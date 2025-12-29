星巴克男客「抱玩偶說話」遭勸導 暴走打傷2店員！竟是失聯移工

【記者鮮明／台中報導】連鎖咖啡店星巴克台中大雅店昨（28日）發生糾紛，1名越南籍顧客高姓男子疑因抱著玩偶自言自語，行為怪異，店員上前勸導，高男竟大暴走，持店內椅子揮砸，造成2名店員受傷。警方到場查獲高男，發現他已失聯近3年；2名店員提告傷害，警方依法偵辦並將高男解送移民署。

台中市大雅警分局昨晚10時32分接獲報案，指稱大雅區中清路三段星巴克咖啡大雅店發生糾紛，警方立即派員到場處理，發現是李姓（20歲）、梁姓（20歲）2名男店員，因勸導越南籍顧客高姓男子（29歲）注意其行為，高男情緒激動，持店內椅內揮砸造成李男、梁男受傷。

根據民眾在Threads貼出的影片，穿著白色上衣的高男持椅子砸向1名店員，店員也不甘示弱將椅子反砸回去，雙方一度分持椅子對峙，高男不斷以越南語喊話，後來店員放下椅子，高男還追上前去。

目擊民眾說，剛開始這名外籍男子就怪怪的，抱著娃娃自言自語，後來店員去關心他就直接給店員一拳，雙方發生糾紛，但店員超敬業，壓制這名外籍男子。

警方到場控制高男，查出他是越南籍逃逸移工，早在2023年2月就失聯；李姓店員腹壁及頭皮挫傷，梁姓店員右側後胸壁挫傷，事後提出診斷證明並報案提告。

警方依涉嫌傷害罪及違反入出國及移民法相關規定，函請台中地檢署偵辦，並將高男解送移民署台中專勤隊處置。大雅分局呼籲，外籍移工應遵守我國法規，確保合法工作身份，如有任何困難或問題，應向有關單位求助，避免成為非法工作者。

