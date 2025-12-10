星巴克比FRIDAYS先搬！中市府狠招收復土地

▲台中市政府在TGI FRIDAYS市政店前立起大大的告示，「提醒」業者恐涉無權占有的法律責任。（圖／記者顏幸如攝，2025.12.10）

[NOWnews今日新聞] TGI FRIDAYS市政店無預警宣布明年元旦歇業，許多老台中為之唏噓，在地人多清楚原因出在市府與開發公司的抵費地糾紛，第一家遠離是非的連鎖業者是星巴克，2年前毅然收掉新國門市。為免夜長夢多，市府一個多月前禁止新國自在商場和TGI FRIDAYS的停車場繼續使用人行道當出入口，還立了3個大大的「敬告承租戶」告示，狠招果然奏效，TGI FRIDAYS市政店決定歇業。

▲TGI FRIDAYS市政店旁的自有停車場，車道被市府圍起一半還張貼公告，一旁拒馬滿是刮痕。（圖／記者顏幸如攝，2025.12.10）

▲台中市政府總共在TGI FRIDAYS市政店前立了3面「恐涉無權占有法律責任」的告示牌。（圖／記者顏幸如攝，2025.12.10）

《NOWNEWS》記者中午在TGI FRIDAYS市政店的店外觀察，非假日中午約有8成客人，停車場幾乎全滿，顯然不少人特地進行懷舊巡禮。店家門前3個大大的黃色告示非常刺眼，停車場出入口被圍掉一半，一旁拒馬布滿車子擦撞的刮痕。

另一處的新國自在商場更慘，這棟建築物20年前是台中七期知名地標，有露天咖啡座的星巴克新國門市，10年前是台中市業績第一名，2年前星巴克突然歇業，附近上班族一片哀嚎，1年前另家咖啡業者進駐，上週已默默收攤，雖然商場內登記30幾個店家，但即使是大白天，部分店家連燈都沒有開，完全看不出昔日榮景。

▲新國自在商場20年前曾是台中七期知名地標，如今不僅外觀破敗，連地下停車場都無法使用。（圖／記者顏幸如攝，2025.12.10）

▲市府在新國自在商場前立了3面醒目的告示牌，「提醒」有意承租者審慎評估。（圖／記者顏幸如攝，2025.12.10）

一切肇因於今年10月市府使出撒手鐧，用圍籬堵住新國自在商場的2個停車場。市府法制局長李善植表示，市府係依《台中市人行道設置斜坡道申請辦法》規定，廢止業者的使用人行道許可，並向法院聲請假扣押避免脫產。

FRIDAYS市政店和新國自在商場中間夾著3個開發中的新建案，面積約1000坪，鄰近文心路，稱得上台中市七期的鑽石地段。依市府與新國開發公司的契約書內容，市地重劃區抵費地的地上權存續期間自2003年至2023年底共20年，2年前契約到期，新國開發想展延15年，市府不願意，雙方打起官司，一審定於明年2月12日宣判。

