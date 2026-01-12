星巴克旗艦店開幕慶 ♥︎ 馬年限定週邊6折起，新春禮盒、質感好物甜甜價入手！
新的一年想讓生活更有儀式感？星巴克線上旗艦店盛大開幕慶～強勢來襲！不管你是想找最新的馬年限定幸運物、療癒身心的萌萌熊寶寶，還是春節拜年必備的體面禮盒，這次通通誠意下殺。精選8款市場最低價＋超狂折扣＋獨家滿額禮，從時尚配件到美味點心一次滿足，限時狂歡大降價，滿額最高享88折再送紅包袋，現在入手CP值最高，讓你的2026年充滿濃郁咖啡香與好運氣！
1/5-1/15 星巴克品牌旗艦 開館慶
★ 開幕慶 3重優惠攻略：
活動一： 消費滿$688 享9折
活動二： 消費滿$999 贈送馬年紅包袋1組
活動三： 消費滿$1288 享88折
1. 星巴克 棕馬祝福提袋 特價 $528，原價 $600
馬年限定款，市場最低價！這款「棕馬祝福提袋」以溫暖的大地色系為主調，搭配精緻的馬年圖騰刺繡，象徵新的一年馬到成功。帆布材質耐用又環保，容量適中，無論是上班帶便當還是假日出遊都百搭。趁著開館慶入手，把整年的好運隨身帶著走，質感滿分又實用。
2. 星巴克 棕皮革圓筒側背包 特價 $950，原價 $1,080
時尚達人必收單品！簡約俐落的圓筒設計，採用高質感棕色皮革材質，背上身瞬間提升穿搭品味。可調節的背帶設計，無論是單肩背或斜背都有型。不到千元就能擁有的星巴克精品包款，不管是自用還是送給閨蜜當新年禮物都超有面子，絕對是本次開館慶的秒殺爆品。
3. 星巴克 擁抱莓好熊寶寶 特價 $748，原價 $850
少女心噴發！星巴克Bearista熊寶寶換上粉嫩草莓裝，懷裡還抱著一顆鮮紅欲滴的大草莓，萌度爆表簡直犯規。柔軟的觸感讓人愛不釋手，擺在辦公桌或床頭，每天看一眼就被療癒。收藏迷注意，這種特殊造型款通常一上架就搶光，趁著折扣甜甜價趕快帶回家「擁抱莓好」！
4. 星巴克 星願桶167.4G 特價 $370，原價 $420
把新年的願望通通裝進去！這款寓意美好的「星願桶」，絕對是走春拜年最討喜的伴手禮。精選多款星巴克人氣鹹甜餅乾，酥脆口感讓人一片接一片，適合全家大小圍爐時一起分享。精緻的桶裝設計，吃完後還能當作收納罐使用，乘載著滿滿的心意與祝福，不用400元就能入手的超值選擇。
5. 星巴克 大吉大利新春禮盒 特價 $343，原價 $390
CP值最高的走春伴手禮！名字就叫「大吉大利」，送禮送進心坎裡。內含星巴克精選的經典小點，搭配充滿年節氛圍的喜氣包裝。不用400元就能買到星巴克禮盒，真的是打著燈籠都找不到的優惠。不管是送給同事、鄰居還是親戚小孩，都是大方又得體的選擇。
6. 星巴克 精選咖啡蛋捲禮盒 特價 $510，原價 $580
經典不敗的銷售冠軍！將星巴克獨有的咖啡風味融入酥脆蛋捲中，一口咬下，濃郁的咖啡香氣在口中蔓延，甜而不膩，是大受好評的下午茶首選。精緻的鐵盒包裝質感極佳，吃完還能留下來收納小物。趁著開館慶囤貨，過年家裡擺一盒，招待客人超有面子。
7. 星巴克 松露青蔥雞肉鬆捲 特價 $458，原價 $520
鹹點控的夢幻逸品！傳統肉鬆捲的奢華升級版，加入頂級松露與香氣十足的青蔥，鹹香酥脆的口感層次豐富，讓人一根接一根停不下來。每一口都吃得到真材實料的美味，是年節追劇、聊天的最佳零嘴。現在單件就有折扣，買兩件還能湊滿額優惠，懂吃的你千萬別錯過。
8. 星巴克 馬年幸福不鏽鋼水瓶 特價 $1,232，原價 $1,400
分與正能量！專為馬年打造的限定款水瓶，瓶身印有象徵幸福與奔騰活力的馬年圖騰，搭配優雅配色展現絕佳質感。採用高品質不鏽鋼材質，保溫保冷效果極佳，無論是寒冬裝熱咖啡還是夏天裝冰飲都適合。帶著它出門，彷彿隨身帶著一份專屬的幸運符，讓好運如影隨形。
其他人也在看
威力彩狂飆4.8億 3生肖「橫財入袋」好運全開
威力彩明（12日）晚間開獎，頭獎上看4.8億元。《搜狐網》命理專欄點名「３生肖」可能有橫財入袋，準備轉運了。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
櫻桃價格大跳水跌近30% 傳統市場.超市折扣戰PK
台北市 / 綜合報導 愛吃櫻桃的民眾有福了！近期櫻桃價格一路下殺，水果攤販分享，元旦還要快300塊才能買到的櫻桃，現在價格已經來到200元，下跌約30%。實際走一趟北部市場，許多民眾也因為櫻桃變得更便宜，買得比平常還要多。水果攤老闆說：「來(櫻桃)一盒一百塊。」一聽到一盒只要100塊，民眾紛紛停下腳步，拿出百元鈔票，把紅潤酸甜的櫻桃買回家，民眾說：「有啊，有變便宜，你看，我已經之前買一盒了，現在再買一盒。」民眾說：「平常我就比較貴的時候比較少買，啊最近我就差不多，每個禮拜都有買一兩次，就很有感啊。」就是想趁便宜時多買一點，水果攤商表示，從元旦開始，櫻桃價格一路往下殺。以北部市場為例，水果攤老闆說：「因為要出清，對，那過年進新貨，(之前)消費力道弱，它的庫存就會變大，(現在)價錢拉低，消費力道會變強，(買氣)應該翻五倍。」不只傳統市場，連鎖超市的價格也跟著調降，600G的櫻桃禮盒，全聯從原本的553元，折扣後剩399元，家樂福甚至從1200元，下殺成560元，價格變得好親民。不過店家特別提醒，務必要留意保存期限，水果攤老闆說：「這個東西會沒有辦法放太久，因為它(進口)來的時候，就大概一個多月了，那到台灣大概，(可以放)一個禮拜左右。」水果還是趁新鮮吃，搶便宜的同時，也要適量購買。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前 ・ 1
