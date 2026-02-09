星展集團2025全年稅前淨利達新幣131億 創歷史新高

星展銀行集團2025年總收入創新高達新幣229億（約新台幣5,604.8億）稅前淨利創下歷史新高，達新幣131億（約新台幣3,206.3億）。（圖片來源／星展集團提供）

星展集團控股有限公司（簡稱「星展」）公布2025年稅前淨利創下歷史新高，達新幣131億（約新台幣3,206.3億），儘管面對利率波動的挑戰，總收入仍成長3％至新幣229億（約新台幣5,604.8億），亦創新高。集團淨利息收入略為成長，主要受惠於積極的避險操作和創新高的存款成長動能，緩解利率大幅下跌和新幣走強所帶來的壓力。手續費收入和財富管理客戶銷售額在財富管理業務的帶動下達到新高，同時市場交易收入為2021年以來最高。成本收入比維持在40％。

廣告 廣告

資產品質保持穩健。儘管第四季將先前一項列入觀察名單的房地產投資，審慎下調為不良貸款，不良貸款比率仍穩定維持在1.0％。全年特殊提存準備升至佔放款的19個基點，而一般提存準備的回撥抵銷了部分增幅。

財富管理客戶銷售額的強勁成長

因實施15％全球最低稅負制導致稅務支出增加，淨利下降3％至新幣110億（約新台幣2692.3億）。股東權益報酬率為16.2％，有形股東權益報酬率為17.8％。

第四季受利率波動因素、稅務支出增加及去年並無非經常性收益的影響，抵銷了手續費收入與財富管理客戶銷售額的強勁成長，因此，淨利較去年同期下降10％至新幣23.6億（約新台幣577.6億）。成本收入比保持穩定。特殊提存準備被一般提存準備的回撥所抵銷，使得總提存準備不變。

作為企業社會責任的一部分，星展承諾在未來十年內投入高達新幣10億以支持弱勢群體，其中新幣1億已從本年度的利潤中撥出，自2023年以來已累計撥款總額達新幣3億。

股利一年3.06元新幣，目標一季要發15分新幣

董事會宣布第四季最終普通股股利為每股新幣66分，較上一期增加6分。連同每股新幣15分的資本回報股利，本季總股利為每股新幣81分。這使得全年總股利達到每股新幣3.06元，其中包括普通股股利每股新幣2.46元和資本回報股利每股新幣0.60元，總計為新幣86.8億，較去年成長38％。此外，若無特殊情況，董事會預計在2026年和2027年等財政年度，維持每季發放每股新幣15分的資本回報股利。

集團淨利息收入略增至新幣145億，主要因資產負債表避險操作和存款成長，抵銷了新加坡隔夜平均利率（Sora）和香港銀行同業拆息（Hibor）走低以及新幣走強所帶來的匯兌影響。集團淨利差縮減12個基點至2.01％。因淨利差下降，企業及消費金融業務淨利息收入為新幣145億，減少4％。

受惠於企業貸款和財富管理貸款的全面成長所帶動，按固定匯率計算，貸款成長新幣240億，相當於6％至新幣4,450億。存款方面，按固定匯率計算，則增加新幣640億，相當於12％至新幣6,100億，創下集團歷年來最高的絕對增長金額，其中活期存款及儲蓄存款（CASA）佔比超過三分之二。盈餘存款已配置到流動資產中，使淨利息收入和股東權益報酬率增加，淨利差則微幅下降。

企金和消金手續費收入新幣49億的歷史新高

企業及消費金融業務的淨手續費收入成長18％至新幣49億的歷史新高。此全面性增長主要由財富管理手續費帶動，因投資產品和銀行保險業務增長而上升29％至新幣28.1億，亦創下歷史新高。此外，交易服務和貸款相關手續費也雙雙創下歷史新高，而投資銀行手續費亦見增幅。

企業及消費金融業務的其他非利息收入為新幣21.3億。財富管理和企業客戶的財資產品銷售額成長14％至新高。此增長被其他收入（包含去年同期非經常性收益）的跌幅所抵銷。受惠於資金成本降低和更有利的交易環境，市場交易收入成長49％至新幣13.7億，創2021年以來新高。費用支出因人事成本上升而增加4％至新幣92.5億。成本收入比維持在40％，扣除提存準備前淨利成長2％至歷史新高的新幣137億。

(原始連結)





更多信傳媒報導

蕭旭岑說谷立言只比科長大一點 直接被美國國務院打臉 連國民黨自家人也看不下去

瘦瘦針藥害爭議：藥師直指自費用藥成監管黑洞 官方通報21件恐是冰山一角

常在媒體上對台積電放話 美商務部長遭揭露和世紀淫魔艾普斯坦往來密切 議員要求盧特尼克下台

