星巴克旗艦店開幕慶 ♥︎ 馬年限定週邊6折起，新春禮盒、質感好物甜甜價入手！

新的一年想讓生活更有儀式感？星巴克線上旗艦店盛大開幕慶～強勢來襲！不管你是想找最新的馬年限定幸運物、療癒身心的萌萌熊寶寶，還是春節拜年必備的體面禮盒，這次通通誠意下殺。精選8款市場最低價＋超狂折扣＋獨家滿額禮，從時尚配件到美味點心一次滿足，限時狂歡大降價，滿額最高享88折再送紅包袋，現在入手CP值最高，讓你的2026年充滿濃郁咖啡香與好運氣！

1/5-1/15 星巴克品牌旗艦 開館慶

★ 開幕慶 3重優惠攻略：

活動一： 消費滿$688 享9折

活動二： 消費滿$999 贈送馬年紅包袋1組

活動三： 消費滿$1288 享88折

1. 星巴克 棕馬祝福提袋 特價 $528，原價 $600

馬年限定款，市場最低價！這款「棕馬祝福提袋」以溫暖的大地色系為主調，搭配精緻的馬年圖騰刺繡，象徵新的一年馬到成功。帆布材質耐用又環保，容量適中，無論是上班帶便當還是假日出遊都百搭。趁著開館慶入手，把整年的好運隨身帶著走，質感滿分又實用。

2. 星巴克 棕皮革圓筒側背包 特價 $950，原價 $1,080

時尚達人必收單品！簡約俐落的圓筒設計，採用高質感棕色皮革材質，背上身瞬間提升穿搭品味。可調節的背帶設計，無論是單肩背或斜背都有型。不到千元就能擁有的星巴克精品包款，不管是自用還是送給閨蜜當新年禮物都超有面子，絕對是本次開館慶的秒殺爆品。

3. 星巴克 擁抱莓好熊寶寶 特價 $748，原價 $850

少女心噴發！星巴克Bearista熊寶寶換上粉嫩草莓裝，懷裡還抱著一顆鮮紅欲滴的大草莓，萌度爆表簡直犯規。柔軟的觸感讓人愛不釋手，擺在辦公桌或床頭，每天看一眼就被療癒。收藏迷注意，這種特殊造型款通常一上架就搶光，趁著折扣甜甜價趕快帶回家「擁抱莓好」！

4. 星巴克 星願桶167.4G 特價 $370，原價 $420

把新年的願望通通裝進去！這款寓意美好的「星願桶」，絕對是走春拜年最討喜的伴手禮。精選多款星巴克人氣鹹甜餅乾，酥脆口感讓人一片接一片，適合全家大小圍爐時一起分享。精緻的桶裝設計，吃完後還能當作收納罐使用，乘載著滿滿的心意與祝福，不用400元就能入手的超值選擇。

5. 星巴克 大吉大利新春禮盒 特價 $343，原價 $390

CP值最高的走春伴手禮！名字就叫「大吉大利」，送禮送進心坎裡。內含星巴克精選的經典小點，搭配充滿年節氛圍的喜氣包裝。不用400元就能買到星巴克禮盒，真的是打著燈籠都找不到的優惠。不管是送給同事、鄰居還是親戚小孩，都是大方又得體的選擇。

6. 星巴克 精選咖啡蛋捲禮盒 特價 $510，原價 $580

經典不敗的銷售冠軍！將星巴克獨有的咖啡風味融入酥脆蛋捲中，一口咬下，濃郁的咖啡香氣在口中蔓延，甜而不膩，是大受好評的下午茶首選。精緻的鐵盒包裝質感極佳，吃完還能留下來收納小物。趁著開館慶囤貨，過年家裡擺一盒，招待客人超有面子。

7. 星巴克 松露青蔥雞肉鬆捲 特價 $458，原價 $520

鹹點控的夢幻逸品！傳統肉鬆捲的奢華升級版，加入頂級松露與香氣十足的青蔥，鹹香酥脆的口感層次豐富，讓人一根接一根停不下來。每一口都吃得到真材實料的美味，是年節追劇、聊天的最佳零嘴。現在單件就有折扣，買兩件還能湊滿額優惠，懂吃的你千萬別錯過。

8. 星巴克 馬年幸福不鏽鋼水瓶 特價 $1,232，原價 $1,400

分與正能量！專為馬年打造的限定款水瓶，瓶身印有象徵幸福與奔騰活力的馬年圖騰，搭配優雅配色展現絕佳質感。採用高品質不鏽鋼材質，保溫保冷效果極佳，無論是寒冬裝熱咖啡還是夏天裝冰飲都適合。帶著它出門，彷彿隨身帶著一份專屬的幸運符，讓好運如影隨形。

