星巴克聯名藝術家Marcos Chin 〈閃耀女神〉為靈感推T-SHIRT

【緯來新聞網】星巴克典藏DREAM PLAZA台北全新推出服飾系列，以藝術家Marcos Chin金屬裝置藝術作品〈閃耀女神〉為靈感，將藝術創作融入日常穿搭。全系列T-SHIRT共六款設計，分別為女神映像系列三款、白女神之框、黑閃耀女神與典藏小熊款，以細膩線條與品牌精神展現美學、情感與力量，邀您一同感受星巴克藝術生活的全新篇章。分別於11月21日和11月28日在星巴克典藏DREAM PLAZA台北上市。

星巴克以「自然、永續與創新」為核心主題，邀請來自國際知名藝術家共同創作。（圖／星巴克提供）

〈閃耀女神〉藝術T-SHIRT系列，包含「女神映像系列三款」、「白女神之框」與「黑閃耀女神」，將藝術家作品〈閃耀女神〉融入日常穿搭，延續作品中流動的線條與金屬質感意象，展現品牌對美學、情感與力量的詮釋，彷彿能感受海洋間的生命律動，象徵星巴克與自然共生、持續傳承的精神。

星巴克典藏DREAM PLAZA台北全新推出服飾系列。（圖／星巴克提供）

女神映像系列三款，分別為黑、白、棕色，以極簡筆觸勾勒女神面容，襯托優雅靜謐氛圍，於11月21日登場；白女神之框款將女神形象置於方框構圖中，呈現藝術畫作般的細膩層次，黑閃耀女神款則以深邃黑底，襯托金屬光澤線條，展現摩登與力量感，於11月28日登場。



此外，以門市開幕限定贈品延伸「典藏小熊款」，結合經典Bearista，以溫暖筆觸展現可愛與收藏價值，同步於11月28日登場。於感恩節時節，星巴克邀您以一份充滿藝術氣息的服飾系列，傳遞謝意與溫暖心意。

