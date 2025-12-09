星巴克典藏攜名廚江振誠 節日倒數先推專屬「耶誕節主題套餐」

【緯來新聞網】迎接一年一度的耶誕佳節，星巴克典藏DREAM PLAZA台北在溫暖燈火與節慶氛圍中揭開冬日序幕。即日起至2026年1月1日期間，特別推出由國際名廚江振誠精心打造的專屬套餐「耶誕節主題套餐」，以「創意經典」為核心精神，從日常熟悉的食材出發，透過大膽的解構與重組，創造出嶄新的味覺敘事。每一道料理都在味道、文化與形式之間流轉，既喚醒記憶中的溫暖與底蘊，在舌尖帶來意想不到的驚喜火花。當多層次的風味與星巴克典藏咖啡和限定糕點相互交織，更讓整體用餐體驗被推升至全新的高度。

由國際名廚江振誠精心打造的專屬套餐「耶誕節主題套餐」3道前菜。（圖／星巴克提供）

套餐內容包含前菜 3 式、主餐 1 道、甜點 2 式，搭配2款飲品，其中包含一杯SIRENS LOUNGE 精選獨家飲品，另可於紅酒、白酒或啤酒中擇一。隨餐亦附上星巴克限定的潘娜朵尼麵包乙份，為節慶之夜增添更細緻迷人的味蕾體驗。

「耶誕節主題套餐」墨西哥烤雞咖哩莫蕾醬燉飯。（圖／星巴克提供）

本次耶誕節主題套餐，從前菜到甜點皆以細膩香氣與季節食材鋪陳，層層堆疊出專屬節慶的溫暖風味。過去曾以限量形式登場的「墨西哥烤雞咖哩莫蕾醬燉飯」，以多層次香料構築出濃郁而深邃的咖哩莫蕾醬，完整包覆鮮嫩多汁的炭烤雞肉，呈現出豐富而飽滿的異國風味。更展現創意巧思，捨棄傳統白米，改以珍珠大麥與甜玉米 為燉飯基底，大麥的Q彈嚼勁與玉米的自然清甜，恰到好處地中和莫蕾醬的厚實醇香，使整體風味更顯平衡。

星巴克典藏DREAM PLAZA台北在溫暖燈火與節慶氛圍中揭開冬日序幕。（圖／星巴克提供）

因其層次豐富的香氣與溫暖濃郁的節慶風味，一推出便獲得熱烈回響，成為許多客人心中的深刻記憶。這份料理也融入輕盈健康的現代飲食哲學，為節慶饗宴增添令人驚豔的風味亮點，承載著平安夜餐桌上象徵團聚與祝福的傳統意涵，也讓首次品嚐的新客人能透過它感受到專屬於節慶的驚喜與期待。



透過節慶料理與典藏氛圍的結合，為顧客打造充滿儀式感的冬季盛宴，無論獨自品味或與親友共享，都能在此感受城市裡最柔亮的耶誕溫度。在這個充滿奇蹟的季節，星巴克典藏DREAM PLAZA台北誠摯邀請您步SIRENS LOUNGE專榮體驗區，共赴一場味覺與記憶交纖的耶誕盛宴。



「SIREN’S LOUNGE尊榮體驗區」設計靈感源自米蘭這座城市的設計美學及文化氛圍，打造一個專屬於顧客的高感官、沉浸式空間體驗，讓顧客能從該區的窗景中一覽台北地標 101 的壯麗景色。

