星展推網購、旅展血拚攻略！刷卡加碼抽環遊世界大獎 雙11最高回饋18%
迎戰年終消費旺季，星展銀行（台灣）推出「最強刷卡血拚攻略」，整合雙11電商購物節與ITF台北國際旅展兩大熱門主場，祭出網購最高回饋18%、旅遊最高21%，再加碼豪華百萬環遊世界抽獎活動，讓卡友刷出高回饋。
星展集結各大電商超殺刷卡優惠，即日起至11月12日於PChome 24hr購物刷星展卡，分期滿1萬5000元即享2700 P幣，回饋率高達18%。
此外，11月底前購買機車，分12期（含）以上享0%利率，最高再拿8000 P幣回饋。無論是搶購iPhone 17新機、家電好物或年末採購清單，都能輕鬆入手、聰明享回饋。
此外，星展亦攜手其他各大電商推刷卡優惠，活動內容如下：
另外，全台最大旅遊盛會「ITF台北國際旅展」將於11/7～11/10登場，星展特別祭出多重刷卡優惠，貼心為卡友聰明規劃旅費。11月底前於雄獅旅遊、可樂旅遊、易遊網、東南旅遊、五福旅遊等指定旅行社刷星展卡，只要分期消費達指定門檻並完成活動登錄，最高可享7000刷卡金。
星展另攜手Trip.com推出限時機票優惠，11月28日中午12點起，星展卡友可獨家搶購台北直飛首爾或釜山單程機票，只要999。刷星展卡訂購海外飯店，最高再享21％超值優惠。
此外，11月底前，每週三於易遊網App刷星展卡預訂國際機票，未稅金額滿5000且輸入折扣碼「dbsfly600」，現折600；若於國泰航空官網購買指定航點機票，每筆訂單滿1萬元（不包括附加費和稅金），輸入優惠編號「CXDBSTW25」，再享現折1000。
不僅如此，無論是網購或旅遊刷卡消費，還能加碼參與「環遊世界挑戰賽」。即日起至12月31日止，刷卡金額超過2萬元，超過部分可再享1%加碼回饋，刷滿10萬更可享2000高額回饋，回饋名額限量依登錄名單先後排序認列，越早刷越有利。活動期間內，任刷一筆星展卡，還有機會抽中百萬環遊世界大獎！
除了豐富的卡友專屬優惠，針對申辦星展卡新戶，還同步祭出驚喜好禮。即日起至12月底前，新戶透過數位通路線上新申辦星展eco永續卡正卡，於核卡後30天內完成所有指定任務，就可免費帶走JOGUMAN 20吋官方授權行李箱乙個。
