白沙屯媽祖進香現場實況、目前位置、路線一次看
星展看好AI發展紅利 預測經濟成長率7%
中東戰爭看不到盡頭，國際油價不斷上升，全球經濟「皮皮挫」。星展銀行今(13)日公布第2季經濟暨投資展望，認為中東相關能源價格對台灣的影響，將在今(2026)年第2季顯現，不過AI驅動的出口循環仍具韌性，因此維持今年全年經濟成長率7%的預測。國泰世華提到，隨著AI相關產業發展，企業擴大資本支出已不可逆，市場修正就是長期布局的契機。
星展銀行發表最新經濟暨投資展望，中東戰爭導致國際原油價格上揚，對台灣的外溢影響將在今年第2季開始浮現，原因在台灣約70%原油與30%液化天然氣進口來自中東，油氣價格上升將透過交通與公用事業成本推升消費者物價指數(CPI)，同時壓縮運輸、物流、發電與重工業等產業的利潤；肥料價格提升將帶動食品通膨，而化工與工業材料成本增加，將削減塑橡膠製半導體等產業的獲利能力。
雖然能源價格衝擊甚鉅，但具備自主規畫與執行任務能力的「代理式AI」快速發展，持續推動全球對先進運算與雲端基礎設施的需求，產業成長受企業長期策略與政府政策支持，短期的地緣政治衝擊有限，這將支持台灣半導體、伺服器與整體資通訊硬體產業表現。
綜合以上因素，星展預估台灣今年的經濟成長率達7%，推估第1季年增率約10%，第2季至第3季放緩至7%~8%，第4季進一步下降至2%~3%。假設全年布蘭特原油均價為每桶80美元，通膨預計在5月起彈升至約2%並維持至年底，因此將CPI上修至1.9%。
在投資建議上，星展看好亞洲(不含日本)股市，並對美股保持中立觀點，主因在投資組合輪動，使資金自美元資產和擁擠交易中轉出。在產業配置上除了科技類股外，也看好公用事業與能源類股。
對債市的看法則轉為中立，建議優先布局評級A/BBB的投資等級公司債，並偏好存續期間為2~3年的優質標的，固定收益投資組合存續期間策略維持至5~7年。其他投資部分，依然看好黃金，預期金價在今年下半年將衝上每盎司6,250美元。
國泰世華發布最新投資研究報告，若油價維持高檔且時間拉長，將侵蝕消費動能並拉高企業營運成本，對經濟成長形成下修壓力。不過，結構面仍存在支撐因素，隨著AI相關產業崛起，企業擴大資本支出已成為不可逆趨勢，為景氣提供中長期動能。股市因AI應用需求續熱，台股與費城半導體指數的企業營運年增率可望超過30%。債市方面，優質企業債所提供的利率水準，具備穩定現金流的吸引力。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
福利贏台積電？他憑1能力進「這間科技大廠」分紅上看1500萬
財經中心／巫旻璇報導隨著人工智慧（AI）產業持續升溫，全球科技業薪資與福利水準同步攀升，不只台灣掀起投入科技產業的熱潮，也吸引各國人才積極卡位。南韓半導體大廠SK海力士近日因一名20多歲員工的分享再度成為焦點，加上外界預估明年員工平均分紅上看7億韓元（約新台幣1500萬元），引發高度關注。
兩個月就贏0050？009816漲11% 股魚揭原因
兩個月就贏0050？009816漲11% 股魚揭原因 圖/Pexels商傳媒｜記者陳宜靖／台北報導隨著台股長期投資意識抬頭，市場近期掀起一股「老牌市值型ETF是否應調整配息政策」的討論熱潮。對此，理財專家股魚就Po文直言：「幹嘛捨近求遠？會改早就改了！」他認為與其期待老牌產品改變，投資人不如直接擁抱市場新秀，並以主打「原生不配息」的009816為例，強調其自動再投入機制與超低費率已成為資產累積的「新王道」。股魚指出，009816自上市以來僅短短兩個月餘，規模已強勢突破880億元，展現出今年內挑戰千億大關的強大企圖心。他分析，這不僅代表「市值型不配息」的設計正中投資人下懷，投信業者所推出的超低費率讓利政策，更是獲得廣大認同的主因。針對投資人最關心的報酬率，股魚利用實際數據進行對比。自009816於 2/3上市起至 4/10收盤，在相同的市場環境下，兩者的績效表現出現微幅但關鍵的差距。自而009816上市以來繳出了11.00%績效報酬而0050繳出10.69%績效報酬，同期績效數據顯示009816多繳出了0.31%的超額表現。股魚強調：「投資最重要的目的，除了討論產品設計，更重要的是績
熱門ETF／台積電法說來了 9檔「積凸」概念股 擊敗大盤
