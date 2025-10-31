星巴克聖誕檔期交換禮物提案！太妃核果風味那堤回歸會員咖啡月享優惠必看

文 / 景點+ 張盈盈整理報導

歲末年終聖誕節腳步近，星巴克每年最讓消費者期待的聖誕系列商品登場，星巴克冬季最受喜愛的飲品──太妃核果風味那堤，於11月5日經典回歸，太妃核果風味冷萃咖啡與氮氣冷萃咖啡同步登場，讓濃郁香甜的太妃風味，喚醒一年中最幸福的回憶。無論與摯友相聚，或獨享靜謐時光，或是準備聖誕交換禮物，趕快提早到星巴客選購！

今年星巴克耶誕新品以三大主題華麗登場。首先是繽紛童趣的薑餅屋系列，可愛的薑餅人與動物好友們齊聚一堂，一起搭建薑餅屋、製作甜點，營造出洋溢歡笑的節慶氛圍，整體以活潑的水彩插畫風格，描繪出溫暖又奇幻的耶誕世界。緞帶系列則以星星、蝴蝶結與菱格紋為設計元素，搭配優雅色調，低調中展現細膩奢華，綻放節日的高雅氣息。

金綠品牌色系列，以高雅金色與品牌代表的綠色交織，綠色天鵝絨面料結合金色細節，呈現華麗又典雅的節慶質感，為佳節增添精緻光彩。在這個值得慶祝與感謝的季節裡，星巴克以多元設計風格，帶來豐富且溫馨的生活體驗。無論大人或小朋友，都能在節慶的歡笑與感動中，感受耶誕的美好與祝福。

星巴克深受喜愛的太妃核果家族系列強勢登場，自推出以來便成為耶誕季的必喝象徵與顧客心中的節日記憶。每一杯太妃核果風味那堤，以絲滑牛奶融合濃郁的經典濃縮咖啡，交織出柔順香氣；再加入香甜馥郁的太妃核果風味糖漿，最後綴上香滑鮮奶油與閃耀的太妃蜜糖碎片。這畫龍點睛的蜜糖碎片，為口感增添層次，也讓整杯飲品散發出節日的溫馨與喜悅，喚醒每年耶誕最熟悉的幸福滋味。

除了多款聖誕主題的隨行杯、馬克杯、食品禮盒、咖啡豆等，還有爆米花歡聚倒數日曆 休閒時尚系列的配件（手提包、提袋等），還有最新星座杯（射手座、摩羯座）、

11月3日至11月4日特別舉辦行動預點專屬搶先喝，活動期間星禮程會員使用APP行動預點(含內用點餐)，可搶先點購太妃核果風味那堤 (冰/熱/特選)，享受冬日暖心時刻；透過星送禮服務也可以搶先分享心意，不限“送禮物”或“送自己”，贈送大杯太妃核果風味那堤雙杯組並於兌換期間至門市完成兌換，送禮者可獲贈8顆星。

耶誕節是傳遞心意與分享溫暖的季節，今年星巴克推出療癒系新品──VIA結合貓咪收納包系列，萌系愛好者絕對不能錯過。「星巴克耶誕VIA白襪灰貓包」以軟萌表情和蓬鬆絨毛設計擄獲人心，搭配12條耶誕綜合VIA，不僅可愛又實用。還有「耶誕掛耳灰貓透明收納包」，可愛灰貓陪你一起度過溫暖的耶誕季，透明收納包結合實用與療癒感，獨特的灰貓搭配耶誕掛耳12入，帶來節慶氣息與日常便利。

耶誕包裝食品首推「爆米花歡聚倒數日曆」，伴你一同倒數迎接值得慶祝的日子！精選六款大人小孩都喜愛的酥脆口感爆米花，共計帶來12天驚喜盲抽體驗，是適合親子同樂、好友歡聚分享的好禮。細看日曆上每一格插圖設計，都是描繪倒數日子裡簡單的悅己時刻；願每次拆格的期待，都能為節慶氛圍升溫，讓美好愉悅的心情綻放！

經典「金幣牛奶巧克力盒」節令設計全新上市。以星巴克女神金幣造型包裝口感細緻滑順、奶香濃郁的巧克力，再裝入精緻浮雕設計紅色小圓罐，節慶感十足外亦散發典雅質感，整體象徵為人帶來圓滿輝煌的祝福。無論作為節日禮贈或自用收藏，都是暖心精巧之選。

應景典雅的耶誕紅色緞帶與蝴蝶結等元素巧妙融入設計，更搭配經典針織紋立體浮雕工藝，細膩展現簡約而優雅的質感美學。整體設計溫暖又充滿節慶氛圍，邀你在寒冬裡舉杯，共度洋溢歡欣的耶誕相聚時光。

星巴克攜手STANLEY推出耶誕限定聯名杯款，以「香檳金」與「夢幻紫」兩款細緻光澤的暖色調，呈現低調而華麗的節慶氛圍，打造廣受喜愛的不鏽鋼把手TOGO冷水杯。「STANLEY香檳金30OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯」，展現細膩金屬光澤質感，「STANLEY夢幻紫30OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯」，以柔和溫暖色調，傳遞節慶溫暖，為冬日增添閃耀驚喜。

