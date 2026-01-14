星展基金會發布《2026無齡行動白皮書》揭示三大挑戰

發表會集結產官學與社會各界代表，揭示台灣高齡準備挑戰。

隨著台灣逐步邁入超高齡社會，如何同時「活得更久」和「活得更好」已成為當前最關鍵的社會課題。星展基金會長期關注亞洲高齡化趨勢，攜手《天下雜誌》銀天下頻道共同發布《2026 無齡社會白皮書》，對比國際指標與在地數據，首度進行「高齡準備總體檢」，揭示高齡準備三大挑戰：於健康餘命、財務焦慮與勞動參與仍存在結構性落差，呼籲社會各界打破年齡標籤，重新定義長壽時代的社會韌性與競爭力。

挑戰一：台灣的問題不是「老得太快」，而是「出現結構落差」；白皮書顯示，台灣在「健康餘命」的國際排名表現亮眼，然一旦交叉檢視「平均壽命 」、「不健康存活年數」、 「性別差異」等，便浮現結構性警訊，揭示台灣高齡化正在加速，卻未同步擴張高品質、有尊嚴的生活。特別是女性，雖更長壽，但「不健康存活年數」達 8.57 年，高於男性的 6.96 年，且失能、憂鬱與孤獨比率皆較高。白皮書呼籲為縮短平均壽命跟不健康存活年數的落差，亟需提早儲備肌力，養成運動習慣，並強化社會連結與幸福感；此外，高齡政策若只追求平均指標的改善，將低估特定族群的真實風險。

挑戰二：財務焦慮，正在成為台灣高齡化最具破壞力的「隱形壓力源」；白皮書指出，台灣人均 GDP 成長不差，卻未能轉化為中高齡族群的安全感。 50 歲以上族群中，有高達 75% 自覺「財務僅能勉強度日」，明顯高於新加坡的 43%，顯示宏觀經濟表現與個人老後安心之間存在斷層。研究亦指出，多數受訪者預估高齡生活需準備至少 1,321 萬新台幣，但受限於收入限制（54.1%）、不懂如何規劃高齡財務需求（34.0%），即便已意識到老後風險，仍遲未展開規劃，進而造成潛在壓力。更值得警惕的是，民眾最擔心的並非退休本身，而是醫療、長照與突發事件帶來的財務失控風險，顯示高齡焦慮並非「怕不工作」，而是「怕不可控」，這也是金融體系、保險設計、社會安全網和政府必須共同回應的核心命題。

挑戰三：「想工作」與「能工作」之間，存在制度落差；調查顯示，「勞動參與」是台灣相對最弱的一環，台灣55歲後的勞參率急遽下滑，65 歲以上更降至不到10%，不僅遠低於新加坡與日韓，也反映中高齡勞動力被過早排除在職場之外，進一步衝擊個人財務韌性。此外，77% 尚未退休者希望在退休後，持續以兼職或彈性形式工作，首要動機並非金錢，而是維持活力、避免與社會脫節；然而，實際退休後能實現者僅約四分之一，這揭示一個重要現象，除了世代差異，台灣並不缺乏高齡勞動意願，而是缺乏「為長壽而設計的工作型態」。研究亦指出，若能有效提升中高齡勞參率，除了可緩解產業缺工，亦有助於延緩長者認知退化，對個人與社會皆具正向效益。

及早展開「全人生」規劃，發揮複利效益；回應白皮書所揭示的核心發現，星展銀行（台灣）總經理黃思翰指出，及早行動是轉化高齡焦慮為安心保障的唯一關鍵，退休準備絕不能等到65歲才開始。隨著壽命延長，面對長達 20 至 30 年的退休後生活，愈早啟動規劃，愈能發揮「時間複利」的巨大效益，即便初期投入的資金規模較小，透過長線累積也能產出可觀回報。此外，調查指出，台灣有近八成民眾過度依賴「投資理財」作為達成退休財務目標的路徑，這背後潛藏著市場波動與資產配置不均的極大風險，應主動尋求如銀行等專業金融機構的理財意見，建立周全的財務防護網。

黃思翰進一步說明，在台灣，星展以「全客群、全人生」財務規劃回應高齡化財務準備的挑戰，依人生不同階段提供相對應的客製化金融支持。針對年輕族群，星展鼓勵透過數位工具進行小額累積與靈活投資，及早建立長期理財習慣；隨著家庭與職涯責任加重，中壯世代則需開始妥善規劃資產配置，穩定累積退休基礎；邁入熟齡階段，服務重心則放在穩定現金流、退休收入與防詐教育，協助客戶在延伸的人生旅程中，維持生活品質與安全感；針對高資產客群，星展亦提供資產結構優化與家族傳承服務，確保財富能平穩移轉至下一代。

此外，星展更具體打破傳統金融服務的年齡枷鎖，將信用卡申請上限調升至 85 歲，並上調房貸年限至 80 歲，確保熟齡族群在金融使用上享有平權。

高齡不應被視為人生的退場機制，善用「長壽紅利」啟動第二人生，延續社會貢獻；在新加坡，星展基金會從2023 年起攜手太和觀慈善機構，投入 147 萬新幣（約3,600 萬新台幣）推動「微型就業（Micro-jobs）」，將社區服務與公共支援轉化為彈性、短時的工作機會，讓長者可依自身狀況持續投入社會，在維持心理成就感的同時，也獲得穩定的經濟支持。黃思翰指出，這種以能力而非年齡為核心的「無齡職場」思維，正是台灣在同時面對高齡化與缺工壓力下，亟需思考的轉型方向。

星展基金會攜手跨界夥伴 邁向更美好的無齡社會；為建立更具韌性的在地支持網絡，星展基金會與華山基金會、弘道老人福利基金會、勵馨基金會等長期深耕第一線的社福團體合作，從日常所需、心理關懷到社會連結，陪伴長者在熟悉的社區中，獲得長期且穩定的支持，安心生活。

此外，星展基金會也致力縮減數位落差，透過推動普惠金融與金融素養教育，鼓勵星展員工結合自身專業，深入社區進行防詐宣導與基礎理財教育，並與「均一平台教育基金會」、「愛長照」等夥伴合作，協助不同年齡層提升財務知能與風險意識。自 2025 年起，更攜手「馴錢師財商研究中心」，由該研究中心開發 AI 驅動的財務評估模型，預計協助 27 萬名經濟弱勢族群改善財務健康，強化整體社會的財務韌性，讓科技不再成為門檻，而是協助跨越年齡限制、深化社會連結的工具。

黃思翰強調，「邁向無齡社會，不是單一機構或政策可以完成的任務，而是一場需要政府、企業、社區與個人共同參與的長期轉型」，作為台灣少數長期且系統性回應高齡化議題的外商銀行，星展以更前瞻的視角重新定義老化，陪伴台灣打造一個能及早準備、安心變老的無齡社會，讓長壽不只是個人福祉，更成為亞洲社會可持續發展的關鍵力量。