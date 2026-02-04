星巴克春季新品上市倒數 推達摩開運系列周邊搶好運

【緯來新聞網】星巴克春季全新上市達摩開運系列，以象徵福氣與財氣的達摩裝扮星巴克小熊為主角，推出全新在地開運系列新品。首推三款達摩馬克杯-「福氣(黑)」、「鴻運(紅)」、「財氣(黃)」，以圓潤造型與豐富表情呈現可愛創意風格，也象徵新的一年福來運到、好事加乘。於2月5日全門市和線上門市上市。

星巴克春季全新上市達摩開運系列，以象徵福氣與財氣的達摩裝扮星巴克小熊為主角，推出全新在地開運系列新品。（圖／星巴克提供）

「達摩」吉祥物發源自日本的達摩文化，象徵堅毅不懈與長久祝福，被視為能帶來好運與心願成就的護符，因此深受許多人喜愛。本次於春季推出，希望透過達摩的吉祥寓意，為生活注入滿滿正能量，陪伴每一個嶄新的日子，在新季節中迎向旺盛而蓬勃的好運氣。



星巴克首度推出的幸福達摩吸管蓋不鏽鋼TOGO冷水杯，以及雙飲口設計的祝福不鏽鋼把手TOGO冷水杯，便利的飲用設計，推薦給喜愛暢飲冷飲的您。除此之外，還有各式造型不鏽鋼杯等共9款杯款新品，以及兼具質感與吉祥寓意的日常小物。不論作為迎接春季的儀式感選物，或送給親友傳遞祝福心意，都能讓達摩系列陪伴生活每一刻，為日常注入滿滿好能量。

首推三款達摩馬克杯-「福氣(黑)」、「鴻運(紅)」、「財氣(黃)」。（圖／星巴克提供）

經典暢銷杯型，將可愛的達摩小熊與銅幣、幸運結巧妙結合的 「開運幸福馬克杯」，以及盛裝冰飲時呈現多彩達摩圖案、充滿樂趣變化的「好運降臨冷變馬克杯」。表情逗趣的達摩馬克杯分別有：紅色開運喜氣的「鴻運達摩馬克杯」、黃色招財亮眼的「財氣達摩馬克杯」，以及黑色代表興旺的「福氣達摩馬克杯」。多款繽紛色彩，滿足不同個性與喜好，為日常時光注入幸福感與好運氣。

Bearista化身開運達摩小熊「金喜達摩MINI熊寶寶」，以討喜造型傳遞喜氣與祝福。（圖／星巴克提供）

Bearista化身開運達摩小熊「金喜達摩MINI熊寶寶」，以討喜造型傳遞喜氣與祝福；「福氣達摩小熊造型包」兼具實用與可愛，陪伴日常出行；「吉利達摩小熊鑰匙圈」與「安康達摩手機腕繩組」則將平安、順遂的美好寓意隨身帶著走。同時推出「祝福達摩小熊提袋」、「財運逹摩小熊隨行收納袋」及「褔氣逹摩小熊針織背心提袋」多款逹摩設計包款，要為顧客帶來祝褔、財運及一整年的好褔氣。整體以圓滿喜氣的設計，為新春時光增添祝福氛圍，無論自用或送禮，都是傳遞心意與好運的暖心之選。

星巴克春季全新上市達摩開運系列。（圖／星巴克提供）

同步推出金星會員限定兌換的達摩系列商品，包括造型療癒可愛的「元氣達摩小熊馬克杯」、兼具實用與趣味的「達摩小熊吸管套組」，以及可隨身攜帶祝福寓意的「安康達摩小熊鑰匙圈」，將達摩的吉祥象徵與小熊的萌趣形象巧妙結合，不僅為日常生活增添溫暖陪伴，也讓好運、健康與滿滿元氣，隨時隨地相伴左右。金星會員專屬兌換限定商品同步2月5日登場。

