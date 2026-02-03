星展卡海外購物最高15%回饋 訂房、機票最高21%優惠

農曆春節將至，星展銀行（台灣）看準春節旅遊熱潮，推出一系列信用卡刷卡優惠，涵蓋海外購物、訂房訂機票、免稅購物與新戶好禮等多項回饋，陪伴卡友輕鬆規劃春遊行程，還可加碼抽萬元紅包和iPhone 17。

鎖定日韓熱門旅遊地，星展提供卡友海外消費獨家優惠。即日起至3月31日止，於韓國OLIVE YOUNG、日本BicCamera、迪士尼樂園、松本清、SUICA等指定商家刷星展卡，最高可享10%現金回饋。

持星展eco永續卡於日本、韓國、泰國、新加坡、美洲、歐洲等指定海外地區刷卡，再享最優5%現金積點，累計最高達15%回饋。

另2月28日前，新戶線上申辦星展eco永續卡，還可享新戶首刷禮「MONDAY BRUCE 20吋獨家聯名胖胖箱乙個」或300刷卡金二選一。

此外，卡友每筆海外實體消費，皆可登錄參加「摘星開運 星想事成」活動，iPhone 17抽獎機會直接放大至10倍，搭配星展新春快閃加碼活動，自2月9日至2月22日止，再抽100名幸運卡友獨得1萬元春節紅包，累計百萬紅包大方送。

即日起至4月30日止，星展卡友於Agoda、Trip.com、Klook等指定線上訂房平台刷卡訂購且完成登錄，累積消費最高享6%刷卡金回饋，搭配平台優惠最高可享21%優惠。。

除此之外，星展攜手Trip.com因應自由行出遊需求推出加碼優惠。即日起至12月31日止，持星展卡於Trip.com結帳並輸入優惠代碼「DBSTW26H」，可享飯店最高7%現折優惠；輸入指定優惠代碼「DBSTW26F」，則可享機票最高2.5%現折優惠，數量不限，現買現折，讓卡友全年旅遊規劃暢享更多優惠與便利。

春節期間出國旅遊，卡友於指定免稅店再享加碼回饋，自即日起至2月24日止，於昇恆昌、金坊及澎坊免稅店刷星展卡，可享分期0%利率，消費達檻且完成登錄，最高可獲得3200刷卡金回饋。

