星展估台經濟成長4.8% 產業發展續呈K型結構

區域衝突不斷，為2026年世界經濟帶來許多不確定因素。星展銀行今(8)日發表最新經濟展望，認為川普的關稅政策雖然未確定，但台灣經濟在AI熱潮下依然展現強勁動能，預測今(2026)年國內經濟成長率將達4.8%；國人海外投資仍以美元為主，但考量到美元走弱風險，應加快金融資產多元配置。富邦投信建議，可以配置長短債、非美元債，並納入多元資產。

星展銀行今日公布2026年首季經濟展望，由於全球人工智慧競賽仍在進行中，在基本情境下，假設人工智慧相關硬體需求持續暢旺，只是較去(2025)年稍微放緩，那麼考量到台灣半導體業的重要性，美國對台關稅有望略下調，預估全年度國內經濟成長率將落在4%~5%間；若AI驅動的技術週期為持續性的超級週期，經濟成長率就能衝上6%~7%；悲觀情境下，半導體關稅與對等關稅維持高檔，成長率則會放緩至2%~3%。整體評估後，預測台灣經濟成長率將達4.8%。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，我國擁有全球最完整、最成熟的資訊通訊技術供應鏈，涵蓋先進晶片製造、伺服器ODM以及電源元件與散熱系統，能在全球人工智慧硬體需求中繼續受惠。但非科技製造業仍會承受美國的關稅風險，加上建築業低迷，住宅市場房價修正幅度有限，房價所得比無明顯改善，都是台灣面臨的巨大挑戰。這讓國內經濟走向K型結構，一部分經濟體或產業強勢成長，而另一部分產業卻一直走下坡，形成明顯的分叉走勢。

馬鐵英提到，近年來台灣出口結構明顯降低對中國大陸的依賴，轉向美國市場。在人工智慧商機帶動下，美國自2024年起成為台灣最大出口市場，2025年占台灣出口比重已達3成。有鑑於美國貿易保護主義升溫，本國企業未來可能重新調整出口布局，積極開拓其他新興市場，加以美股評價偏高、美債殖利率波動、美元有走弱風險，投資人應加快金融資產配置多元化步伐。

富邦投信固定收益投資部主管薛博升同樣強調，從投資實務來看，關鍵不僅在於追逐成長題材，更應回歸資產配置本質，透過多元部署提升投資組合的穩定性與抗震能力。投資人不宜過度集中單一資產或幣別，建議在成長型資產之外，搭配具防禦特性的配置，以因應未來經濟數據可能出現的落差風險。

薛博升指出，除了主流趨勢的股票類別外，亦可配置長短債、非美元債、並納入多元資產如黃金及比特幣ETF部位，以期於波動市場中，掌握各類資產的表現機會。

