星展新年抽百台iPhone 一銀推iLEO優惠券專區

春節前後是刷卡高峰期，各銀行搶進年節商機。星展銀行推出系列開運好禮，刷卡累積滿額最高拿3%現金積點，每筆交易都能參加iPhone 17抽獎，指定期間消費還能抽1萬元紅包。第一銀行開闢「iLEO信用卡領券優惠專區」，領券後於指定通路購物獨享最高10%現金回饋。台新街口豬付卡瞄準旅遊商機，購入eSIM、預訂機接、機場停車均可獲得3.5%街口幣。

星展銀行看好春節前後的購物、旅遊商機，即日起至4月30日舉辦「摘星開運 星想事成」活動，持任一張星展信用卡消費，每月累積超過2萬元並完成登錄，超出2萬元的部分可領2%刷卡金，每月最高500元，疊加星展eco永續卡的福利，最高回饋率一口氣衝上3%。

此外，持星展信用卡完成任一筆交易後，上網登錄即可參加抽獎，銀行每月將抽出25位幸運卡友致贈iPhone 17 256GB手機，預計送出100支手機；若有1筆商店分期或1筆海外實體商店消費，抽獎機會能提升至5倍、10倍。2月9日至22日春節期間消費並登錄，額外再抽1萬元大紅包，總額高達100萬元。

第一銀行於公股銀行中首創「iLEO信用卡領券優惠專區」，使用iLEO信用卡當月消費3筆，且每筆均滿1,000元，就能在指定日透過iLEO APP領券，券種有Uber乘車優惠券、星巴克消費10%回饋券、串流媒體/AI訂閱服務5%回饋券……等。同時新增熱門網購與旅遊平台優惠，於momo購物網、酷澎、Klook、KKday購物最高能賺200元刷卡金。

台新街口支付聯名卡今(2026)年起改名「街口豬付卡」，搭上春節期間的旅遊熱潮，特別將Klook、KKday、叫車吧、台灣快綫、DJB、酷遊卡、台灣聯通、俥亭停車等通路都納入精選通路行列，刷卡結帳最高可獲3.5%街口幣。也就是說，旅遊訂房、預約旅遊行程、呼叫機場接送、使用機場停車服務、買eSIM，都能入手街口幣，打造「旅遊一條龍」滿足持卡人需求。

