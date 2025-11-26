星巴克小心了？ 中國「瑞幸咖啡」將登台 店長月薪有6萬





中國最強連鎖咖啡龍頭、號稱打敗星巴克的「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）傳出12月將正式插旗台灣，據傳代理商是順昱控股公司，後者官網已出現「取得世界領先咖啡品牌在台灣的經營權」字樣，令傳聞增添真實性，據傳瑞幸咖啡首家店面將在北市松山區南京東路三段，地點緊貼星巴克頗有同場較勁意味，店長薪資更是上看6萬元。

根據市場消息，目前中國店數最多的連鎖「瑞幸咖啡」最快12月登台，將在台北南京東路三段開幕首家門市，時間落在12月20日，從傳聞中的「代理商」順昱控股股份有限公司的官網能發現，確實出現「取得世界領先咖啡品牌在台灣的經營權」字樣，此外菜單欄目還直接秀出「瑞幸咖啡」LOGO，似乎間接證實傳聞。

從順昱控股公司在人力銀行的徵才廣告，目前也有開出相關職缺，其中店長月薪52000至61000元，副店長43000至50000元，咖啡師月薪35000至41000元，此外財務主管月薪60000起跳，最高更是上看80000元，比起星巴克門市儲備幹部月薪平均32600至36200元、門市正職人員平均31200至34500元來看，待遇明顯高出許多。

此外從徵才廣告的地點來看，地址是北市松山區南京東路三段、鄰近南京復興捷運站，正好與傳聞中瑞幸咖啡首店地址吻合，根據現場畫面顯示，地點緊貼星巴克門市，目前仍在施工中，暫時無法得知未來風貌。

有關瑞幸咖啡即將登台的消息，網路上也引發討論，部分網友認為平價又好喝，並且表示「特別愛他們的生椰拿鐵」、「八月去上海時9.9人民幣（約新台幣44元）就買到，滿足我的味蕾」、「星巴克的勁敵來了！」

（封面示意圖／翻攝瑞幸咖啡官網）

