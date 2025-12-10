星巴克推冬天限定新品 全新「濃萃義式厚那堤」上市倒數

【緯來新聞網】知名連鎖咖啡廳,為迎接冬季濃郁系飲品需求，特別推出全新「濃萃義式厚那堤」於12月15日，全台門市同步上市。以星巴克核心的經典濃縮咖啡為基底，融合牛奶與精心調製的濃縮咖啡奶油，中段以奶油泡沫承接，堆疊綿密層次，讓每一口都呈現醇厚、滑順，口感細緻、層層展開。飲品由上而下分為三層風味結構：Crema、Body、Heart，並結合黑糖那堤的溫潤甜香，帶來濃厚卻平衡的冬季限定風味。

星巴克推出新品「濃萃義式厚那堤」於12月15日上市。（圖／星巴克提供）

廣告 廣告

星巴克表示，這三層結構，展現義式咖啡的經典精神，也象徵星巴克門市夥伴在顧客體驗中的角色。Crema代表夥伴的微笑與親切問候，開啟美好序曲；Body象徵專業工藝與細膩服務，穩定串聯每個細節；Heart則是咖啡熱情的核心，象徵深層的情感連結，讓每一次相遇都留下溫暖回韻。



Crema：灑落於最頂層的咖啡粉，釋放第一時間的香氣與視覺亮點，宛如樂曲中的高音，明亮、輕盈，開啟風味序曲。



Body：中段濃縮咖啡奶油泡沫，承載整杯咖啡的醇厚口感與層次，如同樂曲中的中音，穩定而柔和，串聯整體風味。



Heart：杯底的黑糖那堤，象徵風味核心，深沉穩固，展延出焦糖與可可般的悠長尾韻，宛如旋律中的低音 Bass，為整體奠定溫暖基調。

更多緯來新聞網報導

AP潘宇謙放閃老婆提早過情人節 分享夫妻經營之道

直擊／SJ大巨蛋開唱創歷史！ 利特噴淚喊「不是夢」 銀赫嘴甜喊老婆被虧花心鬼