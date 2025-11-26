星巴克小心！中國「瑞幸咖啡」傳進軍台灣 北市開首店

中國瑞幸咖啡（Luckin Coffee）傳出將在12月進軍台灣。（圖／翻攝自瑞幸咖啡微博）





中國平價咖啡龍頭瑞幸咖啡（Luckin Coffee）傳出將在12月進軍台灣，首家門市疑似位於台北南京東路三段，緊鄰星巴克，網路上對於瑞幸咖啡進入台灣市場看法兩極，引發討論。

瑞幸咖啡總部設於廈門，以低價、多樣化飲品為主打，其中9.9元人民幣（約45元台幣）的優惠更是打進市場主要策略。品牌曾在2020年陷入財務造假風波，後來逐步恢復營運，2023年全年淨利突破200億元，業績超越星巴克在中國的收入，成為中國最大的連鎖咖啡品牌，門市規模也超過2萬家。

瑞幸咖啡首家門市預估在台北市南京東路三段，原址是一間速食店，現在外牆上已經張貼「誠徵咖啡師」的海報，而進入徵人海報上的QRcode後，則顯示是「順昱控股股份有限公司」誠徵店長、副店長、咖啡師等職缺。

有網友在社群平台Threads上發文表示，瑞幸咖啡即將在台北南京東路三段開店，擔心台灣咖啡生態會受影響，貼文短短一天超過55萬人瀏覽，上千網友留言討論。

有網友留言歡迎瑞幸進駐台灣「超愛瑞幸，在大陸時每天喝」、「如果瑞幸維持在上海門市那水準的話其實不用怕啦！口感跟超市的一樣好喝」、「瑞幸好喝又便宜，開了必去」、「終於可以喝到生揶拿鐵了」、「希望也有9塊9生椰拿鐵」、「瑞幸只是讓咖啡回歸普通街邊飲料的屬性，憑什麼咖啡就要是高貴飲品？不過我覺得臺灣便利店的咖啡價格就很親民了」

也有對瑞幸不看好的網友表示「問題是瑞幸真的很難喝」、「問題是瑞幸真的很難喝」、「非常難喝，不用怕」、「台灣真的不缺這咖」、「他們的豆子能喝嗎？」、「中國的咖啡是花俏的咖啡味飲料」、「食物飲料絕對不能用中國的」、「貴又難喝，誰愛喝誰喝」、「誰引進的？！！！絕對抵制抵制」。

