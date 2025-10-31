星巴克今全品項買1送1 冬季限定飲品要開賣了
今天是萬聖節，連鎖咖啡星巴克推出優惠活動，今上午11點至晚上8點於全台星巴克門市可享買一送一。此外，每年冬季限定飲品「太妃核果那堤」將於11月5日回歸，星禮程會員可在3、4日搶先喝。
星巴克今推出「TRICK OR TREAT 萬聖節 好友分享日」活動，上午11點至晚上8點於全台星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
星巴克表示，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡。
星巴克提醒，活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點服務及部分指定門市，包括機場、高鐵站、台鐵站、休息站、風景區及典藏門市等。
另外，民眾最喜愛的冬季限定飲品「太妃核果那堤」將於11月5日回歸，星巴克3、4日特別舉辦行動預點專屬搶先喝，星禮程會員使用App行動預點（含內用點餐），可搶先點購太妃核果風味那堤。
除了經典的太妃核果那提，星巴克同步推出「太妃核果風味冷萃咖啡」與「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」，以經典冷萃與綿密細緻的氮氣冷萃為基底，覆上太妃核果風味冰奶泡，最後撒上太妃蜜糖碎片，提供黑咖啡愛好者更豐富的節慶選擇。
