星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市限定！Bearista小熊周邊聖誕甜點咖啡必追
文／景點+ Rhoda整理報導
迎接溫馨聖誕節，星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市特別推出門市限定耶誕商品與套餐系列，其中更包括超萌必收的「星典藏風格GIANT熊寶寶」與多款節慶飲品、甜點，為冬日增添暖暖的幸福感。
星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市耶誕系列周邊與甜點飲品登場！（圖／星巴克，以下同）
星巴克典藏DREAM PLAZA台北推出「星典藏風格GIANT熊寶寶」，以典藏門市經典色系為靈感發想，結合溫暖米白色的細膩簡約風格，在細節上呈現品牌連結，如星星耳罩、Bearista小熊斜背包、帶有Logo的針織毛衣等，讓GIANT Bearista溫暖人心。
每隻熊寶寶腳底皆有限量編碼，作為耶誕最為可愛療癒的品牌收藏品，11月5日起星巴克典藏DREAM PLAZA台北限量發售。
「典藏香橙雲朵美式」以典藏濃縮釋放深邃香氣，結合橘皮果香與香料奶泡，砂糖的脆甜更添風味層次。
此外，星巴克典藏DREAM PLAZA台北迎接耶誕，更推出5款限定飲品開啟節慶序幕。
典藏摩登吧檯推出，以典藏濃縮咖啡為基底「典藏太妃瑪奇朵」，帶出黑巧克力韻味，融合柑橘清爽與焦糖甜香，綿滑牛奶與可可奶油泡沫交織，最後灑上香脆太妃蜜糖碎片，層層堆疊出豐富層次與節慶氣息，絕對是冬季不可錯過的經典之選。
典藏摩登吧檯推出，以典藏濃縮咖啡為基底「典藏太妃瑪奇朵」。
「典藏香橙雲朵美式」以典藏濃縮釋放深邃香氣，結合橘皮果香與香料奶泡，砂糖的脆甜更添風味層次。
將香甜柳橙與濃縮咖啡完美融合「橙澄雲朵燕麥那堤」，搭配絲滑燕麥奶與綿密奶泡，最後以柳橙片點綴，清新與醇厚並存，帶來愉悅好心情。
將香甜柳橙與濃縮咖啡完美融合「橙澄雲朵燕麥那堤」。
茶瓦納吧檯推出以在地碧螺春為基底「蘋果森林」，蘋果甜香與山林氣息，清新柔和，啜飲間彷彿置身冬日森林。
茶瓦納吧檯推出以在地碧螺春為基底「蘋果森林」。
創意調酒吧檯推出耶誕節必點「微醺蘋果熱紅酒」，以紅酒的醇厚為基調，融合新鮮蘋果的輕甜與檸檬的清新酸香，層層交織出馥郁果香與溫暖氣息。每一口都像冬日裡的一縷暖光，為節慶時刻注入幸福而迷人的微醺氛圍。
耶誕節必點「微醺蘋果熱紅酒」。
義大利國寶級耶誕水果麵包「潘娜朵尼」，傳承百年的經典甜點，鬆軟蓬鬆的口感融合果乾與蜜漬柑橘的芳香，在義大利被視為聖誕餐桌上的靈魂主角，本次門市特別推出星巴克風格版本，於經典配方中加入草莓果乾，增添酸甜果香與節慶氣息，重現聖誕的幸福氛圍。
更同步推出「經典潘娜朵尼麵包下午茶」，邀您於門市細細品味這份來自義大利的節日經典。
義大利國寶級聖誕水果麵包「潘娜朵尼」。
耶誕必嚐經典甜點「經典草莓戚風蛋糕」，以輕盈柔軟的戚風蛋糕體為基底，香濃卡士達醬搭配香甜草莓丁與滑順草莓果醬，讓酸甜果香在口中細緻綻放。每一口都能感受草莓的清新氣息與綿密蛋糕的柔軟層次，堆疊出幸福滿溢的節慶滋味。
耶誕必嚐經典甜點「經典草莓戚風蛋糕」。
周邊商品部分，耶誕新品閃耀女神璀璨杯墊系列，靈感源自星巴克典藏DREAM PLAZA台北的藝術作品「閃耀女神」，這件大型金工藝術品以細膩手法展現美學、情感與力量，彷彿能感受海洋間的生命律動，象徵星巴克與自然共生、傳承的精神。
耶誕新品閃耀女神璀璨杯墊系列。
杯墊以藍、紅、紫三色交織金色閃粉，隨光影流轉閃爍，描繪出海洋般的律動與女神優雅氣韻，展現典藏系列獨有的藝術美感與收藏價值，這份蘊藏祝福的設計，將成為耶誕節中最具收藏價值的限定贈禮。
另有，魔幻時刻皮革杯墊系列，靈感取自門市藝術作品「魔幻時刻」，以數位插畫捕捉啜飲咖啡、彼此交流的愜意時光。選用細緻皮革質感搭配烙印Logo工藝，呈現米色與綠色的溫潤層次，重現溫暖節慶氛圍，讓每一次舉杯都成為共享幸福的魔幻時刻。
以冬日為靈感，星巴克推出「深藍皮革小禮袋提袋」與「淺藍皮革小禮袋提袋」兩款設計。
