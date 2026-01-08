星展銀：估2026年台灣GDP成長4.8% 亞洲四小龍之首

（中央社記者呂晏慈台北8日電）星展銀今天上調台灣2026年GDP成長預測至4.8%，看好人工智慧（AI）相關需求仍保持強勁，台灣將是亞洲四小龍中成長最快經濟體，不過製造業與非製造業表現分化的「K型經濟格局」將延續，尤其對等關稅及中國產能過剩壓力，仍是非科技製造業面臨的風險。

星展銀行（台灣）今天舉辦2026年第1季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，2026年全球經濟仍將面臨多重風險，包括地緣經濟衝突升溫、科技股修正、已開發國家債券市場波動，以及美元走弱等。

台灣經濟展望方面，馬鐵英說，星展銀上調2026年台灣GDP成長預測至4.8%，意味著台灣仍將是亞洲四小龍中成長最快的經濟體，領先香港、新加坡與韓國，人均GDP與日本、韓國差距亦將持續擴大。

根據星展銀預測2026年台灣經濟3情境，在基本情境下，全球AI相關硬體需求仍維持強勁，但較2025年有所放緩，美國半導體關稅處於溫和水準，對台對等關稅略為下調，預估台灣GDP成長率落在4%至5%。

在樂觀情境下，半導體關稅持續獲得美國豁免，對等關稅顯著下降，台灣GDP成長率有望維持6%至7%；在悲觀情境下，若AI動能減弱，半導體關稅與對等關稅維持高檔，台灣GDP成長率可能放緩至2%至3%。

馬鐵英說明，3種不同情境是基於AI與關稅兩個不確定因素，至於AI是否將走向泡沫化，她認為AI週期確實可能處於頂部，但目前也沒有看到調整訊號，評估若有調整的時間點，會出現在2027年之後，而2026年仍然會維持在AI週期的頂部。

同時，馬鐵英提醒，台灣高經濟成長背後仍有被掩蓋的問題，預期2026年台灣經濟將持續呈現K型結構，一方面科技產業的出口與投資可望維持強勁成長，可能較2025年的高速擴張有所降溫，另一方面，非科技製造業預期仍將承壓，來自美國的關稅風險依然存在，加上中國內需疲弱與產能過剩壓力未解，亦將持續壓抑台灣非科技工業品的出口表現。

馬鐵英說，近年台灣出口結構明顯降低對中國的依賴，轉向美國市場，2025年美國占台灣出口比重已達3成，但考量美國貿易保護主義升溫，台灣企業可能重新調整出口布局，積極開拓東協等其他新興市場；同時預期台灣企業將擴大對美投資，尤其集中於附加價值與利潤率較高的科技產業，對東南亞的投資亦可望維持活躍。

對於房市，馬鐵英表示，2026年台灣房地產市場可能仍處於谷底狀態，建築業表現相對疲弱，這是因為住宅市場房價修正幅度有限，對比先前房地產市場下行週期谷底，房價指數年增率落在-5%至-10%左右，目前尚未達到此程度；同時，不動產貸款占銀行放款總額比重仍高達36%，預估央行信用管制措施不會很快退場。

至於近期委內瑞拉情勢是否影響金融市場，馬鐵英分析，目前委內瑞拉石油產量僅占全球石油產量約1%至2%，石油儲量占全球約20%，對全球石油市場衝擊有限，但仍須關注地緣政治事件對全球經濟的影響，包括美國在期中選舉前可能有所動作。

馬鐵英說，從投資角度而言，建議進行資產多元配置，例如考慮黃金、貴金屬等避險型資產，或軍工題材類股。（編輯：林淑媛）1150108