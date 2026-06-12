星巴克中國已賣，下一個輪到日本？日本星巴克傳出售，估值5000億日圓。企業變現為何專挑最賺錢的資產？
日本星巴克傳出售，或不排除重新上市（IPO）。由於市場估值上看5000億日圓，這起交易已成為近期日本零售與消費市場最受矚目的企業動態。
根據《Bloomberg》率先披露，星巴克集團已與投資銀行展開接觸，評估日本事業價值，並研究出售部分股權、引進策略投資人，以及重新上市（IPO）等多項選項。市場估算，日本星巴克整體估值可能高達4000億至5000億日圓。
消息曝光後，日本金融市場與零售業界高度關注。由於日本長期被視為星巴克全球表現最好的海外市場之一，不少投資人第一時間產生相同疑問：為什麼要賣日本？而且不是中國？
這起事件最大的看點，或許是在於它再次揭露了資本市場一個經常出現、卻容易被忽略的現象：企業最先變現的，往往不是最差的資產，而是最值錢的資產。
中國已先賣，下一個輪到日本？
日本星巴克目前全國門市約1883家，占全球門市約9%，無論來客數、品牌忠誠度或獲利能力，都在全球市場名列前茅。星巴克高層今年初甚至公開以「Outstanding（極為優秀）」形容日本市場表現。
從經營角度來看，日本是星巴克最成功的海外市場之一，因此消息曝光後，許多投資人第一反應都是不解。然而資本市場遵循的邏輯，往往與消費者看到的經營邏輯並不相同。
星巴克其實早已先處理中國市場。2025年，星巴克宣布將中國業務控制權出售給博裕資本（Boyu Capital），交易完成後，博裕最多持有中國合資事業60%股權，星巴克則保留約40%股權，並繼續持有品牌與智慧財產權。中國市場近年面臨本土品牌激烈競爭與消費環境轉變，估值表現已不如過往，即使再次出售，也未必能取得理想價格。
中國市場近年面臨本土品牌激烈競爭與消費環境轉變，星巴克在當地市占率承壓，轉向引進本地資本與合作夥伴，是典型的資產輕量化策略。相較之下，日本星巴克營運表現穩定、品牌力強、估值處於高檔，因此在中國案完成後，成為下一個最容易被資本市場定價與變現的優質資產。
另一方面，美國本土市場則受到消費降溫、勞動成本上升與營運效率改革等壓力影響。雖然星巴克整體仍維持獲利，但美國市場占集團營收與獲利比重遠高於日本，即使日本表現亮眼，對總部而言，美國仍是必須優先投入資源的核心戰場。
在此背景下環顧全球資產，估值處於高檔、買家願意出價、且能快速變現的，正是日本。
對投資人而言，真正有價值的資產，往往也是最容易變現的資產。日本星巴克之所以被市場點名，某種程度上正是因為它太成功了。
出售還是IPO？兩種劇本的差異
目前市場討論聚焦在「出售股權」，但原始報導中還有另一個關鍵選項：重新上市。
事實上，日本星巴克在2015年之前原本就是上市公司，後來才由美國總部完成收購並下市。若採IPO模式，星巴克總部既能取得大量資金，又能保留對日本市場的控制權，多數分析師認為這才是最符合商業邏輯的劇本。
因此目前不能直接解讀為「星巴克一定要把日本賣掉」。整起案件仍處於初期評估階段，處於資本運作的選項評估，而非已經拍板定案的出售案。
從不動產市場看：股權變動不等於契約變動
這起消息除了金融市場之外，也引起日本不動產業界關注。
日本星巴克承租的店面遍布全國精華地段，不少收益型物件的房東，以及持有相關資產的投資機構，都在評估這次變動可能帶來的影響。從不動產實務的角度來看，首先必須釐清一件事：股權層面的變動，與租賃契約層面的權利義務，是兩回事。
無論股權出售給誰、或是否重新上市，與房東簽約的法人主體仍是日本星巴克，既有賃貸借契約並不會因股東更替而失效。在日本借地借家法架構下，承租關係的穩定性受到高度保障。
日本星巴克另一個關鍵特徵，是直營比例極高，約九成門市採直營模式而非加盟制度。這代表房東面對的是日本星巴克總公司本身的信用，而非個別加盟主的財務體質。
在日本租賃市場中，這類大型企業租戶屬於最頂級的優質房客，撤退風險相對極低。對房東而言，真正需要關心的並不是星巴克會不會突然撤出，而是未來若有新股東進入，在追求更高資本效率的前提下，續約談判與租金成本管理是否會變得更加精細。比起擔心關店，重新檢視契約內容、續約條件與租金調整機制，或許才是這波變動下更值得注意的課題。
Q&A
日本星巴克確定要賣了嗎？
尚未確定。目前僅處於星巴克集團與投資銀行接觸、評估各種選項的初期階段，包括出售部分股權、引進投資人、重新IPO等可能性，尚未做出任何最終決定。
日本的門市會關店或改變嗎？
目前看來不會。不論股權如何變動，營運主體仍是日本星巴克，既有門市與租賃契約原則上照常運作。
5000億日圓估值是怎麼來的？
這是市場根據Bloomberg報導推算的企業價值區間，約4000億至5000億日圓，反映日本事業的獲利能力與品牌價值，並非實際成交價格。
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