星巴克營收下滑 咖啡不再賺錢？宣布跨界時尚美妝產業

星巴克將跨界時尚與美妝產業發展。圖／翻攝自星巴克官網

隨著咖啡市場競爭對手逐漸增加，加上通貨膨脹影響，連鎖咖啡龍頭星巴克近2年營收、利潤下滑，先前新任執行長布萊恩．尼科爾（Brian Niccol）為了提升業績，提出「重返星巴克」策略，如今再推出轉型計畫，將跨界進入時尚與美妝市場。

根據《國際財經時報》（IBT）報導，星巴克近年營收下滑，專家認為，星巴克過於注重快速的銷售利潤，忽略了對忠實顧客的重視，先前為了挽回忠誠顧客，祭出「重返星巴克」策略，如今星巴克再推出一項大膽策略，投入時尚和美妝領域。

廣告 廣告

星巴克聘請了內夫．托萊達諾（Neiv Toledano）擔任負責人，負責為新的時尚和美妝領域製定策略與執行；而托萊達諾在加入星巴克之前，曾擔任美國知名美妝品牌「elf Beauty」行銷經理，也曾負責美國連鎖餐飲「Chipotle」和美國起司蛋糕「The Cheesecake Factory」社群營運，在品牌之社群媒體行銷方面具豐富經驗。

如今將為星巴克攻打新領域，托萊達諾也在社群分享好消息，表示「我非常興奮地宣布，我將加入星巴克，擔任時尚與美妝部門主管」，強調「我將以最大的熱情融入其中，為這個標誌性品牌打造文化、粉絲和令人矚目的時刻」。

星巴克將跨界時尚與美妝產業發展。圖／翻攝自星巴克官網

星巴克進軍時尚和美妝產業，震驚消費者及咖啡產業，不過《Modern Retail》雜誌指出，事實上星巴克於2019年與傳奇設計師黛安馮芙絲汀寶（Diane von Furstenberg）合作，為其亞洲門市推出高端限量版產品系列，2023年星巴克與布蘭登布萊克伍德（Brandon Blackwood）聯手，推出斜背飲料瓶包，引起潮流。

專家認為，星巴克的產品常被視為「時尚配飾」，因此對於星巴克跨界時尚與美妝領域並不意外。



回到原文

更多鏡報報導

停等紅燈遇害...騎士姊連2天現場悼念 家屬能有理賠？蔣萬安給3方向

今高溫上看30度！明起又變天：聖誕節挑戰「大陸冷氣團」急凍剩10度

拉麵店爆「客人一個個被殺掉濺血」？ 老闆曝真相