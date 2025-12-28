即時中心／徐子為報導



台灣星巴克推出「歲末年終 感謝有你 好友分享日」活動，明（29）天單日限定「大杯以上飲料買一送一」！另外，維也納風抹茶那堤也要回歸！





星巴克「歲末年終 感謝有你 好友分享日」活動時間在明天11點至晚間8點，消費者到各門市購買兩杯大杯（含）以上、容量/冰熱/口味一致的飲料，就可獲買一送一優惠。優惠不包含太妃核果氮氣冷萃咖啡、太妃核果冷萃咖啡、冰淇淋飲品、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。



要注意的是，每人每次「最多買二送二」，飲料要當場領取，部分指定門市、車道服務、外送、電話預訂與行動預點都不適用，詳情請上官網查詢。



除了買一送一，星巴克冬日限定的「維也納風香醇那堤」與新品「維也納風抹茶那堤」，濃郁奶油搭配咖啡或抹茶，現正上市中。

快新聞／星巴克歲末活動來了！12/29單日限定「大杯飲料買1送1」

維也納風香醇那堤與維也納風抹茶那堤。（圖／星巴克提供）





