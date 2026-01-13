星巴克推新品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」 熱賣「福吉茶那堤」宣布回歸

【緯來新聞網】迎接喜氣洋洋的農曆新年，星巴克於 1月14日全門市推出新飲品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」，以綿密柔軟的舒芙蕾風味結合香醇順口的那堤，同時再度帶來人氣飲品、新年必喝「福吉茶那堤」，以濃郁香氣與溫暖滋味，傳遞新年的幸福祝福，陪伴每位顧客迎向充滿希望的嶄新一年。

星巴克於 1月14日全門市推出新飲品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」。（圖／星巴克提供）

「奶香烤舒芙蕾風味那堤」結合鬆軟輕盈的舒芙蕾與香醇濃縮咖啡，打造宛如甜點般的迷人風味。綿密的舒芙蕾奶油入口即化，散發淡淡蛋香與柔和甜味，與滑順濃郁的咖啡交織出豐富層次，帶來溫暖細膩的口感體驗，讓每一次啜飲都盈滿幸福氣息，為日常咖啡時光增添一抹甜美驚喜。

人氣飲品、新年必喝「福吉茶那堤」回歸。（圖／星巴克提供）

星巴克同時推出深受在地顧客喜愛的「福吉茶那堤」，以香氣濃郁的日本焙茶為基底，搭配新鮮蒸煮牛奶，覆上細緻柔滑的奶泡，散發溫潤茶香與滑順口感，在每一口中都能感受舒心暖意與滿滿福氣。自上市以來，「福吉茶那堤」憑藉溫潤茶香深受顧客喜愛，始終穩坐人氣經典之列。星巴克也特別推薦將牛奶更換為燕麥奶，讓茶香與穀物香氣交織，口感更加濃郁圓潤，為熟悉的風味帶來全新的迷人層次。

冬季特選豆推薦「星巴克單一產區衣索比亞黃金烘焙咖啡豆」。（圖／星巴克提供）

冬季特選豆推薦「星巴克單一產區衣索比亞黃金烘焙咖啡豆」，風味帶有橘子般甜酸明亮感，搭配清新檸檬香蜂草草本調性，味道柔和而帶層次。衣索比亞被認為是咖啡的誕生地。咖啡深深融入這個國家的文化之中，全境分布著舉世聞名的咖啡產區。其中最受讚譽的之一是西達馬，這裡孕育出如這款咖啡般充滿果香、風味獨特的豆種。此單一產區咖啡以其獨特的花香與多汁明亮的酸質著稱，深受世界各地咖啡愛好者的喜愛。



另一款咖啡豆推薦，帶有酸甜明亮又帶巧克力的厚度，層次豐富且口感圓潤的「星巴克單一產區瓜地馬拉卡西塞羅咖啡豆」，這款口感柔順、帶有柑橘風味的咖啡，讚頌瓜地馬拉安提瓜山谷，這個以出產世界頂級咖啡豆而聞名的經典產區。自2004年以來，無論是夥伴還是顧客，都期待瓜地馬拉卡西塞羅 的回歸。Casi Cielo 在西班牙語中意為「接近天堂」，這個名字不僅致敬其卓越的風味與品質，也象徵咖啡生長於高聳山區的獨特環境。



星巴克鼓勵顧客更換特選豆，一杯相同的那堤，使用不同的特選豆將有多元的產區風味展現，除了烘焙程度的不同外，口感上較為輕柔滑順，風味上更凸顯出產區風土特色，提供給顧客多樣化的咖啡風味選擇，豐富每一次的咖啡體驗。

