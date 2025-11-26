星巴克感恩節買一送一！連續兩天11點開賣 限制條件一次看
即時中心／林韋慈報導
台灣星巴克迎接感恩節（Thanksgiving Day），將於本週四、五（11/27、11/28）連續兩天推出「感恩相聚時刻 好友分享日」活動。11:00至20:00間，只要購買兩杯大杯（含）以上、冰熱與口味皆一致的飲品，即享買一送一優惠，每人每次最多可享「買二送二」，飲品需當場一次領取，外送平台也享有優惠。
不過，本次活動不適用於機場、高鐵站、休息站等多處特殊門市，以及車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點等服務。包含松山機場、桃園機場多門市、高鐵全線門市、國道休息站門市、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、101典藏、京站、星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北等皆不在活動範圍內。
星巴克推出感恩節好友分享日優惠，活動期間享買一送一。（圖／品牌提供）
除了門市優惠，外送平台也同步祭出感恩節好康：
foodpanda
即日起至12/1，星巴克馥列白、經典紅茶那堤享「第二杯半價」。另有三杯優惠組：12/1前選購三杯大杯焦糖奶香星享那堤或特選馥郁那堤，原價495元，優惠365元。
foodomo
即日起至11/28推出「星巴克好友分享日」：購買兩杯特大杯、冰熱或風味一致的那堤、美式、巧克力可可碎片星冰樂，即享買一送一。另有「230 元雙杯組」：12/2前購買兩杯大杯指定飲品（太妃核果風味那堤、馥列白、醇濃抹茶那堤、巧克力可可碎片星冰樂），兩杯只要230元。
原文出處：快新聞／星巴克感恩節買一送一！連續兩天11點開賣 限制條件一次看
更多民視新聞報導
台商進軍非洲市場 林佳龍：將在史瓦帝尼打造「台灣產業創新園區」
雙城論壇日期敲定！蔣萬安「這時」率團前往上海 梁文傑回應了
真能扳倒蔣萬安？吳怡農自稱民調只輸王世堅 吳思瑤、沈伯洋這樣回
其他人也在看
國際牌品牌日 | 指定商品 86 折 + 送豪禮！家電汰舊換新最高回饋$5,000，必買清單一次看
你是不是也到了年末該換機卻不知道從哪台開始？冰箱越來越吵、洗衣機洗不乾淨、電視畫質早就跟不上現在的水準？別擔心！Panasonic 國際牌品牌日 11/26 強勢登場，一次幫你從客廳升級到廚房，打造全新的智慧生活！Yahoo好好買 ・ 4 小時前
感恩節大放送！星巴克「連4天」買一送一爽喝
星巴克為迎接感恩節檔期祭出連續優惠！今、明兩天透過外送平台購買指定飲品，即可享買一送一，其中一杯由星巴克免費招待。緊接著11月27日、11月28日登場的「好友分享日」，到門市購買兩杯大杯（含）以上的同口味飲料，同樣可獲得第二杯免費優惠。中天新聞網 ・ 22 小時前
全家開出兩張千萬發票！花148元買咖啡零食中獎 幸運門市曝
2025年9-10月統一發票獎號今（25）日出爐，全家便利商店共有6位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中。特別獎1000萬開出2組，獎落「全家」社子島店、花蓮新城嘉新店，其中一位幸運兒台視新聞網 ・ 19 小時前
Steam黑五特賣「這10款大作」全部新史低價！《沉默之丘f》《戰地風雲6》都在列
Steam 今年首次舉辦「黑色星期五特賣」（黑五特賣），同時有 Steam 大獎同步登場，不過玩家最關心的還是莫過於有哪些遊戲在這次特價清單中吧？算一算其實還不少，發售不算久的《沉默之丘f》與《戰地風雲6》竟然在這次就已經成為特價一員，而好評的《毀滅戰士：黑暗時代》、《雙影奇境》等也都折價到歷史新低，這篇快速幫各位整理在這次黑五特賣全部進入歷史低價的 10 款高人氣的大作，有喜歡的就趁機入手吧！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 3 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 21 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 2 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 6 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？
作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」自由時報 ・ 3 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 22 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前