法源條款，延續對主要貿易夥伴的關稅措施。同時，中國內需疲弱與產能過剩壓力未解，亦將持續壓抑台灣非科技工業品的出口表現。

至於建築業可能持續低迷。馬鐵英分析，住宅市場房價修正幅度有限，房價所得比尚未明顯改善；同時，不動產貸款調整幅度仍然不足，不動產貸款占銀行放款總額比重仍高達36%。

不過，2026年全球經濟仍將面臨多重風險，包括地緣經濟衝突升溫、科技股修正、已開發國家債券市場波動，以及美元走弱等。為因應日益複雜的外部環境，馬鐵英認為，台灣有必要進一步推動風險分散與多元化策略，以強化經濟韌性，涵蓋貿易多元化、供應鏈多元化，以及財富配置多元化。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

全球經濟溫和放緩！星展銀估美今年還會降息1碼 美元指數貶值5%

台股只漲電子股?立委提發「遺珠ETF」 金管會主委允諾評估

台股攻破3萬點！立委質疑虛胖 金管會主委曝年線下個股占63%