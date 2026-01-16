星巴克推新品 她一喝超驚豔 今全品項買1送1

連鎖咖啡星巴克近日推出新品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」，部落客老虎狗昨試喝後馬上入坑，她說溫咖啡搭配上層冰涼的奶泡，喝起來口感相當特別，很像在吃甜點，直呼「真的有被驚豔到」。此外，星巴克今（16日）上午11點至晚上8點推出全品項買一送一活動，新品也列入優惠。

部落客「Tigerdog／老虎狗」發文表示，昨天去星巴克原本要點維也納拿鐵，結果店員給她試喝新品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」，她一喝馬上決定更改餐點，直呼真的有被驚豔到，甚至覺得贏過她最愛的維也納拿鐵。

廣告 廣告

老虎狗表示，她點的是溫咖啡，但上面那層奶泡是冰涼的，喝起來口感很特別，很像在吃一份甜點，「喜歡甜飲的人真的可以放心點」。

星巴克日前在官方臉書介紹新品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」，上層的舒芙蕾奶油輕盈綿密、入口即化，帶有淡淡的甜味和蛋香，一口喝下能感受到濃縮咖啡微苦與舒芙蕾的柔和甜味，達到完美平衡。

另外，星巴克今推出「學測考生加油 好友分享日」活動，上午11點至晚上8點於全台門市，購買2杯大杯以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

星巴克表示，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。

更多中時新聞網報導

北車商場招商 逾10業者搶卡位

NFL》史塔福德逆轉達陣 公羊退豹晉級

防濫訴 教師解聘排除匿名檢舉