星展Q1經濟展望！台GDP成長率上調至4.8% 經濟續呈K型結構
星展銀行（台灣）今天舉辦第一季經濟展望線上記者會，將台灣GDP成長預測上調至4.8%。這意味著今年台灣仍將是亞洲四小龍中，成長最快的經濟體，領先香港、新加坡與韓國，人均GDP與日韓之間的差距亦將持續擴大。
星展銀行（台灣）指出， 儘管面臨川普第二任期的關稅政策不確定性與匯率波動等不利因素，台灣經濟2025年仍在全球人工智慧熱潮帶動下展現強勁動能。GDP成長率預估達7.2%，創下2010年以來新高，並與印度、越南並列亞洲前三名。人均 GDP 預估達 3.8 萬美元，史上首次同時超越日本與韓國。
星展銀行（台灣）指出，在基本情境下，假設全球人工智慧相關硬體需求仍維持強勁，但較2025年的異常高成長有所放緩，美國半導體關稅處於溫和水準，對台對等關稅略為下調，預估台灣 2026 年 GDP 成長率約落在 4%-5%。
在樂觀情境下，若人工智慧驅動的技術週期發展為持續性的超級週期，美國半導體關稅持續獲得豁免，對等關稅顯著下降，則台灣 2026 年 GDP 成長率有望維持在 6%-7% 的強勁水準。
在悲觀情境下，若人工智慧的成長循環動能減弱，半導體關稅與對等關稅維持高檔，台灣 GDP 成長率可能放緩至 2%-3%。
星展銀行（台灣）預期，2026年台灣經濟將持續呈現K型結構。
～科技產業的出口與投資可望維持強勁成長。全球人工智慧競賽仍在進行中，但在獲利預期趨於務實、股市估值偏高，以及企業槓桿率上升的背景下，成長動能可能較2025年的高速擴張有所降溫。
台灣擁有全球最完整、最成熟的資訊通訊技術（ICT）供應鏈之一，涵蓋先進晶片製造、伺服器ODM，以及電源元件與散熱系統，能在全球人工智慧硬體需求中持續受惠。
～相較之下，非科技製造業預期仍將承壓。來自美國的關稅風險依然存在。儘管依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）施加的關稅正面臨法律挑戰，川普政府仍保留「B計畫」，透過其他替代法源條款，延續對主要貿易夥伴的關稅措施。
同時，中國內需疲弱與產能過剩壓力未解，亦將持續壓抑台灣非科技工業品的出口表現。
～建築業可能持續低迷。住宅市場房價修正幅度有限，房價所得比尚未明顯改善；同時，不動產貸款調整幅度仍然不足，不動產貸款占銀行放款總額比重仍高達36%。
星展銀行（台灣）提醒，2026年全球經濟仍將面臨多重風險，包括地緣經濟衝突升溫、科技股修正、已開發國家債券市場波動，以及美元走弱等。為因應日益複雜的外部環境，台灣有必要進一步推動風險分散與多元化策略，以強化經濟韌性，涵蓋貿易多元化、供應鏈多元化，以及財富配置多元化。
在貿易面向，近年來，台灣出口結構已明顯降低對中國大陸的依賴，轉向美國市場。在人工智慧需求帶動下，美國自2024年起成為台灣最大出口市場，2025年占台灣出口比重已達三成。
星展銀行（台灣）指出，考量美國貿易保護主義升溫，台灣企業未來可能重新調整出口布局，積極開拓其他新興市場。台灣對東協六國出口於2025年已突破1000億美元，首度超越對中國大陸的出口金額。
受惠於當地年輕的人口結構、快速成長的中產階級、公共與民間投資持續推進，以及人工智慧需求擴張，星展銀行（台灣）預期 2026 年台灣對東協出口將持續穩健成長。
在財富配置方面，台灣投資人的海外金融資產仍以美元資產為主，但近年多元化進程已逐步加快，美元資產配置比重有所下降。根據投信投顧公會資料，境外基金投資中，全球型基金的配置比重有所提升。
星展銀行（台灣）考量美股評價偏高、美債殖利率波動，以及美元走弱風險，預期2026年台灣投資人將加快金融資產配置多元化的步伐。
更多品觀點報導
柏瑞投信看好美日多重資產 大都會投資管理提醒風險因子優先考量！
證交所2025獲利創新高！今年躍居全球市值第7大 董座喊「快樂的挑戰」
其他人也在看
全台預售交易崩跌？台積電惹的禍！新竹嘉義高雄慘淪重災區｜房市觀點
2026年，台股氣勢如虹！1月5日盤中一飛沖天，首度攻破3萬點，創下歷史新高，而扮演關鍵推手的護國神山台積電，盤中股價一度衝上1695元改寫歷史天價，也再度點燃市場對台積電未來成長的期待。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 24
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 3
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 4 小時前 ・ 2
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
