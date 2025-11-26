「星巴克殺手」來台灣了！瑞幸咖啡傳下月展店 首站插旗南京復興商圈

瑞幸咖啡傳出下月將於台灣展店，首站插旗南京復興商圈，緊鄰星巴克。路透社



中國連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）正式進軍台灣，首家門市插旗台北南京復興商圈，緊鄰星巴克。這家在中國被稱作「星巴克殺手」的品牌，挑戰台灣市場第一戰就在星巴克周圍插旗，根據《三立新聞網》報導，發現星巴克隔壁店面也同步深夜施工，業界解讀「備戰意味濃厚」。

近日有網友在社群平台Threads上發文透露，瑞幸咖啡首間門市預計將於12月20日開幕，地點選在台北市南京東路三段，鄰近一間星巴克。《三立新聞網》記者昨日至現場走訪，發現現場已開始裝修動工，雖然尚未將瑞幸咖啡的招牌掛出來，不過牆外已貼好的2張徵人啟事，卻洩漏了最重要的情報。

徵人啟事上開出職缺，除了咖啡師、副店長、店長外，還有運營經理、運營總監，薪資狀況則為「面議」，實際掃描徵才海報上的QRcode並連結至104人力銀行，頁面顯示徵才企業為「順昱控股股份有限公司」，職缺從咖啡師、咖啡門市副店長再到咖啡門市店長，薪資從月薪35,000起跳，上看61,000元，並附註有激勵獎金、三節獎金、年終獎金與完整培訓制度。

循線找到「順昱控股」官網，網頁內部寫著「我們目前擁有知名咖啡品牌在台地區的獨家經營權，以高標準的門店體驗與一致的品牌形象，將品牌價值延伸至更具國際感的在地市場。」、「全台首店即將登場，未來將於主要城市展開據點布局，以『精品咖啡 × 城市溫度』為核心概念，提供沉浸式咖啡體驗。」

儘管品牌方尚未正式對外宣布台灣展店計畫，不過經查詢後發現，瑞幸咖啡早在今年4月25日就已向經濟部智慧財產局聲請商標，並已於9月22日領到核准審定書，顯示其正在布局台灣市場。

至於瑞幸咖啡確切開幕時間為何？根據「室內裝修施工許可證」的施工期間，預訂從114年10月31日起，至115年4月30日止，推測實際開幕日期最晚會在明年4月底前；不過「順昱控股」官網上的訊息則透露「首家門市預計於2025年12月登場」。

瑞幸咖啡自2017年於廈門成立後，快速擴展門市，並進軍美國、新加坡、馬來西亞等地，2020年雖因財務造假風波退市，還面臨鉅額罰款，不過近年經營逐漸回穩，2023年門市數量更超越星巴克，成為中國最大咖啡連鎖品牌。如今進軍台灣，將挑戰國內已形成穩定格局的咖啡市場。

目前網路上對於瑞幸咖啡評價兩極，有網友表示瑞幸咖啡提供多樣化的飲品選擇，和便捷的手機點餐系統，「在中國幾乎天天喝，口味選擇多，服務也不錯」。不過也有不少人質疑其品質，認為「台灣本地已有許多優質平價咖啡品牌，不理解為何需要瑞幸」，甚至批評其價格與口味，直言瑞幸「價格雖低，但對健康恐有疑慮」。

