星巴克台中后里門市開幕！打卡飲料第二杯半價、滿額送收納包與保暖毯

星巴克后里門市開幕慶，第二杯飲料半價，特色隨行商品搶先入手。（星巴克供圖）

現在到台中后里馬場或花卉農場玩，也有星巴克可以喝了！后里門市在11月23日正式開幕，除了拍照打卡上傳社群，有第二杯飲料半價的優惠，還有滿額禮旅行收納包和隨身保暖毯可以免費帶回家。

門市設計靈感取自地名中的「后」字意象，融合后里在地文化與星巴克品牌美學，打造兼具溫馨舒適與品味的生活空間。

后里門市以馬場的馬鞍意象做設計。（星巴克供圖）

外觀延伸自后里歷史印象與馬場元素，造型宛如馬鞍，穩定優雅，室內採挑高天花設計，引入自然光線，靈感源自咖啡原產地的山脈線條，傾斜造型象徵咖啡的能量與生命力，使空間明亮通透又靜謐細緻。

挑高的室內空間，明亮通透，相當舒適放鬆。（星巴克供圖）

為了慶祝開幕，即日起到11月26日，在門市打卡並上傳FB、IG，購買兩杯相同飲料即可享第二杯半價。

后里店限定的花卉女神隨行杯袋及騎士小熊手機腕繩組，都是星巴克收藏控必買單品。（星巴克供圖）

單筆消費滿800元，即可獲得星巴克旅行收納包一個；滿2,200元，可獲星巴克隨身保暖毯一個。另外，還有結合在地特色的台中后里隨行卡，馬克杯、花卉女神隨行杯袋及騎士小熊手機腕繩組，星巴克收藏控不要錯過。

星巴克（后里門市）

地址：台中市后里區三豐路四段115號

電話：04-2558-9677

營業時間：07：00～21：00