電子五哥和碩獨紅！緯創重挫5%一度失守150元大關 廣達跌逾3% 專家示警：不適合進場
台股今（8）日震盪走弱，在權王台積電（2330）與金融股撐盤下，指數跌幅有限，不過電子族群普遍承壓，電子五哥中僅和碩（4938）維持紅盤，其餘廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）全臉綠，以緯創盤中重挫逾5%，一度失守150元整數大關最慘。專家表示，緯創短線不宜再殺低，今日也並非適合進場的買點。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 11
入列黃仁勳背板名單！「伺服器機殼廠」氣勢大漲挑戰第3根 開盤14檔個股飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三收盤僅那斯達克指數小幅收紅，道瓊工業指數更是回檔下挫近500點，台股加權指數今（8）日盤則是下跌104.89點至30,33...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
【Follow 法人】兩樣情！二哥聯電獲外資狂掃5萬張 台積電反遭提款近450億元
台股今（7）日成交量創下8543億元的歷史天量。三大法人今日賣超360.43億元，外資則再度轉空，轉為賣超298.71億元。運達投顧分析師陳石輝認為，美股科技巨頭輝達、AMD等沒有亮眼表現激勵下，外資、投信等在短線上仍會繼續保守。觀察外資買賣超，今日價量爆增的二哥聯電獲得買超5.2萬張，台積電則持續遭賣超，甚至加大力度，今日調節2.6萬張，以收盤價計算，單日提款449億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 109
中鋼等逾10檔鋼鐵人一起飛！最強漲停 專家點名4檔後市可期
美國、委內瑞拉地緣政治，使市場同步關注主要產油國委內瑞拉的局勢變化及其對通膨與原物料供應的影響，資金今（7）日轉向具題材性的族群，鋼鐵股築底反彈齊走揚，中鋼（2002）等逾10檔盤中漲幅超過2%，最強亮燈漲停，專家表示，目前多數鋼鐵股處於低位階補漲階段，並膽名4檔後市可期。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
台股3萬點了要居高思危？分析師看好元月行情 點名這些可以買
台股2026年開紅盤以來連三漲，一度寫30,576.3點的歷史新高，7日則是今年來首度下跌，分析師認為，今年元月行情可...聯合新聞網 ・ 20 小時前 ・ 16
股民驚呼「千年一漲停」！國家隊重砍「晶圓二哥」1.6萬下車 南亞、華新全遭出貨
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（7）日加權指數終場下跌140.83點、跌幅0.46%，收在30,435.47點，八大官股昨日合計買超25.48億元。另觀察昨日上市個...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 8
手握台積電CoWoS訂單！「這檔」拉出第3根漲停 衝18年半來新高價
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於高階半導體材料貢獻持續增加，以及打入台積電（2330）CoWoS先進封裝材料供應鏈等利多，長興（1717）近期股價表現強勢...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
今年43萬散戶進場！台股交易人數寫史上第二高 專家：不是壞事
今年來有43萬散戶進場了！昨天台股上市櫃成交量創下史上首次破兆元紀錄，台股破3萬點、每天新增二千多億元資金從哪來？據台灣證交所資料，昨天有交易人數高達144.8萬人，超越去年11月17日締造144.1萬人紀錄，僅次於川普關稅血洗台股隔日4/8當天的152.8萬人紀錄，改寫史上次高水準，顯示股市螞蟻雄兵大舉進軍撐台股。對此，股市名師、台新投顧副總黃文清認為「高檔需有人氣撐，散戶大舉增加不是壞事」，至少撐到台積電法說會，後市是否轉折有三大關鍵。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 6
PCB超夯新兵要抓住？「這檔」抽籤一張爽賺10萬、年終自己加碼 投資人搶破頭試手氣
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新年剛開跑，台股抽籤行情率先暖身，多檔新股與增資案接力登場，讓投資人有機會用小資金試手氣、拚紅包。其中，PCB族群話題...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
