星展Q1投資展望！估黃金上看5100美元 看好這些市場

星展銀行（台灣）今天發表第1季投資展望，看好AI、醫療保健、亞股與投資等級(IG)債券；美股鑒於標普500指數面臨評價面偏高和集中度過高的風險，建議採取配置優質股的策略尋求韌性。

至於另類投資，儘管今年金價已大幅上漲，星展基於對美國財政與債務可持續性的擔憂，以及地緣政治與政策不確定性升高，加上對美元貶值風險的關注，星展預期各國央行需求和強勁的ETF資金流入，仍將支撐未來一年的金價表現，並預估2026下半年目標價為每盎司5100美元。

廣告 廣告

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉指出，外匯市場方面，受惠於技術面相對有利美元，加上Fed官員態度未顯著轉鴿，降息幅度低於市場預期，美元先前預期的貶勢並未出現。儘管2026年第1季美元仍具戰術性升值空間，但除非美國經濟持續展現明顯優勢，否則星展長期看貶美元的觀點仍將持續。

星展亦預期，歐元兌美元的升值空間有限，主因歐元區與美國之間的經濟成長差距並未顯著擴大；而日圓持續疲軟，需待Fed與日本央行之間的政策分歧進一步擴大，才有機會出現反轉；人民幣則受制於收益率利差及中國人民銀行（PBOC）的政策約束，升值動能仍然有限。

股市部份，星展建議投資人對美股採取配置優質股的策略尋求韌性；歐股則包括能源轉型、國防和先進工業科技等相關類股因具備政策支持，為投資人提供具吸引力的長期布局機會。 在美元疲軟的預期和評價面折價的情況下，星展持續看好亞洲不含日本（AxJ）股市。

固定收益部分，由於債券收益率（以美國10年期公債收益率為代表）仍明顯高於美股的獲利收益率，星展維持債優於股的投資觀點。儘管評價面偏高，仍看好評級為A／BBB的投資等級公司債，並建議投資人將投資組合的存續期間維持5至7年。

此外，隨著成長動能放緩、利差緊縮，市場存在顯著的風險報酬失衡，星展對非投資等級債券持謹慎態度。

陳昱嘉指出，星展集團認為2026年美國經濟可望避免陷入衰退；然而，仍需留意持續存在的赤字和日益增加的財政主導風險，削弱美國聯準會（Fed）的獨立性，並重新推升通膨壓力；歐洲的經濟則視延後實施的財政支出與穩健的國內需求能否有效帶動復甦。

更多品觀點報導

瀚亞投信看好美台日印四大股市 點名台股這些主流產業

北富銀發財水、發財金免費送 2/9開放兌領新鈔