台積電法說會今日登場，市場屏息以待，其內容將是台股能否站穩37000點及全球AI產業發展的關鍵。預期台積電首季獲利創新高，法說會上2026年資本支出與CoWoS產能擴張進度備受矚目，將直接影響AI供應鏈投資邏輯。在此多頭行情中，主動式台股ETF表現亮眼，平均漲幅逾12%，超越大盤。其中，00987A以16.3%漲幅奪冠，00991A規模突破300億元。經理人看好AI代理時代驅動先進封測、PCB及高速傳輸等族群成長，建議投資人可鎖定法說指引，並逢低布局AI供應鏈，掌握台股黃金成長期。
震撼彈！許聖梅驚爆「眼中風」、狀況全曝光
61歲資深媒體人許聖梅近年健康亮紅燈，罹患多項慢性疾病，還曾因跌倒骨折留下後遺症，才被證實青光眼，親口證實自己得了「眼中風」。
穩懋AI產品貢獻放大，動能看正向
MoneyDJ新聞 2026-04-16 09:51:10 張以忠 發佈展望2026年，穩懋(3105)營運動能有望轉強，法人預期，受惠美系晶片大廠客戶對PD需求顯著提升，預期將於第二季步入量產，加上隨著低軌衛星市場持續擴張，穩懋相關產品線亦有望放大貢獻，為全年營收挹注成長動能。同時，公司積極布局的CW Laser業務，有望切入美系雷射大廠供應鏈，隨著客戶拓展進展順利，有利於評價提升。 因應未來AI高速傳輸需求有增無減，穩懋自2025年下半年開始因應新應用與新技術需求，已經啟動專案型資本支出規劃，展望2026年，預期資本支出有機會站回20億元水位。預期投資重心將主要放在AI相關產品線。 法人預期，穩懋2026年獲利表現將較2025年升溫，2027年隨著AI產品貢獻提高，獲利有望進一步增長，且公司有望持續打入更多國際大廠供應鏈之下，有助於評價進一步提升。 (圖:資料庫)延伸閱讀：崇越電打入高階CCL供應鏈，AI材料邁成長期技嘉AI伺服器動能持強，今年營運增溫 資料來源-MoneyDJ理財網
美伊暫時停火國際油價大跌 經長龔明鑫審慎回應：持續觀察伊朗動態
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導美伊戰爭暫時停火，國際油價也應聲大跌，但戰情瞬息萬變，如今美國又揚言封鎖伊朗港口、伊朗則說將阻斷紅海曼德海峽運輸。...
借錢給親友討不回？律師授「3手段」：欠債變5％定存
財經中心／周孟漢報導每當身邊有親友出現經濟困難時，不少人會出於情面借錢，好讓對方渡過難關，但最可怕的就是，借錢時一副面孔，還錢時卻玩起「失蹤秀」，甚至擺爛不還，讓原本的善意變成一肚子悶氣。對此，律師蘇家宏特別點破，面對賴皮的債務人其實不必動怒，只要懂得運用「法律3手段」，不僅能討回公道，還能讓這筆無息借款，搖身一變成為年利率5%的合法收益，讓對方為自己的拖延付出代價。
散熱三雄爆發！AI功耗飆升誰先吃千億商機？法人點名買進他們
[Newtalk新聞] AI算力競賽持續升溫的背景下，市場資金正明顯聚焦於「高功耗、高散熱」與「先進製程升級」兩大主軸。隨著資料中心規模擴張、AI伺服器快速放量，以及先進封裝技術從CoWoS邁向3D SoIC，整體半導體與硬體供應鏈進入新一輪結構性成長週期。 特別是在散熱解決方案、AI伺服器組裝、交換器升級與關鍵材料領域，不僅需求確定性高，產品單價（ASP）與技術門檻同步提升，帶動企業獲利呈現倍數成長潛力。 從個股表現來看，包含健策、高力、奇鋐等散熱與熱管理廠，直接受惠於AI晶片功耗飆升與液冷技術滲透率提高；技嘉、智邦則在AI伺服器與高速網通設備出貨帶動下，營收動能強勁；文曄則憑藉通路優勢深度卡位資料中心供應鏈。此外，上游設備龍頭ASML持續受惠於EUV需求擴張，而先進封裝與CMP耗材相關族群，也在製程升級趨勢下迎來長線成長契機。 整體而言，這波AI驅動的不只是短期題材，而是橫跨晶片設計、製造、封裝到系統整合的全面升級。 以下是國泰證期今天(16日)早盤整理解析市場聚焦產業最新動向，以及具備技術領先、市佔提升與訂單能見度高的企業與表現。 先進封裝產業 CoWoS演進至SoIC，台積電2
白沙屯媽祖進香為何要花700元報名？ 命理師：姓名登記疏文
