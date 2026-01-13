星巴克年節禮盒有20多款！85℃賣紀念酒 CAMA CAFÉ首次推咖啡箱

生活中心／賴俊佑報導

各大咖啡品牌搶攻金馬年送禮商機！星巴克推出20多款常溫蛋糕/蛋捲/餅乾/巧克力/堅果/米果/肉乾/咖啡等禮盒，還有10張一本星巴克飲料券可選擇，再送金馬年紅包袋；85℃推出9款年節禮盒，首推「肉鬆麻糬酥餅禮盒」經典好吃，另有一路發長條蛋糕、媽祖酒廠建廠70周年紀念酒可選擇；CAMA CAFÉ「御節咖啡重箱」春節禮盒，三層禮盒各有獨特風味的咖啡包。

星巴克首推星韻禮盒,精選TEAVANA茶瓦納茶包，搭配精巧多樣西式風味脆餅及奶油捲。(圖／星巴克提供）

星巴克推20多款年節禮盒！從熱銷蛋捲到新品肉乾、米果都有

喜迎馬年，星巴克分別以童趣可愛小馬設計，以及透過藝術家之筆將新年創作成「星河之馬」意象，精彩營造充滿溫暖藝文氣息與故事性的春節氛圍，呈獻超過20款春節限定禮盒，多元選擇包含精緻綜合餅乾、堅果、米果、巧克力、茶點組合等，以及精選咖啡禮盒和細膩質感常溫蛋糕，每一款都充滿新年祝福心意。

藝術聯名創作春節禮盒中，首推星巴克星韻。以喜慶紅色系禮盒包裝，完整呈現設計祝福語彙，映照新年全面啟程的美好意象。禮盒內精選TEAVANA英式紅茶與阿里山烏龍茶兩款茶包，搭配多款精巧西式脆餅與奶油捲，層次豐富、風味細膩。年度推出的新口味餅乾組合包含巧克力豆義式脆餅、焦糖起司雙色年輪蛋糕脆餅與檸檬奶油捲，每款皆值得細細品嚐，展現星巴克經典風味與創新靈感的交融，是午茶愛好者不容錯過的茶點禮盒選擇。

星福花生可可杏仁捲，以「不倒精神」為設計靈感，將象徵開運與必勝的紅色達摩結合馬年意象，獨創兼具節慶氛圍與收藏價值的Bearista達摩不倒翁造型桶，為新的一年注入滿滿好運與元氣。（圖／星巴克提供)

除藝術家聯名設計系列禮盒外，星巴克今年春節最吸睛的話題禮盒，莫過於「星福花生可可杏仁捲」，由內而外皆圍繞年節不可或缺的好運風味與祝福寓意。以「不倒精神」為創作靈感，巧妙融合象徵開運與必勝的紅色達摩元素與馬年意象，打造兼具濃厚年節氛圍與收藏價值的Bearista達摩不倒翁造型桶。

其他推薦禮盒包括象徵好運源源不絕的「金錢造型豬肉乾」、清新果香揉合馬告獨特辛香「檸檬馬告風味豬肉脆捲」、作工精緻層次繁複的「綜合歐式焦糖核桃派禮盒」、以義大利經典美饌風味為靈感推出「義式風味綜合堅果禮盒」、2026春節新上市的「脆脆平安綜合菓禮盒」、嚴選義大利進口夾心黑巧克力打造「緻選藏心黑巧克力禮盒」、連年熱銷的「星巴克綜合威化捲心酥禮盒」、經典創新「星巴克馥遇綜合薄餅」、蜂蜜蛋糕搭配蜜桃紅茶的「綜合蜂蜜蛋糕」年節禮盒。

星禮程會員專屬活動，即日起至1月12日，活動期間至門市全額以帳號中任一隨行卡或APP行動支付購買指定之常溫蛋糕/蛋捲/餅乾/巧克力/堅果/米果/肉乾/咖啡等禮盒，單件以上即可享會員專屬88折優惠。

年節送禮首選星巴克飲料券！即日起於指定星巴克門市購買星巴克飲料券乙本($1,350元/10張)，除可獲贈好友分享券乙張，另加贈充滿祝福寓意的限量「星巴克馬年紅包袋」乙組。

85℃金馬年推出9款年節禮盒。(圖／85℃提供)

85℃開賣「GOLDEN一路發長條蛋糕」、「媽祖酒廠建廠70周年紀念酒」。(圖／85℃提供）

85℃推9款年節禮盒！肉鬆麻糬酥餅好吃激推 還有紀念酒

85℃搶攻春節商機！2026金馬年推出9款年節禮盒，外盒以簡約和科技感為核心，透過俐落的幾何線條與層次配色，勾勒出低調卻充滿未來感的視覺，在傳統節慶氛圍中注入創新氣息；內容橫跨中西式烘焙點心，有台人喜愛的中式點心肉鬆麻糬酥、旺來鳳梨酥，西式經典烘焙瑪德蓮、葡萄芭特麗與香芒堅果塔。

今年9款禮盒分別為「福韻迎春綜合禮盒」、「甜蜜鬆果綜合禮盒」、「福桂雙喜綜合禮盒」、「肉鬆麻糬酥餅禮盒」、「鳳梨酥禮盒」、「經典咖啡蛋捲禮盒」、「特濃牛軋糖」、「GOLDEN一路發長條蛋糕」、「媽祖酒廠建廠70周年紀念酒」，1月15日至3月3日85℃全台門市預購指定禮盒享85折，購買禮盒即加送紅包袋；除了門市購買，1月15日至2月10日還能透過85 APP線上購買，轉贈親友跨店領取超方便，本檔預計售出3萬4千盒。

CAMA CAFÉ「御節咖啡重箱」春節禮盒。（圖／CAMA CAFÉ提供)

CAMA CAFÉ精心設計「御節咖啡重箱」春節禮盒

CAMA CAFE 精心設計2026年「御節咖啡重箱」春節禮盒，以日本慶賀新年的御節文化進行發想，規劃「經典單層」、「雅致雙層」與「奢華三層」三種不同規格，禮盒與咖啡包裝設計更融入西陣織與友禪染等日本傳統染織技藝，讓消費者收到禮盒就能感受到滿滿的日式藝術風格，三層禮盒分別選擇各有獨特風味的和風微醺酒香、堅果爵士及莓果女伶浸泡式咖啡，皆深獲消費並擁有多項國際得獎肯定。

CAMA CAFE 2026年御節咖啡重箱春節禮盒，即日起正式於全台 CAMA CAFE門市、豆留系列旗艦店與品牌官網電商正式販售。經典單層禮盒售價499元、雅致雙層禮盒售價899元、奢華三層禮盒售價1,699元（門市購買憑 APP 會員享優惠價1,288元），大量購買亦有9折至85折不等的專屬折扣。

