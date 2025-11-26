星巴克感恩節買一送一！連續兩天11點開賣 限制條件一次看

即時中心／林韋慈報導

台灣星巴克迎接感恩節（Thanksgiving Day），將於本週四、五（11/27、11/28）連續兩天推出「感恩相聚時刻 好友分享日」活動。11:00至20:00間，只要購買兩杯大杯（含）以上、冰熱與口味皆一致的飲品，即享買一送一優惠，每人每次最多可享「買二送二」，飲品需當場一次領取，外送平台也享有優惠。

不過，本次活動不適用於機場、高鐵站、休息站等多處特殊門市，以及車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點等服務。包含松山機場、桃園機場多門市、高鐵全線門市、國道休息站門市、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、101典藏、京站、星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北等皆不在活動範圍內。

星巴克推出感恩節好友分享日優惠，活動期間享買一送一。（圖／品牌提供）





除了門市優惠，外送平台也同步祭出感恩節好康：

foodpanda

即日起至12/1，星巴克馥列白、經典紅茶那堤享「第二杯半價」。另有三杯優惠組：12/1前選購三杯大杯焦糖奶香星享那堤或特選馥郁那堤，原價495元，優惠365元。

foodomo

即日起至11/28推出「星巴克好友分享日」：購買兩杯特大杯、冰熱或風味一致的那堤、美式、巧克力可可碎片星冰樂，即享買一送一。另有「230 元雙杯組」：12/2前購買兩杯大杯指定飲品（太妃核果風味那堤、馥列白、醇濃抹茶那堤、巧克力可可碎片星冰樂），兩杯只要230元。

