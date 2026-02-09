星展集團2025稅前淨利創新高 股東權益報酬率16.2%

星展集團控股有限公司公布2025年稅前淨利創下歷史新高，達新幣131億（約新台幣3206.3億），總收入成長3%至新幣229億（約新台幣5604.8億），亦創新高。

因實施15%全球最低稅負制導致稅務支出增加，淨利下降3%至新幣110億（約新台幣2692.3億）。股東權益報酬率為16.2%，有形股東權益報酬率為17.8%。

董事會宣布第四季最終普通股股利為每股新幣66分，較上一期增加6分。連同每股新幣15分的資本回報股利，本季總股利為每股新幣81分。這使得全年總股利達到每股新幣3.06元，其中包括普通股股利每股新幣2.46元和資本回報股利每股新幣0.6元，總計為新幣86.8億，較去年成長38%。

此外，若無特殊情況，董事會預計在2026年和2027年等財政年度，維持每季發放每股新幣15分的資本回報股利。

星展指出， 資產品質保持穩健，不良貸款比率與上一季度相比穩定維持在1%。第四季特殊提存準備增至新幣4.15億，其中大部分來自房地產投資。一般提存準備回撥新幣2.06億，包括回撥先前為曝險提列的準備。

全年特殊提存準備達新幣8.54億，佔貸款的19個基點，而一般提存準備回撥新幣6300萬。提存準備覆蓋率為130%，如計入抵押品後為197%。

流動性覆蓋率155%，淨穩定資金比率117%，均遠高於監管要求的100%。 根據過渡性規範計算，普通股一級資本比率為17%，若以完全實施基準計算，概算率為15%。槓桿比率為6.2%，是監管最低要求3%的兩倍以上。

星展指出，集團2025年淨利息收入略增至新幣145億，主要因資產負債表避險操作和存款成長，抵銷了新加坡隔夜平均利率（Sora）和香港銀行同業拆息（Hibor）走低以及新幣走強所帶來的匯兌影響。

集團淨利差縮減12個基點至2.01%。因淨利差下降，企業及消費金融業務淨利息收入為新幣145億，減少4%。

受惠於企業貸款和財富管理貸款的全面成長所帶動，按固定匯率計算，貸款成長新幣240億，相當於6%至新幣4,450億。

存款方面，按固定匯率計算，則增加新幣640億，相當於12%至新幣6100億，創下集團歷年來最高的絕對增長金額，其中活期存款及儲蓄存款（CASA）佔比超過三分之二。盈餘存款已配置到流動資產中，使淨利息收入和股東權益報酬率增加，淨利差則微幅下降。

企業及消費金融業務的淨手續費收入成長18%至新幣49億的歷史新高。此全面性增長主要由財富管理手續費帶動，因投資產品和銀行保險業務增長而上升29%至新幣28.1億，亦創下歷史新高。

此外，交易服務和貸款相關手續費也雙雙創下歷史新高，而投資銀行手續費亦見增幅。

企業及消費金融業務的其他非利息收入為新幣21.3億。財富管理和企業客戶的財資產品銷售額成長14%至新高。此增長被其他收入（包含去年同期非經常性收益）的跌幅所抵銷。受惠於資金成本降低和更有利的交易環境，市場交易收入成長49%至新幣13.7億，創2021年以來新高。

費用支出因人事成本上升而增加4%至新幣92.5億。成本收入比維持在40%，扣除提存準備前淨利成長2%至歷史新高的新幣137億。

星展指出，2025年第四季因較低利率和新幣走強的影響，導致淨利差縮減22個基點至1.93%，集團淨利息收入下降4%至新幣35.9億。企業及消費金融業務淨利息收入因淨利差下降而減少6%至新幣35.9億。

由於財富管理業務的增加，帶動企業及消費金融業務的淨手續費收入成長14%至新幣11億。投資銀行和貸款相關手續費亦有所提升。

企業及消費金融業務的其他非利息收入為新幣4.86億。雖然財富管理客戶銷售額增加13%，但其增幅被其他收入（包含去年同期非經常性收益）的跌幅所抵銷。

市場交易收入下降3%至新幣1.54億。

費用支出下降1%至新幣23.7億。成本收入比保持穩定。扣除提存準備前淨利下降5%至新幣29.6億。

星展集團執行總裁陳淑珊表示：「集團稅前淨利創下歷史新高，股東權益報酬率達16%，證明了我們在利率和稅務雙重挑戰下，仍能展現穩健的營運韌性與靈活的應變能力。在財富管理業務的帶動下，手續費收入及財富管理客戶銷售額均締造新高，存款成長亦創下歷史紀錄。我們能夠靈活掌握市場契機並滿足客戶需求的能力，是全年績效亮眼的關鍵。儘管利率壓力與地緣政治緊張情勢預計將持續，憑藉本行優質的業務模式和穩健的資產負債表，將持續為未來一年的發展奠定堅實基礎。」

