星展Q1展望來了! 美科技股轉進亞股、黃金上看6600美元
川普強取格陵蘭，祭出關稅重槌，歐盟地緣政治風險增溫下，美股重挫，台股跟跌。星展銀行財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，亞股仍落後成熟市場30% ，投資人可從美國科技股轉進亞洲科技股。看好AI適應者如醫療保健等，黃金現貨以來到4800美元，突破星展目標價 ，下半年目標價看5100美元，如地緣政治風險持續升溫，預期高點可看到6600美元。
總經面受到AI資本支出、財政刺激和貨幣寬鬆的支撐，星展集團認為2026年美國經濟可望避免陷入衰退；然而，仍需留意持續存在的赤字和日益增加的財政主導風險，削弱美國聯準會的獨立性，並重新推升通膨壓力。日本方面，首相高市早苗推動的擴張性政策，著重於抑制通膨與振興戰略性產業，以促進國內消費與全球投資；中國則持續聚焦高品質的經濟成長動能，並強化科技自主及產業韌性；印度及東協（ASEAN）在低通膨、央行寬鬆、財政支持及貿易不確定性降低的背景下，成長動能正逐步升溫。
外匯市場方面，受惠於技術面相對有利美元，加上Fed態度未顯著轉鴿，降息幅度低於市場預期，美元先前預期的貶勢並未出現。儘管2026年第1季美元仍具戰術性升值空間，但除非美國經濟持續展現明顯優勢，否則星展長期看貶美元的觀點仍將持續。星展亦預期，歐元兌美元的升值空間有限，主因歐元區與美國之間的經濟成長差距並未顯著擴大；而日圓持續疲軟，需待Fed與日本央行之間的政策分歧進一步擴大，才有機會出現反轉。人民幣則受制於收益率利差及中國人民銀行（PBOC）的政策約束，升值動能仍然有限。
股票市場部份，鑒於標普500指數面臨評價面偏高和集中度過高的風險，星展建議投資人對美股採取配置優質股的策略尋求韌性；歐股則包括能源轉型、國防和先進工業科技等相關類股因具備政策支持，為投資人提供具吸引力的長期布局機會；受惠於高市早苗的財政擴張、日圓貶值和美國關稅的緩和，日本企業的獲利可望反彈；而在美元疲軟的預期和評價面折價的情況下，星展持續看好亞洲不含日本（AxJ）股市。
由於債券收益率（以美國10年期公債收益率）仍明顯高於美股的獲利收益率，星展維持債優於股的投資觀點。儘管評價面偏高，仍看好評級為A／BBB的投資等級公司債，並建議投資人將投資組合的存續期間維持5至7年。此外，隨著成長動能放緩、利差緊縮，市場存在顯著的風險報酬失衡，星展對非投資等級債券持謹慎態度。
另類投資方面，基於對美國財政與債務可持續性的擔憂，以及地緣政治與政策不確定性升高，加上對美元貶值風險的關注，星展預期各國央行需求和強勁的ETF資金流入，仍將支撐未來一年的金價表現，並預估2026下半年目標價為每盎司5,100美元。
