星巴克內打傳說吵鬧！他熱點分享改名「Starbucks Wi-Fi」 再斷網報復

近日，一名男大生在星巴克讀書時，面對一群吵鬧的小孩因玩手遊「傳說對決」而無法專心，決定採取行動。這名男生將自己的行動網路名稱改為「Starbucks Wi-Fi」，並設為公開，讓這群小孩能夠輕易連接。當他們即將達到遊戲關卡的關鍵時刻，他迅速關閉網路，讓小孩們的遊戲頓時中斷，無法繼續。

男大生在星巴克設計「網路陷阱」成功報復吵鬧孩童。（示意圖，與新聞當是店家無關／翻攝自免費圖庫pexels）

這一行為引起了網友的熱烈討論，許多人對他的做法表示讚賞，認為這是一個「不違法但超沒道德」的絕妙計畫。男大生在社群媒體Threads上分享了這一經歷，並表示這樣的做法讓他感到非常爽快，吸引了百萬網友的關注和討論。

許多網友紛紛表示要學習這一招，並對星巴克的環境表示質疑，認為這樣的噪音對於學生來說實在難以忍受。這起事件不僅引發了對於公共空間行為的討論，也讓人們思考在咖啡廳中學習的適宜性。

