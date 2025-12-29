星巴克爆走！粉髮外籍客抱娃喃喃自語 拿椅砸店員

台中一家星巴克門市發生暴力事件！一名越南籍失聯移工情緒失控，徒手毆打及拿椅砸傷2名店員，警方調查發現該名29歲的高姓男子早在今年2月就被通報為失聯移工。目擊消費者直呼太可怕，「現在社會太亂了！」事發當下店內顧客紛紛逃離，所幸店方第一時間疏散、報警處理，目前已恢復營運。警方表示，全案依傷害罪及違反移民法送辦，並解送移民署續處。

台中一家星巴克門市日前發生暴力事件，一名越南籍失聯移工在店內情緒失控，攻擊店員並造成兩人受傷。事發當時，這名29歲的高姓男子疑似在座位區抱著小豬娃娃喃喃自語，遭顧客投訴後，店員前往關心時竟遭暴力相向。該男子不僅徒手毆打店員，還拿起椅子猛砸，嚇得現場顧客紛紛逃離。警方到場後查出該男子為去年2月遭通報的失聯移工，目前已依傷害罪移送法辦。

事件發生在台中大雅中清路三段的星巴克門市，當時這名染著粉色髮型的白衣越南籍高姓男子突然情緒激動，先是朝一名店員揮拳攻擊，接著又抄起椅子砸向店員。現場畫面顯示，當高姓男子越來越失控時，另一名店員也拿起椅子與他對峙，而高姓男子則口中激動喊著夾帶英文的外語，不斷逼近店員，使得店內氣氛十分緊張。

據了解，這起衝突起因於高姓男子在座位區抱著一隻小豬娃娃不停喃喃自語，引起其他顧客不安而投訴。當店員前往關心時，他突然暴怒並拿起椅子亂砸，造成20歲的李姓店員頭部和腹部受傷，另一名同樣20歲的梁姓男店員則右側後胸壁挫傷。事發當下，店內顧客都嚇壞了，紛紛衝出店外避難。

當事店家的消費者表示，面對這種情況太可怕了不敢出手幫忙，認為現在社會太亂了。另一位消費者則認為，如果對方比自己高大，可能就沒辦法制止，會請旁邊的男性幫忙。警方調查發現，這名29歲的越南籍高姓男子於2023年2月28日被通報為失聯移工。事件發生後，星巴克透過文字聲明表示，門市於第一時間確保顧客與夥伴安全，進行現場疏散並立即報警處理，配合調查，目前該門市已恢復正常營運。警方指出，受傷的兩名店員均已提出傷害告訴，高姓男子全案已依涉嫌傷害罪及違反入出國及移民法相關規定，函請台中地檢署偵辦，並解送移民署台中專勤隊續處。