白沙屯媽祖進香活動於12日深夜起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，今年報名人數突破46萬人，香燈腳隊伍規模創下新高。有網友好奇，「民眾可以隨時跟著走，為何還要特地花七百元報名？」對此，命理老師楊登嵙指出，報名最重要的意義在於進香抵達北港朝天宮當晚舉行的核心「刈火」儀式。
張善為癱瘓消失13年「聯絡不上」 蜻蜓哥哥曝近況：有比較好了
【緯來新聞網】藝人張善為以「黑皮哥哥」的陽光形象打開知名度，在台劇《麻辣鮮師》中飾演「蝌蚪」一角令人
害173人中毒…恐賠逾5千萬！春捲老闆娘「賠償現況」曝光
事件餘波盪漾，暫時看不見盡頭！高雄市苓雅區正義市場春捲攤爆發173人集體中毒事件。衛生局查出業者故意隱瞞春捲內加蛋和肉絲，影響疫情調查完整性，前後重罰144萬元，同步移送地檢署偵辦。此外，依據《食安法》，被害者每人最高可求償30萬元，面對恐面臨最高超過5千萬賠償，老闆娘表達願意賠償。市府表示，近兩週已安排40場協調會，後續若有團體訴訟需求，市府有經費可適度補助。
「經濟之怒」全面啟動！美警告2家中國銀行 恐遭制裁
「經濟之怒」全面啟動！美警告2家中國銀行 恐遭制裁
不老女神心痛豐原五口命案！點出投資詐騙真相 「親整理防詐6精華」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「不老女神」周思潔近期在社群平台開立「換個角度聊」單元，以知性且溫暖的視角探討時事與生命議題。日前，針對震驚社會的...
末日博士變了！魯比尼預測：美國經濟成長率將升至10％
魯比尼將人工智慧視為經濟增長的長期驅動力而非泡沫，並表示這類「寒武紀大爆發」的影響力將超越西亞的石油危機及其他短期逆風因素。他也強調，美國與中國是全球2大創新領導者，2國都將從中受益。據《南華早報》報導，魯比尼13日在香港舉行的第4屆「格林威治經濟論壇」（Gree...
神山助攻！國泰主動式ETF 00400A掛牌5天 躋身百億ETF
百億級台股ETF再+1！國泰投信旗下首檔主動式ETF主動國泰動能高息（00400A）上周四（9日）掛牌，至今（16）日平均日成交量多達12萬張，僅歷經5個交易日，基金規模從新台幣81億元，迅速突破百億元，成功晉身百億級ETF行列。
社工陳尚潔判2年！現場「剴剴媽」痛批司法不公 郁方語氣沉重回應了
「剴剴案」引發全台關注，時任兒福聯盟的社工陳尚潔，涉犯過失致死、偽造文書罪遭起訴，不過北院審理期間，陳尚潔堅持自己無罪，表示她並非主責社工，監督保母非她的工作，今（16日）上午，北院一審宣判出爐，陳尚潔過失致死2年、偽造文書無罪。而到場聲援剴剴的藝人郁方，受訪時沉痛表示，在他們真誠道歉與改進之前，請大家不要再捐款給兒盟，並強調「我相信社會大眾，所有的小蝦米都會集合起來的」。
高虹安論文遭資策會告侵權 二審認定未逾告訴期發回更審
新竹市長高虹安美國辛辛那提大學博士論文，財團法人資訊工業策進會認為侵害資策會著作權，提起刑事自訴。一審認定提告已逾6個月的告訴期間，判決不受理。二審的智慧財產及商業法院今天（16日）認定未逾期，為保障審級利益，撤銷原判，發回北院更審。
陳尚潔遭判2年！法院認失職關鍵曝光 剴剴案社工責任一次看
【緯來新聞網】「剴剴案」持續延燒，兒福聯盟社工陳尚潔因涉訪視失職遭台北地方法院判刑2年。法院與檢方認
台灣人全台最強！首季赴日豪擲3884億奪冠 中國遊客消費慘遭腰斬
日本觀光廳公布2026年首季訪日外國旅客消費總額達2兆3378億日圓，台灣旅客以3884億日圓奪下全球冠軍，消費力驚人。相對地，中國旅客受政策影響，消費額腰斬跌至第三。這項數據顯示日本跨境觀光市場格局洗牌，整體消費總額仍較去年成長2.5%，主要受韓國、美國等國強勁成長帶動，填補了中國市場的缺口。其中，越南、德國、英國旅客消費額顯著增長。人均消費以法國旅客最高，達40萬7759日圓，主因是其平均停留
美國網紅慘了！親吻南韓慰安婦雕像、泡麵灑桌博流量遭判刑6個月
即時中心／林韋慈報導據南韓媒體報導，美國爭議YouTuber「索馬里」（Johnny Somali）因在南韓多項逾矩行為，今（15）日遭首爾西部地方法院判處有期徒刑，法院依違反業務妨害罪、性暴力處罰法等罪名，判處索馬里6個月有期徒刑、拘留20日，並禁止其5年內在兒童、青少年及身心障礙相關機構任職。