星展集團前Q3稅前淨利創新高！成長3% 執行總裁這樣說
星展集團控股有限公司（簡稱：星展）今 ( 6 ) 日公布2025年第三季財報，稅前淨利創歷史新高，達新幣34.8億元（約新台幣822.6億元），較去年同期略高，總收入亦創新高，達到新幣59.3億元（約新台幣1401.7億元）。
集團淨利息收入大致持平，主要受惠於存款動能強勁和積極的避險操作，緩解利率下降的影響。手續費收入和財富管理客戶銷售額在財富管理的帶動下達到新高，而市場交易收入則因資金成本下降和更有利的交易環境而增加。成本收入比為40%。
星展說，因全球最低稅負制的影響，淨利下降2%，到新幣29.5億元（約新台幣697.3億元）。股東權益報酬率17.1%，有形資產淨值報酬率18.9%。與上一季相比，總收入和淨利分別成長3%和5%。
前九個月的總收入和稅前淨利分別成長5%和3%，達到新幣176億元（約新台幣4160.1億元）和新幣103億元（約新台幣2434.6億元），雙雙創下新高。淨利因稅務費用增加而下降1%。
資產品質保持穩健，不良貸款比率維持在1%不變，第三季的特殊提存準備為放款的15個基點，過去九個月則佔放款的13個基點。
董事會宣布第三季總股利為每股新幣75分，包括普通股利每股新幣60分和資本回報股利每股新幣15分。這使得前九個月的總股利達到每股新幣225分，包括普通股利每股新幣180分和資本回報股利每股新幣45分。
星展集團執行總裁陳淑珊表示：「第三季業績表現亮眼，稅前淨利創歷史新高，股東權益報酬率超過17%。總收入亦達到新高，這是由於我們在財富管理和存款成長方面保持了強勁的動能，同時透過積極的資產負債表避險操作，減輕了外部利率壓力。隨著新的一年到來，我們將繼續透過靈活的資產負債表管理能力，並在財富管理和企業及機構銀行業務中把握結構性契機，以應對利率下降的市場壓力。」
