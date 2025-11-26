「星巴克殺手」瑞幸咖啡攻台！星巴克大氣回應：樂見 2咖啡品牌也發聲

生活中心／賴俊佑報導

中國咖啡品牌「瑞幸咖啡」傳出將進軍台灣，首間店插旗台北南京復興商圈。（圖／翻攝自瑞幸咖啡官方網站）

在中國被稱為「星巴克殺手」的中國咖啡品牌「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee），主打低價策略，傳出12月進軍台灣市場，首家門市選在台北南京復興商圈，正好隔壁就是星巴克，是否會對台灣咖啡市場造成衝擊？星巴克、路易莎和CAMA CAFE都做出回應。

星巴克表示「樂見台灣咖啡市場持續蓬勃發展」。(記者 賴俊佑攝影)

「星巴克殺手」瑞幸咖啡登台 星巴克大氣回應：樂見

對於瑞幸咖啡進軍台灣，星巴克表示，「我們樂見台灣咖啡市場持續蓬勃發展，也相信市場有足夠空間讓各品牌共同成長，這對產業與消費者都是正向的。最終都期望能為消費者帶來更高品質的咖啡體驗。」

廣告 廣告

路易莎認為瑞幸咖啡的競爭對象應該是超商。（圖／路易莎咖啡提供）

瑞幸咖啡競爭對象是台灣超商？

路易莎表示，「如果以價格策略、廣發優惠券的方式促銷，其兢爭的對象應該是超商！」路易莎認為台灣消費者越來越懂得品嚐咖啡的風味，吸引各個品牌進駐台灣市場，提供消費者不同的選擇，路易莎也強調路易莎不再只是提供咖啡，而是發展成全方位餐飲的品牌！

而CAMA CAFE低調表示「我們有注意到相關報導，會密切觀察對方的後續市場布局」。

更多三立新聞網報導

館長蛋捲店「金元酥」爆關門了？才風光1個月「機台打包載走」畫面曝光

沙茶沒奪冠！台灣人「最愛火鍋湯底TOP5」 賣場限時買1送1

2大超商、全聯開千萬發票！他花64元變富翁 中獎門市一次看

聖誕比薩對決！達美樂抹茶火山、必勝客松露火山 新品半價開吃