星巴克以亮眼登場的 Bling TOGO 冷水杯與您一起迎接耶誕佳節，運用閃耀金與典雅深綠配色，綴以綠緞帶與可愛的薑餅人吸管套，營造浪漫溫馨的節日氣息，是可愛與浪漫風格結合的耶誕單品。

星巴克超人氣Bearista以全新造型萌趣登場！本次推出以薑餅人、可頌及耶誕換裝MINI熊寶寶組為主題的系列商品，造型靈感融入濃厚的節慶元素與童趣巧思。薑餅人與可頌造型熊寶寶展現出甜蜜暖心的氛圍，而「耶誕換裝MINI熊寶寶組」則能隨心搭配造型配件，打造專屬於自己的節日風格，無論作為耶誕禮物或是私人收藏都相當吸睛可愛。同步推出「抱抱灰貓咪單杯提袋」，療癒的灰貓緊緊擁抱姿態，讓他成為你冬日時光的溫暖陪伴。

今年也推出實用的時尚休閒配件，以溫暖、蓬鬆的絨毛推出女神絨毛系列包款，多款實用袋型結合俐落剪裁線條與菱格紋絎縫設計，展現冬日氣息。無論是聖誕相聚或出遊，都能以細膩質感妝點日常，增添溫暖氣息。

推出灰女神毛呢風包袋系列，以柔和灰調與毛呢質感展現低調優雅的冬季風格。包含隨行杯袋、船型提袋與手提袋三款設計，無論是日常外出或節日造型搭配，都能以簡約質感詮釋高雅品味，散發出溫柔而自信的魅力。

網布包袋系列延續一貫的時尚質感以全新配色登場，整體以灰藍色色調搭配細緻條紋與局部拼接設計，提把以特殊編織紋理織帶與質感棉料呈現細節巧思，推出隨行杯袋、提袋、手提袋、提背袋與零錢包等多款實用包袋，滿足不同日常需求。同步皆於11月5日全門市及線上門市販售。

耶誕鹹食推薦中，備受顧客喜愛的「紅酒燉牛肉生義大利麵」再度登場，以Q彈的生義大利麵為基底，拌入以紅酒與多種香料細火燉煮的濃郁醬汁，搭配馬鈴薯與多樣蔬菜，層次豐富、香氣馥郁。濃厚卻不膩口的風味，讓人一口接一口，盡享冬日的溫暖美味。另有「松露櫛瓜千層鹹派」，鹹派一直是星巴克備受顧客喜愛的最佳輕食之一，本次推出新風味，松露香氣搭配櫛瓜及杏鮑菇，與滑嫩的蛋液搭配在一起，外層千層酥皮散發奶油香氣，香味四溢。

耶誕節慶不可或缺的甜點，星巴克本次推薦大人系甜點「栗子可可提拉米蘇」，以奶油餅乾碎塊為底，將馬斯卡邦乳酪混入栗子丁，中間夾上一層沾了咖啡酒糖的手指餅乾，上方抹上一層栗子泥，最後刨上巧克力碎與栗子粒。口感風味層次豐富，適合冬季時節搭配熱飲享用。另有經典千層薄餅推出新風味「開心果巧克力千層薄餅」，層層千層薄餅中夾入濃郁巧克力鮮奶油，再抹上兩層帶有核果香氣的開心果甘納許，風味口感香濃滑順，質感極佳。

每年必推出的布丁，本次推出新風味「開心果布丁」，滑嫩的雞蛋布丁中混入開心果醬，底層灌入巧克力醬，喜歡開心果的人不可錯過。

線上門市除豐富的耶誕商品外，也同步推出多款限定新品，包括耶誕紅杯身搭配可愛薑餅人圖案吸管套「24OZ Chained 薑餅人TOGO冷水杯」，以禮物盒為主題、散發濃厚節日氛圍的「24OZ耶誕禮物TOGO冷水杯」，以及同為實體門市金星禮的「16OZPRISM薑餅屋TOGO冷水杯」，以上新品將於11 月5起於線上門市限量販售，為耶誕季增添更多驚喜與溫暖祝福。

接下來也迎來射手座與摩羯座不鏽鋼杯的全新上市。射手座不鏽鋼杯，以熊熊躍動的火焰設計，象徵火象星座的熱情、自由與冒險精神；摩羯座不鏽鋼杯， 則以厚實礦石為靈感，展現土象星座的沉穩、堅毅與踏實特質，11月5日 全門市及線上門市同步登場。

相聚時刻，別錯過星禮程會員專屬的咖啡訂閱服務【會員咖啡月享方案】，30天訂閱僅付188元，即享飲料/糕點等21次優惠，續訂成功還加贈5顆星！先訂閱再使用優惠，品嚐美味的耶誕新品，享優惠也享贈星，快打開星巴克LINE官方帳號之咖啡訂閱服務，一探究竟。

