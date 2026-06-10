星巴克加速亞洲資產布局 日本市場或迎987億股權交易與IPO

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據知情人士透露，在完成中國業務的多數股權出售後，星巴克正評估旗下日本市場的戰略選項，包括可能出售部分股權或推動獨立上市。星巴克已與投資銀行展開初步洽談，來研擬日本業務的未來架構。日本目前為星巴克全球最大的市場之一，擁有約2100家門市，如果進行股權交易，估值可能達4000億日圓（約790億新台幣）至5000億日圓（約987億新台幣）。

彭博新聞報導，據知情人士透露，美國咖啡連鎖龍頭「星巴克」（Starbucks）在出售中國業務的多數股權之後，正評估旗下日本業務的多種選項，其中包括出售部分股權。匿名知情人士表示，星巴克已與投資銀行進行初步接觸，以協助評估日本市場的未來策略。

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日本是星巴克全球最大的市場之一，目前擁有約2100家門市，其中大多數由星巴克直接經營。部分知情人士指出，如果進行股權出售交易，日本業務的估值可能介於4000億日圓（約790億新台幣）至5000億日圓（約987億新台幣）之間，還可能吸引其他餐飲業者以及私募股權基金的興趣。另外，讓日本事業獨立上市（IPO）也是正在評估的選項之一。

知情人士強調，目前相關討論仍屬初步階段，星巴克尚未做出任何最終決定。

星巴克正透過資本運作發展亞洲市場

星巴克並未單獨公布日本市場的營運表現，但執行長尼可（Brian Niccol）今年4月表示，日本市場上季表現「非常出色」，主要受惠於新年期間銷售強勁、觀光客消費旺盛，以及新產品上市帶動需求。

星巴克在日本經營歷史悠久。1995年，星巴克與日本零售企業「The SAZABY LEAGUE」成立合資公司，並於2001年讓日本事業公開上市。2014年，SAZABY把持股出售回星巴克。隔年，星巴克又將日本子公司從東京股市下市，完成全面控股。

近年來，星巴克的營運表現已逐漸走出低潮。星巴克第2季全球同店銷售額較去年同期成長6.2%，顯示復甦力道增強。這家總部位於美國西雅圖的咖啡連鎖企業，今年股價累計已上漲約16%。

在中國市場方面，今年4月，星巴克完成出售中國零售業務60%股權給博裕資本（Boyu Capital）的交易。星巴克在季度財報中表示，這項交易標誌著公司在中國推動長期策略的重要里程碑，有助於實現可持續且有紀律的成長。

外界認為，隨著中國業務完成重組，星巴克開始重新檢視日本市場的布局，顯示星巴克正持續透過資本運作，來調整亞洲市場的發展策略。

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