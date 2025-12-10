星巴克今「買1送1」！ CAMA最低85折 85度C第2杯半價





即將迎接雙12，星巴克今（10）日全台門市「買1送1」咖啡優惠，星禮程會員購買2杯以上飲料，其中1杯由星巴克招待，最便宜大杯星沁爽55元、美式57.5元、那堤70元、香草星冰樂62.5元；星巴克foodomo好友分享日外送也享「買1送1」優惠。CAMA CAFE年末會員年終慶，享「買22杯再送3杯」等3項咖啡優惠，最低85折，用CAMA CAFE APP可寄杯。85度C「週三黑糖珍珠日」，黑糖珍珠系列第2杯半價。伯朗咖啡也祭出「雙12狂購節」6大咖啡優惠，全館消費滿1212元，還可以抽礁溪晶泉丰旅泉思家庭房（市價1萬9800元）住宿券。

星巴克

門市｜12/10（三）11:00～20:00

買1送1：星巴克「星享成雙好友分享」，活動期間星禮程會員至門市購買2杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，其中1杯由星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。

此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋。優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、冰淇淋飲品與雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

換算下來，每杯最便宜品項，大杯美式咖啡57.5元、大杯那堤70元、大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元、大杯香草風味星冰樂62.5元、大杯太妃核果風味那堤82.5元、大杯黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤90元！

▼星巴克「星享成雙好友分享」，活動期間星禮程會員享「買1送1」優惠。（圖／翻攝《星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)》粉專）

門市｜12/8（一）～2026/1/13（二）

特大杯110元：活動期間，購買「芒果火龍果檸檬星沁爽（原價125元）」、「芒果火龍果椰奶星沁爽（原價135元） 」，特大杯單一價110元，優惠品項依各門市現貨為準。

本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。單一價活動恕不提供加價升級服務，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買。

▼星巴克「芒果火龍果檸檬星沁爽（原價125元）」、「芒果火龍果椰奶星沁爽（原價135元） 」，特大杯單一價110元。（圖／翻攝《星巴克》官網）

外送foodomo｜12/3（三）～2025/12/26（五）每週三～五

買1送1：星巴克「好友分享日」，活動期間全日於外送平台foodomo購買2杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，其中1杯由星巴克招待。活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。

換算下來，特大杯那堤77.5元、特大杯焦糖瑪奇朵87.5元、特大杯醇濃抹茶那堤87.5元。

CAMA CAFE

APP｜12/5（五）～12/14（日）23:00

最低享85折：一年一度年末CAMA會員年終慶，透過CAMA CAFE APP購買指定品項飲品，最低享85折優惠。3種超值組合「買22杯再送3杯」、「買50杯再送8杯」、「買85杯再送15杯」；指定咖啡豆則「買8包再送1包」優惠。

提醒大家，會員年終慶寄杯優惠，各品項的寄杯組合每位會員都僅能購買1組；活動細節及可使用寄杯的門市，以官方公告與 CAMA CAFE APP上的資訊為準。

▼CAMA會員年終慶，透過CAMA CAFE APP購買指定品項飲品，最低享85折優惠。（圖／翻攝《cama現烘咖啡專門店》粉專）

85度C

門市｜12/10（三）

珍珠系列第2杯半價：85度C「週三黑糖珍珠日」，黑糖珍珠系列第2杯半價，限同大小，不同品項可任搭，價低者折，寄杯辦法依門市公告為主。

▼85度C「週三黑糖珍珠日」，黑糖珍珠系列第2杯半價。（圖／翻攝《85度C》粉專）

伯朗咖啡

門市｜12/1（一）～12/15（一）

伯朗咖啡「雙12狂購節」，全館瘋低價，祭出6大優惠活動，全館消費滿1212元，可以抽礁溪晶泉丰旅泉思家庭房（市價1萬9800元）住宿券。

1、「PUREBRE 美式/拿鐵」任選2箱1080元

2、伯朗罐裝咖啡3箱1620元再送越式三合一1袋

3、濾掛咖啡任6件58折

4、精品/珍選綜合咖啡豆任選2袋6折

5、PUREBREW甜點系列任選2箱1299元

6、OneBrew咖啡球6盒810元

▼伯朗咖啡「雙12狂購節」，全館瘋低價，祭出6大優惠活動，全館消費滿1212元，可以抽萬元住宿券。（圖／翻攝《Mr. Brown Coffee 伯朗咖啡》粉專）

（封面圖／翻攝《星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)》粉專）

