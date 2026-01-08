星展上調我今年GDP至4.8％

星展集團資深經濟學家馬鐵英。(資料照，記者吳欣恬攝)

〔記者吳欣恬／台北報導〕星展銀行今舉辦2026年第1季經濟展望記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，星展將2026年台灣GDP成長預測上調至4.8%；如果美國半導體關稅持續獲得豁免，對等關稅顯著下降，甚至有望維持在跟今年相當的6%-7%強勁水準。

馬鐵英指出，儘管面臨川普第2任期的關稅政策不確定性與匯率波動等不利因素，台灣經濟2025年仍在全球人工智慧熱潮帶動下展現強勁動能。GDP成長率預估達7.2%，創下2010年以來新高，並與印度、越南並列亞洲前3名。人均GDP預估達3.8萬美元，史上首次同時超越日本與韓國。

廣告 廣告

展望2026年，星展將台灣GDP成長預測上調至4.8%。這意味著今年台灣仍將是亞洲四小龍中成長最快的經濟體，領先香港、新加坡與韓國，人均GDP與日韓之間的差距亦將持續擴大。

如果人工智慧驅動的技術週期發展為持續性的超級週期，美國半導體關稅持續獲得豁免，對等關稅顯著下降，則台灣2026年GDP成長率有望維持在 6%-7% 的強勁水準；但如果人工智慧的成長循環動能減弱，半導體關稅與對等關稅維持高檔，則可能放緩至 2%-3%。

馬鐵英也預期2026年台灣經濟將持續呈現K型結構。她指出，台灣擁有全球最完整、最成熟的資訊通訊技術(ICT)供應鏈之一，涵蓋先進晶片製造、伺服器ODM，以及電源元件與散熱系統，能在全球人工智慧硬體需求中持續受惠。

相較之下，非科技製造業預期仍將承壓。來自美國的關稅風險依然存在。同時，中國內需疲弱與產能過剩壓力未解，亦將持續壓抑台灣非科技工業品的出口表現。此外，建築業可能持續低迷。住宅市場房價修正幅度有限，房價所得比尚未明顯改善；同時，不動產貸款調整幅度仍然不足，不動產貸款占銀行放款總額比重仍高達36%。

馬鐵英也提到，2026年全球經濟仍將面臨多重風險，包括地緣經濟衝突升溫、科技股修正、已開發國家債券市場波動，以及美元走弱等。為因應日益複雜的外部環境，台灣有必要進一步推動風險分散與多元化策略，以強化經濟韌性，涵蓋貿易多元化、供應鏈多元化，以及財富配置多元化。

【看原文連結】

更多自由時報報導

太子集團創辦人陳志在柬埔寨落網 遣送至中國

欺負台灣沒好處！外媒提「1關鍵產業」喊話南非

不只黃金大跌！「這些貴金屬」更慘

三星2奈米確定翻盤了！終於獲得高通雙代工廠策略選角