超商「飲」爆熱戰！果昔機現做玉米湯.無糖高山茶.燒仙草
台北市 / 綜合報導 熱飲商機，各家超商都在搶，吸引消費者來嘗鮮，有的主打用果昔機來 製作 玉米濃湯，也有業者是推出無糖的高山茶，或是甜滋滋的燒仙草來PK。而專家分析，這樣的模式除了考量銅板經濟，消費者可以花小錢獲得療癒，超商的便利性能提升消費者使用機會，進一步帶動店內其他商品的銷售。玉米濃湯放進微波爐中加熱，緊接著掃完QR CODE送進果昔機中，等一會熱騰騰玉米濃湯出爐，能夠直接端著喝，有超商推出用果昔機做熱飲，要做出彷彿現煮的美味。民眾說：「可以喝喝看，但是就是希望價格不要太高，畢竟是便利商店。」民眾說：「沖泡的部分，會覺得滿方便的，所以像那個(果昔機)，我會比較好奇，冷的狀況。」熱飲市場超商想攻占，「高山茶」也點得到，作為冬季暖心選擇，智能膠囊茶機沖出熱騰騰的「梨山烏龍茶」，開蓋後茶香四溢，無糖茶不能滿足甜品胃，超商業者還有「冬季限定」商品燒仙草，一匙舀起來滿滿都是料，捧在手中能暖手甜湯下肚也暖胃。行銷傳播認證協會理事長王福闓說：「超商會推出不少這種季節產品，或者是有一些能夠讓消費者，在冬季去享用的飲料，甚至有的是冰品，背後大概有兩個考量，第一個是銅板經濟，消費者也希望能花費小額，就能夠得到滿足，超商的營業店數跟時間，消費者隨時，甚至在很多地方都能夠馬上買得到，這個也自然的提升消費者的使用機會，所以超商也會藉此去帶動其他產品。」大街小巷都有便利商店相當密集，冬季熱食飲品推陳出新，吸引消費者來嘗鮮。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2026年1月減價區限時低至2折/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter減價區產品最平低至2折，LOEWE手袋折後低至$5,490、TOD'S皮鞋低至3折！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 32 分鐘前 ・ 發表留言
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 59
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 1
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 38
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 19 小時前 ・ 3
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 238
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 39 分鐘前 ・ 212
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
WBC／台灣隊43人集訓名單曝光 旅外球員19人！5位20歲投手入選
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊將在15日開訓，原本傳出不會公布的43人集訓名單提前曝光！根據《GO BASEBALL》報導，這份名單有19位旅外球員，包括台鋼雄鷹去年季中的選秀狀元韋宏亮在內，共有5位20歲的年輕投手入選，但這份名單並沒有獲得證實。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 12
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 20 小時前 ・ 228
妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了
現代人工作繁忙，不少上班族會趁休息時間到外面覓食，但在選擇上要多加小心。一名女網友表示，最近去自助餐店買便當，夾了一片「鱈魚」，不過吃起來口感很特別，事後她還不斷放屁還流出油、飄出臭味，才知道原來她吃到的是「油魚」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 45