星巴克紅杯日 逾40城市.65門市罷工！

全美超過17000家星巴克門市，13日舉辦一年一度的「紅杯日」，是客流量高的時間點；然而，星巴克工會員工選在這一天起，在超過40個城市的65間門市，發起無限期罷工，他們爭取要和星巴克達成第一份合約，包括保障更高工資、固定工時、人手充足，同時要公司正視上千件的不當勞動行為。工會示警，罷工有望是史上規模最大且時間最長的一次。

星巴克一年一度的「紅杯日」（Red Cup Day），就落在11月13日。在美國，大批顧客湧進門市，購買節日飲品，就想要得到這一個免費、限定、可重複使用的紅杯，但今年有機率撲空。

員工：「我們要什麼？合約！」

不是紅杯派完，而是在超過40個城市，星巴克工會員工，選在這一天開始發起無限期罷工！

員工：「這是生死存亡的問題，請不要越過我們的糾察線。」

在門市，他們高舉牌子，寫著「紅杯起義」（Red Cup Rebellion ）、「咖啡師正在罷工」（Baristas On Strike）、「沒有合約，就沒有咖啡」（No contract. No coffee.）。這是來自上千名罷工者的訴求。

星巴克員工 Rami Saeed：「(執行長)尼柯爾，光是坐在辦公室4個月，就賺進9600萬美元(約新臺幣30億元)，但在全職工作的情況下，我需要花2941年，才能賺到一樣的金額。在星巴克工作，我得了網球肘、高爾夫球肘和滑鼠手，但尼柯爾卻認為我的工會，不值得談判。」

群眾：「恥辱！」

不滿星巴克執行長尼柯爾（Brian Niccol）收入和員工薪資，天差地遠。

星巴克員工 Rami Saeed：「工會在合約談判中，已經把話說得相當清楚。我們想要更好的實得工資、更固定的工時，還有解決在星巴克普遍存在的不當勞動行為。」

他們爭取要和星巴克達成第一份合約，包括保障更高工資、固定工時、人手充足，同時要公司正視上千件的不當勞動行為，包括解雇參加工會的員工等。

員工：「沒有咖啡。沒有合約，就沒有咖啡。沒有合約，就沒有咖啡。」

全美超過17000家星巴克門市中，65家率先罷工，其中包括在星巴克的大本營西雅圖（Seattle），還有紐約（New York）、費城（Philadelphia ）和明尼亞波利斯市（Minneapolis）等，橫跨美國西岸到東岸。在西雅圖，本周當選市長的薇爾遜（Katie Wilson）也到場站台。

民主黨籍西雅圖市長當選人 薇爾遜：「今天能和星巴克咖啡師站在一起，我感到無比自豪。」

星巴克工會（Starbucks Workers United）警告，這回罷工，有望是史上規模最大且時間最長的一次。這個工會，代表美國約550家星巴克門市，9500名員工，約占全體員工的4%。對此，星巴克發言人回應，截至目前，影響非常有限，只有不到1%的門市出現任何干擾。這一天，星巴克股價下跌0.94%。

2021年12月，星巴克工會成立，去年，工會和公司展開8個月的談判，但破裂收場，員工們在關鍵的假期期間，發起罷工。

員工(2024.12)：「沒有合約，就沒有咖啡。」

今年4月，公司提出一份提案，每年至少加薪2%，但工會投票否決，指出提案沒有立即提高薪資，也沒有對健保等福利做出改變。工會指出，如在紅杯日前，還是沒有合約，就會罷工。

員工(2025.11)：「沒有合約，就沒有咖啡。」

星巴克表示，它支付員工平均每小時19美元，約新臺幣600元的薪資，並提供每周至少工作20小時的員工，包括健保、育嬰假和亞利桑那州立大學（Arizona State University）線上課程學費等福利。工會則說，33個州的員工起薪，是每小時15.25美元，約新臺幣475元，一般員工每周工時不到20小時。

星巴克不只面對無止境的勞資糾紛，今年，公司在執行長尼柯爾的領導下，關閉北美434家門市，並進行兩輪裁員共1900人。

顧客：「你好，謝謝。」

不只國內業務，有所轉變，這個月星巴克也把中國大陸業務，出售給投資公司博裕資本（Boyu Capital），交易估值40億美元，約新臺幣1245億元。其中，由星巴克保留40%股權，並持有品牌和相關的智慧財產權，博裕資本則持有最高60%股權。在尼柯爾的掌舵下，星巴克新的事業版圖，正在一點一滴擘畫轉變中。