以冬日為靈感，星巴克推出「深藍皮革小禮袋提袋」與「淺藍皮革小禮袋提袋」兩款設計，運用特殊變色材質與細膩烙印工藝，將經典女神Logo幻化為光影交錯的優雅紋理，隨角度展現不同深淺層次變化。
無論作為節慶贈禮或日常搭配，皆可散發出典藏系列的低調奢華氣息，為這個耶誕增添一份獨特而精緻的浪漫。
【Info】
星巴克典藏DREAM PLAZA台北 星典藏風格GIANT熊寶寶
1. 商品上市當日，星典藏風格GIANT 熊寶寶採號碼牌購買制，依現場排隊順序發放號碼牌，每張號碼牌限購一個，每人僅限領取一張，自2025年11月6日(四)起不再受此限。商品銷售數量依門市實際庫存為準。
2. 商品上市首日，請持號碼牌依序至櫃台結帳購買，若現場叫號未到、未能完成結帳、遺失或毀損號碼牌無法辨識等情形，將視同放棄購買權利。
3. 號碼牌將於2025年11月5日(星期三)上午09:20起開始發放，排隊地點位於6樓博客來門口手扶梯前方，門市將於09:30正式銷售。
禁止酒駕。未滿18歲者，禁止飲酒。
咖啡買一送一放大！日本限定哈根達斯開賣雞排不到50元寄杯優惠組711元
其他人也在看
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 34 分鐘前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 23 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 2 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
真美子有夠簡樸！老公大谷翔平每年薪水逼近億！卻還在用「這款」舊手機
體育中心／綜合報導道奇封王遊行在洛杉磯盛大舉辦，其中又以大谷翔平和愛妻真美子的互動最受到關注，在遊行過程中除了被捕捉到夫妻倆「臂咚」的甜蜜依偎場景，真美子也多次拿起手機替老公大谷翔平留下值得紀念的歡慶時刻，就有網友眼尖發現，真美子手上的手機似乎還是幾年前的舊款，也稱讚她實在很簡樸「大谷都可以賺幾個億了吧！真美子還這麼簡樸真的太難得了」FTV Sports ・ 4 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
律師嘆「我不是粿粿的網軍」：三個主角都不是什麼太好的人
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；粿粿1日也發出自白影反擊片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師王至德也感嘆，近期自己因為表達看法被貼上「粿粿網軍」的標籤，不過事實上，新聞的三個主角都不是什麼太好的人，也分別曝光原因。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 18 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
海鷗沒來「準鳳凰」強度開飆！粉專揭「1超鬼助攻」恐北轉掃台了
生活中心／綜合報導今年第25號颱風「海鷗」強度升級到中颱，朝南方移動的海鷗沒有對台灣造成直接影響，不過就有最新消息傳出，原本位於關島附近的熱帶擾動90W，增強為熱帶性低氣壓TD29，可能會在24小時之內生成第26號颱風「鳳凰」，就有氣象粉專指出「這時間點」將可能出現另一波冷高壓南下，讓路徑北轉機率升高，最新路線預估曝光。民視 ・ 4 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞
據了解，范姜彥豐日前在社群公開指控，表示妻子與王子互動「超越朋友界線」，指出今年3月底兩人赴美旅遊返台後，妻子態度明顯轉變，甚至傳出「人未離婚就搬進王子家」的消息。消息曝光後，引起各界熱議，甚至有媒體報導指出，范姜彥豐早已委託徵信社蒐證，疑似掌握文字、照片...CTWANT ・ 4 小時前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前