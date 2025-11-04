星巴克出售中國業務控股權予博裕資本

（中央社紐約3日綜合外電報導）美國跨國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）今天表示，已同意將其中國零售業務的控股權出售給投資公司博裕資本（Boyu Capital），交易估值約40億美元。

根據協議，博裕資本與星巴克將共同經營一家合資企業，由博裕資本持有最高60%股權。該企業將經營中國境內約8000家星巴克門市，西雅圖總部的星巴克則保留40%股權，並繼續擁有品牌及相關智慧財產權。

此合作標誌星巴克在中國經營超過26年後的策略轉型，將全球咖啡連鎖品牌的知名度與博裕在本地市場的專業經驗結合，以拓展至中小城市及新區域市場。

星巴克執行長尼柯爾（Brian Niccol）表示：「博裕深厚的本地知識與專業能力，將助力我們在中國加速成長，特別是在拓展至中小城市和新區域時。」

雙方公司表示，目標是將門市數量逐步增加至2萬家，中國業務總部將繼續設在上海。（編譯：鄭詩韻）1141104