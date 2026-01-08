星展估台GDP衝4.8％ 四小龍之冠

星展銀行8日發表2026年第1季經濟展望，看好AI仍處於頂部，將台灣今年經濟成長率（GDP）估值上修至4.8％，續居亞洲四小龍之首。圖為台北信義計劃區民眾享受耶誕夜的氣氛。（本報資料照片）

還要再贏下去！星展銀行8日發表2026年第1季經濟展望，看好AI仍處於頂部，將台灣今年經濟成長率（GDP）估值上修至4.8％，續居亞洲四小龍之首，人均GDP可達4.2萬美元，不只持續領先日本與韓國，且差距擴大，僅次於新加坡和香港，在亞洲排名第三。

馬鐵英指出，儘管有川普第二任期關稅政策不確定性及匯率波動等不利因素，但台灣受惠於AI熱潮帶動，展現強勁動能，即便外界有科技股面臨估值偏高的看法，但從循環周期角度來看，AI處於一個「頂部」，沒有訊號會出現大幅修正，最快也要到2027年。

馬鐵英認為，AI相關需求成長速度雖較去年放緩，但仍相對強勁，且半導體關稅衝擊會較去年來得溫和。樂觀點看，若半導體關稅持續獲得豁免，台灣今年GDP上看7％，看得若悲觀些，即AI成長循環動能減弱，半導體關稅與對等關稅維持高檔，GDP可能降破3％。

星展此次上調台灣今年GDP估值至4.8％，是目前國內外預測機構最高的，更高於央行的3.67％及主計總處的3.54％。不過馬鐵英分析，台灣經濟將持續呈現K型結構，科技產業的出口與投資可望維持強勁成長，但傳統產業仍受關稅影響，面臨龐大生存壓力。

馬鐵英表示，台灣出口結構近年明顯降低對大陸的依賴，轉向美國市場，但考量美國貿易保護主義升溫，台灣企業未來可能重新調整出口布局，積極開拓其他新興市場，其中東協六國有年輕的人口結構、快速成長的中產階級、公共與民間投資持續推進，以及人工智慧需求擴張，是可穩健成長的標的。

面對全球經濟可能放緩，馬鐵英預測，大環境利率會往下走，但這屬預防性降息，後續能降息的空間不大，預估聯準會（Fed）將再降息1碼，歐洲央行利率不變，日本央行還會再升息1碼，美元今年仍將維持弱勢，但下跌幅度較去年溫和，全年美元指數貶值約5％。