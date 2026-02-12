星巴克情人節「買一送一」優惠只有這2天！草莓風味系列也入列

星巴克情人節買一送一將開跑，草莓風味等新品也納入優惠。翻攝自官網



星巴克買一送一再度回歸！情人節檔期即將到來，據官網公告，2月12日（四）至2月13日（五）推出「情人節快樂 好友分享日」活動，連續2天於上午11時至晚間8時，凡於門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱與口味皆一致的指定飲品，其中一杯由星巴克招待。每人每次最多可買2送2，飲品須當場一次領取。

此次優惠適用範圍廣泛，包含草莓風味星冰樂、草莓風味抹茶那堤、濃萃義式厚那堤等新品，以及焦糖瑪奇朵、那堤、摩卡、特選馥郁那堤與卡布奇諾等長年熱銷品項。無論偏好果香、奶香或經典義式咖啡，皆可納入此次優惠。

不過活動也排除雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖咖啡與虹吸式咖啡等品項。優惠僅限門市現場購買，不適用電話預訂、行動預點及車道服務，且不得與其他折扣、星禮程回饋或行銷活動併用。

除門市買一送一外，星巴克也和foodpanda合作推出外送優惠。即日起至2月23日，購買兩杯大杯（含）以上焦糖奶香星享那堤或鹹焦糖風味福吉茶那堤，可享第二杯半價；2月24日至3月10日，馥列白、特選美式咖啡、焦糖瑪奇朵與粉紅草莓風味星冰樂接續推出第二杯半價活動。相較門市限時兩天的買一送一，外送優惠期間較長，但折扣幅度不同。

情人節前夕屬於短期檔期優惠，活動時段集中於午休與下班熱門時段，預期將帶動門市人潮。民眾若有聚會或送禮需求，可留意活動時間與適用範圍，提前規劃購買安排。

