星展Q1經濟展望！台GDP成長率上調至4.8% 經濟續呈K型結構

星展銀行（台灣）今天舉辦第一季經濟展望線上記者會，將台灣GDP成長預測上調至4.8%。這意味著今年台灣仍將是亞洲四小龍中，成長最快的經濟體，領先香港、新加坡與韓國，人均GDP與日韓之間的差距亦將持續擴大。

星展銀行（台灣）指出， 儘管面臨川普第二任期的關稅政策不確定性與匯率波動等不利因素，台灣經濟2025年仍在全球人工智慧熱潮帶動下展現強勁動能。GDP成長率預估達7.2%，創下2010年以來新高，並與印度、越南並列亞洲前三名。人均 GDP 預估達 3.8 萬美元，史上首次同時超越日本與韓國。

廣告 廣告

星展銀行（台灣）指出，在基本情境下，假設全球人工智慧相關硬體需求仍維持強勁，但較2025年的異常高成長有所放緩，美國半導體關稅處於溫和水準，對台對等關稅略為下調，預估台灣 2026 年 GDP 成長率約落在 4%-5%。

在樂觀情境下，若人工智慧驅動的技術週期發展為持續性的超級週期，美國半導體關稅持續獲得豁免，對等關稅顯著下降，則台灣 2026 年 GDP 成長率有望維持在 6%-7% 的強勁水準。

在悲觀情境下，若人工智慧的成長循環動能減弱，半導體關稅與對等關稅維持高檔，台灣 GDP 成長率可能放緩至 2%-3%。

星展銀行（台灣）預期，2026年台灣經濟將持續呈現K型結構。

～科技產業的出口與投資可望維持強勁成長。全球人工智慧競賽仍在進行中，但在獲利預期趨於務實、股市估值偏高，以及企業槓桿率上升的背景下，成長動能可能較2025年的高速擴張有所降溫。

台灣擁有全球最完整、最成熟的資訊通訊技術（ICT）供應鏈之一，涵蓋先進晶片製造、伺服器ODM，以及電源元件與散熱系統，能在全球人工智慧硬體需求中持續受惠。

～相較之下，非科技製造業預期仍將承壓。來自美國的關稅風險依然存在。儘管依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）施加的關稅正面臨法律挑戰，川普政府仍保留「B計畫」，透過其他替代法源條款，延續對主要貿易夥伴的關稅措施。

同時，中國內需疲弱與產能過剩壓力未解，亦將持續壓抑台灣非科技工業品的出口表現。

～建築業可能持續低迷。住宅市場房價修正幅度有限，房價所得比尚未明顯改善；同時，不動產貸款調整幅度仍然不足，不動產貸款占銀行放款總額比重仍高達36%。

星展銀行（台灣）提醒，2026年全球經濟仍將面臨多重風險，包括地緣經濟衝突升溫、科技股修正、已開發國家債券市場波動，以及美元走弱等。為因應日益複雜的外部環境，台灣有必要進一步推動風險分散與多元化策略，以強化經濟韌性，涵蓋貿易多元化、供應鏈多元化，以及財富配置多元化。

在貿易面向，近年來，台灣出口結構已明顯降低對中國大陸的依賴，轉向美國市場。在人工智慧需求帶動下，美國自2024年起成為台灣最大出口市場，2025年占台灣出口比重已達三成。

星展銀行（台灣）指出，考量美國貿易保護主義升溫，台灣企業未來可能重新調整出口布局，積極開拓其他新興市場。台灣對東協六國出口於2025年已突破1000億美元，首度超越對中國大陸的出口金額。

受惠於當地年輕的人口結構、快速成長的中產階級、公共與民間投資持續推進，以及人工智慧需求擴張，星展銀行（台灣）預期 2026 年台灣對東協出口將持續穩健成長。

在財富配置方面，台灣投資人的海外金融資產仍以美元資產為主，但近年多元化進程已逐步加快，美元資產配置比重有所下降。根據投信投顧公會資料，境外基金投資中，全球型基金的配置比重有所提升。

星展銀行（台灣）考量美股評價偏高、美債殖利率波動，以及美元走弱風險，預期2026年台灣投資人將加快金融資產配置多元化的步伐。

更多品觀點報導

柏瑞投信看好美日多重資產 大都會投資管理提醒風險因子優先考量！

證交所2025獲利創新高！今年躍居全球市值第7大 董座喊「快樂的挑戰」

