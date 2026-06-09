星巴克最萌足球小熊報到！限量冷水杯6／11開搶，應援貼紙免費送
全球足球熱潮持續延燒，「星巴克」也搭上話題列車，推出換上足球裝扮的Bearista小熊冷水杯，以及限量足球主題貼紙，讓粉絲一邊喝咖啡、一邊加入世足應援行列。
星巴克這次以「TEAM STARBUCKS」為概念，打造最萌足球應援季，其中最受矚目的，莫過於6月11日開賣的「足球小熊玻璃TOGO冷水杯」。經典Bearista小熊換上足球造型，以立體公仔方式躍上透明杯身，搭配不同飲品還會變色，不僅實用，也具備收藏價值，預計掀起搶購熱潮。
除了話題杯款，星巴克也同步推薦人氣「雲朵泡泡美式咖啡」系列。透過特殊空氣壓注技術，讓濃縮咖啡形成綿密泡沫，創造有別於傳統冰美式的滑順口感。
其中「特選蜜柚雲朵泡泡美式咖啡」更結合蜜柚果香，入口先感受清新果韻，再帶出咖啡醇厚尾韻。6月12日起，凡購買兩杯大杯以上飲品，還可獲得限量足球主題貼紙，能自由拼貼應援口號與創意文字，增添觀賽樂趣。
茶飲市場同樣有跨界新作登場。松菸商圈人氣焙茶品牌「wataru」，攜手擁有70年歷史的台灣茶行「滴滴香」，以日本京都北川半兵衛焙茶，結合滴滴香獨家手工調製的「柚香金萱茶粉」，推出期間限定聯名系列，將日台兩地茶文化濃縮進一杯飲品之中。
其中「髒髒柚香金萱燕麥奶」以柚香金萱茶粉搭配燕麥奶為基底，再撒上焙茶粉增添香氣，入口可同時感受到金萱茶的柔和茶韻、柚子花香與焙茶特有的溫潤焙香。
另一款「柚香金萱雲焙茶」則以焙茶純茶為底，上層覆蓋以柚香金萱茶粉與燕麥奶打發而成的綿密茶蓋，讓焙茶的沉穩厚實與花果香氣在口中層層展開，呈現豐富且細膩的風味變化。
Info
wataru
地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷22弄12號1樓
電話：02-2528-0178
營業時間：10：00～18：00
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