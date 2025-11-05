星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市限定！Bearista小熊周邊聖誕甜點咖啡必追

文／景點+ Rhoda整理報導

迎接溫馨聖誕節，星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市特別推出門市限定耶誕商品與套餐系列，其中更包括超萌必收的「星典藏風格GIANT熊寶寶」與多款節慶飲品、甜點，為冬日增添暖暖的幸福感。

星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市耶誕系列周邊與甜點飲品登場！（圖／星巴克，以下同）

星巴克典藏DREAM PLAZA台北推出「星典藏風格GIANT熊寶寶」，以典藏門市經典色系為靈感發想，結合溫暖米白色的細膩簡約風格，在細節上呈現品牌連結，如星星耳罩、Bearista小熊斜背包、帶有Logo的針織毛衣等，讓GIANT Bearista溫暖人心。

廣告 廣告

每隻熊寶寶腳底皆有限量編碼，作為耶誕最為可愛療癒的品牌收藏品，11月5日起星巴克典藏DREAM PLAZA台北限量發售。

「典藏香橙雲朵美式」以典藏濃縮釋放深邃香氣，結合橘皮果香與香料奶泡，砂糖的脆甜更添風味層次。

此外，星巴克典藏DREAM PLAZA台北迎接耶誕，更推出5款限定飲品開啟節慶序幕。

典藏摩登吧檯推出，以典藏濃縮咖啡為基底「典藏太妃瑪奇朵」，帶出黑巧克力韻味，融合柑橘清爽與焦糖甜香，綿滑牛奶與可可奶油泡沫交織，最後灑上香脆太妃蜜糖碎片，層層堆疊出豐富層次與節慶氣息，絕對是冬季不可錯過的經典之選。

典藏摩登吧檯推出，以典藏濃縮咖啡為基底「典藏太妃瑪奇朵」。

「典藏香橙雲朵美式」以典藏濃縮釋放深邃香氣，結合橘皮果香與香料奶泡，砂糖的脆甜更添風味層次。

將香甜柳橙與濃縮咖啡完美融合「橙澄雲朵燕麥那堤」，搭配絲滑燕麥奶與綿密奶泡，最後以柳橙片點綴，清新與醇厚並存，帶來愉悅好心情。

將香甜柳橙與濃縮咖啡完美融合「橙澄雲朵燕麥那堤」。

茶瓦納吧檯推出以在地碧螺春為基底「蘋果森林」，蘋果甜香與山林氣息，清新柔和，啜飲間彷彿置身冬日森林。

茶瓦納吧檯推出以在地碧螺春為基底「蘋果森林」。

創意調酒吧檯推出耶誕節必點「微醺蘋果熱紅酒」，以紅酒的醇厚為基調，融合新鮮蘋果的輕甜與檸檬的清新酸香，層層交織出馥郁果香與溫暖氣息。每一口都像冬日裡的一縷暖光，為節慶時刻注入幸福而迷人的微醺氛圍。





耶誕節必點「微醺蘋果熱紅酒」。

義大利國寶級耶誕水果麵包「潘娜朵尼」，傳承百年的經典甜點，鬆軟蓬鬆的口感融合果乾與蜜漬柑橘的芳香，在義大利被視為聖誕餐桌上的靈魂主角，本次門市特別推出星巴克風格版本，於經典配方中加入草莓果乾，增添酸甜果香與節慶氣息，重現聖誕的幸福氛圍。

更同步推出「經典潘娜朵尼麵包下午茶」，邀您於門市細細品味這份來自義大利的節日經典。

義大利國寶級聖誕水果麵包「潘娜朵尼」。

耶誕必嚐經典甜點「經典草莓戚風蛋糕」，以輕盈柔軟的戚風蛋糕體為基底，香濃卡士達醬搭配香甜草莓丁與滑順草莓果醬，讓酸甜果香在口中細緻綻放。每一口都能感受草莓的清新氣息與綿密蛋糕的柔軟層次，堆疊出幸福滿溢的節慶滋味。

耶誕必嚐經典甜點「經典草莓戚風蛋糕」。

周邊商品部分，耶誕新品閃耀女神璀璨杯墊系列，靈感源自星巴克典藏DREAM PLAZA台北的藝術作品「閃耀女神」，這件大型金工藝術品以細膩手法展現美學、情感與力量，彷彿能感受海洋間的生命律動，象徵星巴克與自然共生、傳承的精神。

耶誕新品閃耀女神璀璨杯墊系列。

杯墊以藍、紅、紫三色交織金色閃粉，隨光影流轉閃爍，描繪出海洋般的律動與女神優雅氣韻，展現典藏系列獨有的藝術美感與收藏價值，這份蘊藏祝福的設計，將成為耶誕節中最具收藏價值的限定贈禮。

另有，魔幻時刻皮革杯墊系列，靈感取自門市藝術作品「魔幻時刻」，以數位插畫捕捉啜飲咖啡、彼此交流的愜意時光。選用細緻皮革質感搭配烙印Logo工藝，呈現米色與綠色的溫潤層次，重現溫暖節慶氛圍，讓每一次舉杯都成為共享幸福的魔幻時刻。

以冬日為靈感，星巴克推出「深藍皮革小禮袋提袋」與「淺藍皮革小禮袋提袋」兩款設計。

以冬日為靈感，星巴克推出「深藍皮革小禮袋提袋」與「淺藍皮革小禮袋提袋」兩款設計，運用特殊變色材質與細膩烙印工藝，將經典女神Logo幻化為光影交錯的優雅紋理，隨角度展現不同深淺層次變化。

無論作為節慶贈禮或日常搭配，皆可散發出典藏系列的低調奢華氣息，為這個耶誕增添一份獨特而精緻的浪漫。

【Info】

星巴克典藏DREAM PLAZA台北 星典藏風格GIANT熊寶寶

1. 商品上市當日，星典藏風格GIANT 熊寶寶採號碼牌購買制，依現場排隊順序發放號碼牌，每張號碼牌限購一個，每人僅限領取一張，自2025年11月6日(四)起不再受此限。商品銷售數量依門市實際庫存為準。

2. 商品上市首日，請持號碼牌依序至櫃台結帳購買，若現場叫號未到、未能完成結帳、遺失或毀損號碼牌無法辨識等情形，將視同放棄購買權利。

3. 號碼牌將於2025年11月5日(星期三)上午09:20起開始發放，排隊地點位於6樓博客來門口手扶梯前方，門市將於09:30正式銷售。

禁止酒駕。未滿18歲者，禁止飲酒。

咖啡買一送一放大！日本限定哈根達斯開賣雞排不到50元寄杯優惠組711元

》https://www.mook.com.tw/article/38955