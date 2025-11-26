星巴克小心！中國連鎖牌「瑞幸咖啡」傳12月登台 首間店在這

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

號稱「星巴克殺手」的中國連鎖品牌「瑞幸咖啡」(Luckin Coffee）傳出12月登台，首間店座就落北市南京東路三段，不過，網上評價兩極，近期也陸續發現不少徵才資訊。

據了解，瑞幸咖啡2017年成立於廈門後快速展店，曾在2020年因財務造假風波下市，並面臨鉅額罰款，之後靠低價、多元口味等銷售策略，逐漸回穩，更在2023年超越星巴克，成為中國最大咖啡連鎖品牌，目前在中國有2萬9214店，也在美國、新加坡等海外設有門市。

如今傳出進軍台灣，也在網上掀起討論，有人表示「超愛瑞幸，在大陸時每天喝，每天換口味，手機app下單，直接去拿多方便，還可以客制化，不滿意也能重做，服務超級好的，趕快多開幾家吧！」、「瑞幸好喝又便宜，開了必去」、「茅台拿鐵好喝到不行～開了馬上去喝爆」；也有人認為「非常難喝」、「現在每天一杯美廉社28元拿鐵 奶泡不粗好喝 瑞幸拚的贏嗎?」、「實際在中國喝過 嗯確實不好喝」。還有網友透露，疑似代理商已經在各大平台張貼招募資訊。

