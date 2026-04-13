星展看好AI發展紅利 預測經濟成長率7%

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中東戰爭看不到盡頭，國際油價不斷上升，全球經濟「皮皮挫」。星展銀行今(13)日公布第2季經濟暨投資展望，認為中東相關能源價格對台灣的影響，將在今(2026)年第2季顯現，不過AI驅動的出口循環仍具韌性，因此維持今年全年經濟成長率7%的預測。國泰世華提到，隨著AI相關產業發展，企業擴大資本支出已不可逆，市場修正就是長期布局的契機。

星展銀行發表最新經濟暨投資展望，中東戰爭導致國際原油價格上揚，對台灣的外溢影響將在今年第2季開始浮現，原因在台灣約70%原油與30%液化天然氣進口來自中東，油氣價格上升將透過交通與公用事業成本推升消費者物價指數(CPI)，同時壓縮運輸、物流、發電與重工業等產業的利潤；肥料價格提升將帶動食品通膨，而化工與工業材料成本增加，將削減塑橡膠製半導體等產業的獲利能力。

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雖然能源價格衝擊甚鉅，但具備自主規畫與執行任務能力的「代理式AI」快速發展，持續推動全球對先進運算與雲端基礎設施的需求，產業成長受企業長期策略與政府政策支持，短期的地緣政治衝擊有限，這將支持台灣半導體、伺服器與整體資通訊硬體產業表現。

綜合以上因素，星展預估台灣今年的經濟成長率達7%，推估第1季年增率約10%，第2季至第3季放緩至7%~8%，第4季進一步下降至2%~3%。假設全年布蘭特原油均價為每桶80美元，通膨預計在5月起彈升至約2%並維持至年底，因此將CPI上修至1.9%。

在投資建議上，星展看好亞洲(不含日本)股市，並對美股保持中立觀點，主因在投資組合輪動，使資金自美元資產和擁擠交易中轉出。在產業配置上除了科技類股外，也看好公用事業與能源類股。

對債市的看法則轉為中立，建議優先布局評級A/BBB的投資等級公司債，並偏好存續期間為2~3年的優質標的，固定收益投資組合存續期間策略維持至5~7年。其他投資部分，依然看好黃金，預期金價在今年下半年將衝上每盎司6,250美元。

國泰世華發布最新投資研究報告，若油價維持高檔且時間拉長，將侵蝕消費動能並拉高企業營運成本，對經濟成長形成下修壓力。不過，結構面仍存在支撐因素，隨著AI相關產業崛起，企業擴大資本支出已成為不可逆趨勢，為景氣提供中長期動能。股市因AI應用需求續熱，台股與費城半導體指數的企業營運年增率可望超過30%。債市方面，優質企業債所提供的利率水準，具備穩定現金流的吸引力。

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