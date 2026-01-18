星巴克竟成最划算咖啡廳？網喊獨立店價格高、限制多：吃裝潢與氣氛

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

以前常喊喝不起的星巴克，如今更有性價比？過去不少人認為星巴克消費偏高，但近日有網友在 Dcard 發文指出，自己跑咖啡廳多年，發現近年獨立咖啡廳的價格越來越高，一片蛋糕或飲料動輒200元起跳，品質卻不一定穩定，還常伴隨「限時、無插座」等規定。相比之下，星巴克的環境舒適、品質穩定，甚至提供便宜的續杯服務，讓他直言「現在辦公或念書都選星巴克」。

有網友在Dcard發文表示「感覺星巴克反而是最划算的咖啡廳」，引發熱烈討論。（示意圖／Unsplash）

貼文一出，立刻引發網友熱烈回應，許多人認同星巴克比獨立咖啡廳更具「穩定性與CP值」，認為獨立店多半消費的是裝潢與氛圍，餐點份量偏少，價格甚至比星巴克更高；相較之下，星巴克提供客製化選擇、空間開放且不限時，整體舒適度更能滿足大眾需求。

不過，也有網友持不同看法，指出星巴克環境常因聊天、開會而顯得吵雜，難以享受安靜氛圍，強調咖啡廳應該是能放鬆的場所。