偷賣未上市股票被抓包！這家電源供應器大廠跌停鎖死失守票面
電源供應器大廠立德電子（3058）傳於2023年、2024年間，有高階經理人私自將公司持有的未上市股票出售給萊力國際商務公司及時任董事長的廖蒲爵，2年內共賣出1,450萬股、金額逾1.7億元，該案經會計師查帳後發現弊端，檢調昨（6）日發動搜索、約談10人，受到此利空影響，立德今日股價直接以跌停板價9.27元，跳空跌停鎖死並跌破票面，一舉創下2022年11月以來的新低。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 12
台股爆量資金何處來？彭金隆證實外資淨匯入「賣股錢未跑」 股價低於年線佔比高
台股大盤指數近日雖創新高、衝破三萬大關，但主要由台積電等科技股領漲，呈現觀光、傳信傳媒 ・ 1 天前 ・ 16
台股爆8530億元交易天量！是誰在買 專家解析
台股今（7）日震盪走低，終場收在30,435點，下跌 140 點，儘管指數回檔，但成交量明顯放大，上市成交值達8,530億元，專家表示，主要是內資與短線資金活躍，對成長型與題材股偏多操作。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 13
記憶體成燙手山芋？自營商急售3檔提3.8億逃跑 群創「連9日收紅」失血上千張淪箭靶
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（6）日終場漲471.26點，以30,576.30點作收，漲幅1.57%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超27.70億...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
法人高檔提款 台股衝30593點新高後收黑/友達爆量近百萬張 彩晶跟上走強/資金轉戰防禦股？軍工族群逆勢點火｜Yahoo財經掃描
在國防、金融與低軌衛星族群回檔、投資人轉趨觀望下，美股自高檔拉回，道瓊工業指數下跌0.94%，結束連兩日創高走勢；標普500指數下跌0.34%，費城半導體指數下跌0.99%，僅那斯達克指數在大型科技股撐盤下小幅上漲0.16%。市場焦點落在美國總統川普強硬表態，要求軍工承包商加快產能、並揚言限制股利與庫藏股，引發洛克希德馬丁、諾斯洛普格魯曼等國防股重挫；金融與REIT族群亦受政策言論拖累走弱。不過資金回流AI權值，輝達、Alphabet分別上漲0.98%、2.48%，帶動科技股表現分歧，台積電ADR則呈現震盪整理，下跌2.67%。亞股方面，日股持續回檔，下跌1.63%，韓股小漲；港股同樣走跌，陸股小幅震盪，區域市場整體偏弱。 台股今（8）日開盤一度跌逾160點，回測5日線支撐，盤中衝上30,593.49點再創新高，但高檔獲利了結出籠，終場下跌74.92點，收在30,360.55點，跌幅0.25%，成交值較昨天略降至7,381億元；權王台積電(2330)早盤一度站上1700元，終場漲勢收歛收1685元，對指數仍形成支撐。盤面資金輪動明顯，軍工概念股受政策題材激勵走強，雷虎(8033)亮燈領類股同步走揚；記憶體族群延續供需偏緊題材，廣穎(4973)攻上漲停，華邦電(2344)、南亞科(2408)小幅走高；高價股方面，股王信驊(5274)盤中刷新7825元新天價，終場收7650元，成為人氣焦點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
【Hot台股】友達亮燈漲停爆80萬張！網喊「根本買不到」分析師不建議追高
今日社群台股最Hot議題 「友達一開盤就漲停板 根本買不到」、「換友達今天挑戰百萬張」、「買不到友達彩晶的人 還是會跑去買群創」、「友達完全不給補貨的」、「友達又漲停？」、「友達連續開盤鎖死不給機會耶」、「群創五分鐘一盤也是一直往上拉 因為友達彩晶買不到」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
再減8千股民！00940月配0.045元仍淪「棄嬰」 今最後買進日年化配息率逾5%
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月月配、受益人數逾56萬的高股息ETF元大台灣價值高息（00940），昨（6）日公告第19次配息每受益權單位實際配發0.045元，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9