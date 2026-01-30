星展卡春節旅遊送21% CUBE卡2月壽星賺10%

春節消費與旅遊高峰將至，銀行加碼信用卡優惠。星展銀行針對海外旅遊主打多元回饋方案，涵蓋國外消費、訂房訂票與免稅購物；國泰世華祭出CUBE卡權益自由切換，年節採買、聚餐與旅遊最高回饋3.3%，針對當月壽星再加碼； LINE Bank針對速食連鎖店，力推快點卡於肯德基、必勝客享99元、89元起的特價組合。

星展銀行今(2026)年春節主攻「旅遊情境型」回饋，提供國外刷卡、訂房與免稅購物等高頻支出好康。即日起至3月底，持星展信用卡於日本、韓國等指定通路交易，最高給15%現金回饋；透過指定線上旅遊平台訂房或購買機票，折抵幅度最高達21%。

同時針對春節期間再加碼。於昇恆昌、金坊、澎坊免稅店以星展信用卡結帳，享分期0利率，完成登錄後最高可獲3,200元刷卡金。星展銀行表示，春節旅遊支出集中刷，透過多層次回饋設計，協助卡友在旅途中有效控管消費成本。

國泰世華CUBE信用卡以「一張卡因應多元情境」作為主軸，提供5大權益自由切換。農曆年期間切換「樂饗購」權益，於新光三越、遠東SOGO、遠東百貨等指定百貨公司，以及Uber Eats、foodpanda等餐飲與外送平台消費，最高能拿3.3%小樹點，適合年貨採買與圍爐聚餐場合。

轉換至「集精選」權益，卡友於全聯、家樂福、LOPIA、7-ELEVEN、全家便利商店等實體通路，採買民生用品與零食，或返鄉途中停車與加油支出，都能領取2%小樹點。規畫連假期間出遊，可變換「趣旅行」權益，訂購航空機票、飯店住宿、旅行社服務及海外實體購物，最高回饋3.3%。

國泰世華特別針對1、2月壽星，祭出「慶生月」加碼活動，於指定通路刷卡交易最高送10%小樹點。參加國泰優惠App的春節任務活動，完成「踩點吉章」後，再加贈200點小樹點，進一步放大年節刷卡效益。

LINE Bank快點卡集結肯德基與必勝客等速食品牌，提出多款限定特價組合。持快點到卡肯德基消費，個人餐只要99元起，雙人與多人分享餐組合也有高額折扣，整體優惠幅度7折以上。

像是必勝客開賣89元起的超值餐點，並搭配多款外帶與分享餐組合，適合家庭聚餐或朋友小聚。消費者不須額外登錄，只要刷快點卡完成支付即可享指定價格，降低消費門檻，也提升春節期間的即時使用彈性。

